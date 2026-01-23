Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Chân dung 20 nữ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Mai Hà
Mai Hà
23/01/2026 07:19 GMT+7

Trong 180 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV vừa được bầu, có 20 ủy viên là nữ, chiếm tỷ lệ hơn 11%.

Chiều tối 22.1, tại Đại hội XIV của Đảng, 1.586 đại biểu đã bỏ phiếu kín bầu 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Danh sách 20 nữ ủy viên (xếp theo abc và từng khối):

Chân dung 20 nữ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

ẢNH: GIA HÂN

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1970 tại Ninh Bình. Trình độ chuyên môn: PGS-TS tâm lý học; cử nhân khoa học ngành Tâm lý giáo dục. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV.

Chân dung 20 nữ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thanh Hải

ẢNH: GIA HÂN

2. Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV.

Bà Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970, quê Hà Nội. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV và có trình độ chuyên môn là PGS-TS vật lý.

Chân dung 20 nữ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV- Ảnh 3.

Bà Trần Thị Hiền

ẢNH: QUOCHOI

3. Bà Trần Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chân dung 20 nữ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV- Ảnh 4.

Bà Bùi Thị Minh Hoài

ẢNH: T.N

4. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bà Hoài sinh năm 1965 tại Hà Nam. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ, cử nhân luật. Bà từng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội trước khi được bầu là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chân dung 20 nữ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV- Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Hồng

ẢNH: GIA HÂN

5. Bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968 tại Hà Nội. Bà là thạc sĩ kinh tế. 

Chân dung 20 nữ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV- Ảnh 6.

Bà Đào Hồng Lan

ẢNH: GIA HÂN

6. Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971 tại Hải Dương. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ kinh tế.

Chân dung 20 nữ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV- Ảnh 7.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai

ẢNH: SỸ ĐÔNG

7. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1974 tại tỉnh Quảng Ngãi. Bà được phong giáo sư năm 2020 và tháng 12.2025 được bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Chân dung 20 nữ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV- Ảnh 8.

Bà Hà Thị Nga

ẢNH: GIA HÂN

8. Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga, sinh năm 1969 tại Hòa Bình. Trình độ thạc sĩ xây dựng Đảng, cử nhân sư phạm ngữ văn. Bà từng giữ các chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. 

Chân dung 20 nữ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV- Ảnh 9.

Bà Lê Thị Nga

ẢNH: GIA HÂN

9. Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XV.

Bà Lê Thị Nga sinh năm 1964 tại Hà Tĩnh. Trình độ thạc sĩ luật. 

Chân dung 20 nữ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV- Ảnh 10.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

ẢNH: QUOCHOI

10. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Bà Ngọc sinh năm 1971, quê quán tỉnh Nghệ An. Tháng 4.2021 bà được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ KH-ĐT, năm 2025 bà được bổ nhiệm là Bộ trưởng Bộ Tài chính sau khi hai bộ sáp nhập.

Chân dung 20 nữ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV- Ảnh 11.

Bà Lâm Thị Phương Thanh

ẢNH: T.N

11. Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL.

Bà Thanh sinh năm 1967 tại Ninh Bình. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV. Trước khi về Bộ VH-TT-DL, bà là Bí thư Đảng ủy, Phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng (7.2021 - 12.2025).

Chân dung 20 nữ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV- Ảnh 12.

Bà Nguyễn Thị Thanh

ẢNH: GIA HÂN

12. Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội.

Bà Thanh sinh năm 1967 tại Ninh Bình, trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh. Bà là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

Chân dung 20 nữ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV- Ảnh 13.

Bà Lê Thị Thủy

ẢNH: QUOCHOI

13. Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Bà Thủy sinh năm 1964 tại Nghệ An. Trình độ thạc sĩ luật học; cử nhân luật. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ (từ 2.2025).

Chân dung 20 nữ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV- Ảnh 14.

Bà Phạm Thị Thanh Trà

ẢNH: GIA HÂN

14. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ.

Bà là nữ Phó thủ tướng đầu tiên của Việt Nam. Bà sinh năm 1964 tại Nghệ An. Trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII. Bà từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. 

Chân dung 20 nữ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV- Ảnh 15.

Bà Nguyễn Thị Tuyến

ẢNH: T.N

15. Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Bà Tuyến sinh năm 1971 tại Hà Nội. Trình độ tiến sĩ xây dựng Đảng; cử nhân luật. Ủy viên Trung ương Đảng: khóa XI (dự khuyết), khóa XIII. Bà từng giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội.

Chân dung 20 nữ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV- Ảnh 16.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân

ẢNH: TTXVN

16. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương. 

Bà Vân sinh năm 1974, tại Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ lý luận văn học, cử nhân văn học. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV. Từ tháng 10.2025, bà là Phó bí thư Đảng ủy, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Chân dung 20 nữ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV- Ảnh 17.

Bà Võ Thị Ánh Xuân

ẢNH: VGP

17. Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970 tại An Giang. Chuyên môn nghiệp vụ: cử nhân khoa học, ngành sư phạm hóa học; thạc sĩ chuyên ngành quản lý công.

Bà là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Tháng 7.2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, bà được bầu giữ chức Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chân dung 20 nữ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV- Ảnh 18.

Bà Cao Thị Hòa An

ẢNH: QUOCHOI

18. Bà Cao Thị Hòa An, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk.

Bà Cao Thị Hòa An, sinh năm 1973, quê quán Nghệ An. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản lý giáo dục; trình độ lý luận chính trị.

Chân dung 20 nữ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV- Ảnh 19.

Bà Tôn Ngọc Hạnh

ẢNH: BÁO BÌNH PHƯỚC

19. Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng (khóa XIII), Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai.

Bà Tôn Ngọc Hạnh sinh năm 1980 tại TP.HCM. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ chính trị học, chuyên ngành xây dựng Đảng; cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Chân dung 20 nữ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV- Ảnh 20.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến

ẢNH: VGP

20. Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến sinh năm 1971 tại Bến Tre. Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế, cử nhân chính trị chuyên ngành tổ chức.

