Theo kết quả điều tra ban đầu, biết mẹ mình có số tiền lớn, bị can Phạm Lý Phương (34 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, là con trai của nạn nhân) đã lên kế hoạch chiếm đoạt.

Chân dung 'hảo' con trai chủ mưu cướp hơn 2 triệu USD của mẹ ruột

Bị can này bàn bạc với các bị can khác gồm: Đào Xuân Lộc (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định), giả danh cảnh sát đến kiểm tra nguồn gốc số tiền.

Ngày 10.3, nhóm này tiếp cận mẹ ruột bị can Phạm Lý Phương, vờ như đang thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu bà đến cơ quan công an làm việc. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, cả nhóm nhanh chóng cướp đi hơn 2 triệu USD rồi tẩu thoát. Để tránh bị nghi ngờ, hôm sau, bị can Phạm Lý Phương còn cùng mẹ đến trình báo công an về vụ cướp.

Các bị can Duy, Anh, Lộc (từ trái sang) ẢNH: T.N

Nhận thấy đây là vụ án phức tạp, đặc biệt nguy hiểm, tài sản thiệt hại rất lớn, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vào cuộc điều tra. Đến ngày 15.3, manh mối đầu tiên xuất hiện khi công an bắt giữ bị can Lê Nguyên Bình (37 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) tại một khách sạn ở Hà Nội. Tang vật thu giữ gần 2 triệu USD.

Con trai 'bắt tay' nhóm cướp, dàn cảnh chiếm đoạt 2 triệu USD của mẹ ruột

Ngày 17.3, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án "cướp tài sản" và "che giấu tội phạm". Chỉ 3 ngày sau, Phạm Lý Phương và Lê Nguyên Bình chính thức bị khởi tố, bắt tạm giam.

Sau đó, Công an tỉnh Tây Ninh phát lệnh truy nã toàn quốc với 3 bị can còn lại là: Đào Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy.

Sau nhiều ngày truy vết, đến trưa 24.3, lực lượng chức năng ập vào một địa điểm tại thôn Nông Trường, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, bắt giữ cả ba khi đang ẩn náu.

Hiện, các bị can đã được di lý về Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.