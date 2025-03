Nngày 10.3.2025, một gia đình tại Tây Ninh bất ngờ nhận được lệnh triệu tập từ một nhóm người tự xưng là cảnh sát. Khi đang chuẩn bị đến cơ quan công an theo yêu cầu, số tiền 2 triệu USD trong nhà đã "không cánh mà bay".

Con trai 'bắt tay' nhóm cướp, dàn cảnh chiếm đoạt 2 triệu USD của mẹ ruột

Điều tra ban đầu cho thấy, chính con trai của gia đình này đã câu kết với một nhóm đối tượng bên ngoài để dựng lên màn kịch tinh vi. Mục tiêu là nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Ngày 13.3, bị hại đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc. Qua quá trình điều tra, Công an Tây Ninh đã bắt giữ hai nghi phạm có liên quan. Đồng thời, phát lệnh truy nã đặc biệt với ba bị can đang lẩn trốn gồm: Đào Xuân Lộc (34 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, ngụ thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (34 tuổi, ngụ thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh cũng đã thu hồi gần 2 triệu USD và phối hợp các đơn vị có liên quan tiến hành xác minh nguồn gốc số tiền này.