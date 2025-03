Tây Ninh: Con trai câu kết với nhóm người đến cướp 2 triệu USD của mẹ

Ngày 23.3, nguồn tin Thanh Niên cho biết, vụ cướp 2 triệu USD vừa xảy ra trên địa bàn Tây Ninh là do chính con trai của một gia đình câu kết với nhóm người bên ngoài thực hiện.

Cụ thể, ngày 10.3, con trai của một gia đình ở Tây Ninh đã gọi một nhóm đối tượng giả danh cảnh sát mời gia đình này đến cơ quan công an để trình bày về số tiền 2 triệu USD. Ngay khi bị hại đang chuẩn bị đến cơ quan công an theo yêu cầu thì nhóm này đã lấy số tiền nói trên và tẩu thoát khỏi hiện trường.

Bị can Duy, Lộc, Anh (từ trái sang) bị truy nã ẢNH: T.N

Ngày 13.3, bị hại đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ 2 người có liên quan, đồng thời, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã toàn quốc đối với 3 bị can đang lẩn trốn, gồm: Đào Xuân Lộc (34 tuổi, ngụ khu phố 2, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai); Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, ngụ phố Phúc Thịnh, P.Bích Đào, TP.Ninh Bình, Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (34 tuổi, ngụ khu phố 2, P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn, Bình Định).

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh cũng đã thu hồi gần 2 triệu USD và phối hợp các đơn vị có liên quan tiến hành xác minh nguồn gốc số tiền này.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 21.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc đối với 3 bị can liên quan vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Qua quá trình điều tra, xác định 3 bị can trên có dấu hiệu phạm tội, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố 3 bị can về tội "cướp tài sản". Tuy nhiên, do các bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã.

Công an tỉnh Tây Ninh thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay các bị can bị truy nã nói trên đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.