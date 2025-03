Trộm cắp rồi trốn đi nước ngoài, bị bắt khi về sân bay Nội Bài

Ngày 19.3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa bắt giữ bị can bị truy nã quốc tế tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Bị can Nguyễn Văn Hợi bị lực lượng chức năng bắt giữ tại sân bay Nội Bài ẢNH: B.H

Trước đó, Công an H.Hướng Hóa, Quảng Trị có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hợi (30 tuổi, trú tại TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, trước khi lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, Hợi bỏ trốn sang Thái Lan và tiếp tục qua Myanmar. Ngày 15.7.2024, Công an H.Hướng Hóa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Hợi.

Lúc 22 giờ 25 ngày 18.3, Nguyễn Văn Hợi nhập cảnh Việt Nam qua sân bay Nội Bài thì bị Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cùng các đơn vị liên quan bắt giữ.

Tổ công tác đã di lý bị can Nguyễn Văn Hợi về tỉnh Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định.