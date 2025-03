Mới ra tù đã trộm cắp ở bệnh viện

Sáng 17.3, Công an P.Thạch Thang (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) hoàn tất hồ sơ bàn giao nghi phạm trộm cắp ở Bệnh viện Đà Nẵng cho Công an TP.Đà Nẵng khu vực 1 (Công an Q.Hải Châu cũ) thụ lý theo thẩm quyền.

Nghi phạm là Nguyễn Thị Kim Phượng (32 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn, Quảng Nam).

Trước đó, khuya 16.3, tổ tuần tra Công an P.Thạch Thang đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Đà Nẵng thì nghe tiếng tri hô từ phòng 19 khoa Ngoại tổng hợp.

Nghi phạm trộm cắp Nguyễn Thị Kim Phượng bị bắt ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tổ tuần tra phối hợp người dân bắt giữ Nguyễn Thị Kim Phượng đang trộm cắp iPhone 16 Pro Max (trị giá 40 triệu đồng) tại giường bệnh số 37 của bệnh nhân L.T.N.L. Khi Phượng lấy iPhone 16 Pro Max trong ở túi xách ngay đầu nằm, chị L. tỉnh giấc, chụp được tay trái của Phượng và tri hô.

Tại Công an P.Thạch Thang, Phượng khai nhận vừa ra tù sau 3 năm 6 tháng chấp hành bản án trộm cắp tài sản. Phượng lang thang trên đường tìm nơi trộm cắp và chọn Bệnh viện Đà Nẵng.

Trước khi gây án ở phòng 19, Phượng đã trộm tiền trong túi xách của bệnh nhân ở phòng 15.

Trước đó, ngày 14.3, Công an P.Thạch Thang cũng bắt được Hồ Duy Khánh (40 tuổi, ngụ Quảng Nam), nghi phạm chuyên gây án ở Bệnh viện Đà Nẵng với 4 tiền án trộm cắp.

Từ năm 2005 đến nay, Khánh bị TAND các cấp tại TP.Đà Nẵng, Quảng Nam và TP.HCM xét xử. Mỗi lần ra tù, Khánh lại có thêm các ngón nghề chuyên nghiệp, tinh vi hơn. Gần nhất vào năm 2019, Khánh trộm cắp bệnh viện ở nhiều tỉnh, thành và sa lưới tại TP.Đà Nẵng.

Đầu năm 2024, "siêu trộm" bệnh viện này vừa ra tù đã tái xuất ở các bệnh viện. Bước đầu, Công an P.Thạch Thang làm rõ 4 vụ trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Q.Hải Châu, thu hồi được 3 điện thoại di động, trong đó có 2 iPhone, 9 triệu đồng, 100 USD.

Khánh tại cơ quan công an ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tuy nhiên, Khánh sa lưới chưa lâu thì đến lượt Nguyễn Thị Kim Phượng xuất hiện.

Từ thực tế này, cơ quan chức năng khuyến cáo người bệnh và thân nhân tăng cường cảnh giác, bảo quản tư trang để tránh làm mồi cho kẻ gian.