Chân dung nữ thị trưởng Mỹ thừa nhận làm đặc vụ cho Trung Quốc

Bà Wang phát biểu tại Arcadia trong hình ảnh đưa ra ngày 16.4.2025 ẢNH: REUTERS

Theo tờ Los Angeles Times ngày 13.5, Thị trưởng Eileen Wang (58 tuổi) tại thành phố Arcadia (bang California, Mỹ) nổi lên như một nhà lãnh đạo cộng đồng đầy triển vọng tại thung lũng San Gabriel từ vài năm trước.

Bà nhận được sự ủng hộ của các chính trị gia nổi tiếng và được bầu vào một ghế trong Hội đồng thành phố Arcadia. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông năm 2024, bà cho biết mình từ Trung Quốc chuyển đến Nam California cách đây 30 năm.

Mẹ bà là bác sĩ Đông y và châm cứu, còn cha bà là bác sĩ ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) trước khi làm việc tại Đại học Nam California. Bà nói rằng mình muốn chuyển đến Arcadia để có trường học tốt cho hai con trai và mong muốn tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng.



Mới đây, các tài liệu được công bố cho thấy nữ thị trưởng này bị cáo buộc hoạt động như một đặc vụ nước ngoài bất hợp pháp của Trung Quốc.

Từ cuối năm 2020 đến ít nhất năm 2022, bà Wang làm việc cùng ông Yaoning "Mike" Sun, vị hôn phu cũ, điều hành một trang web có tên là US News Center, được giới thiệu là nguồn tin cho người Mỹ gốc Hoa.



Bà Wang đã chuyển từ đảng Cộng hòa sang đảng Dân chủ vào năm 2022, một tháng sau khi được bầu vào Hội đồng thành phố Arcadia.

Ông Yaoning "Mike" Sun cũng là cố vấn chiến dịch tranh cử cũ của bà. Hai người từng đính hôn, nhưng chia tay vào mùa xuân năm 2024.

Theo thỏa thuận nhận tội công bố ngày 12.5, bà Wang và ông Sun đã "thực hiện chỉ thị" từ các quan chức chính phủ Trung Quốc, đăng tải các bài viết theo yêu cầu và báo cáo lại bằng ảnh chụp màn hình cho thấy có bao nhiêu người đã xem các bài viết đó.

Vào tháng 12.2024, các công tố viên đã truy tố ông Sun, cư dân thành phố Chino Hills (California), về tội âm mưu và hoạt động như một đặc vụ bất hợp pháp của chính phủ nước ngoài. Ông Sun bị kết án 4 năm tù giam vào tháng 2 sau khi nhận tội vào tháng 10.2025.

Các luật sư của bà Wang cho biết "hành vi làm cơ sở cho thông tin và thỏa thuận với chính phủ chỉ liên quan đến đời sống cá nhân của bà Wang, chứ không liên quan đến hành vi của bà với tư cách là một quan chức dân cử".

"Bà ấy xin lỗi và rất hối tiếc về những sai lầm đã mắc phải trong cuộc sống cá nhân. Tình yêu và lòng tận tụy của bà ấy dành cho cộng đồng Arcadia vẫn không hề thay đổi. Bà ấy mong nhận được sự thông cảm và tiếp tục ủng hộ từ cộng đồng", theo các luật sư.

Một thẩm phán đã ra lệnh bảo lãnh tại ngoại cho bà Wang với số tiền 25.000 USD, và yêu cầu bà phải nộp lại hộ chiếu cùng các giấy tờ đi lại. Bà Wang cũng bị cấm liên lạc với chính phủ Trung Quốc, bao gồm cả các quan chức lãnh sự tại Mỹ.

Hiện vẫn chưa có lịch cụ thể để bà Wang nhận tội tại tòa. Một khi nhận tội, bà có thể phải đối mặt với án tù giam lên đến 10 năm.