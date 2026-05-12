Thế giới

Nữ thị trưởng Mỹ thừa nhận là đặc vụ của Trung Quốc

Khánh An
12/05/2026 07:24 GMT+7

Thị trưởng Eileen Wang tại thành phố Arcadia (bang California, Mỹ) thừa nhận làm đặc vụ cho chính phủ Trung Quốc, trong đó có việc hợp tác với vị hôn phu cũ để tuyên truyền ủng hộ Trung Quốc.

Thị trưởng Eileen Wang

Đài CBS News ngày 12.5 đưa tin Thị trưởng Eileen Wang tại thành phố Arcadia (bang California, Mỹ) đối diện án tù 10 năm sau khi đồng ý nhận tội làm đặc vụ cho Trung Quốc.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong thỏa thuận nhận tội, bà Wang thừa nhận đã hợp tác với vị hôn phu cũ, Yaoning "Mike" Sun, cũng là một trong những nhân viên chiến dịch tranh cử của bà, để phát tán nội dung tuyên truyền ủng hộ Trung Quốc thông qua trang web U.S. News Center.

Ông Sun đã bị kết án bốn năm tù vì tội danh tương tự hồi đầu năm nay. Trước khi đạt được thỏa thuận nhận tội, bà Wang từ chối bình luận về bản án của vị hôn phu cũ.

"Tất cả người Mỹ nên lo ngại khi biết một quan chức được bầu cử đã ngang nhiên phát tán thông tin tuyên truyền cho chính phủ Trung Quốc", ông Patrick Grandy, Trợ lý giám đốc phụ trách Văn phòng FBI Los Angeles, cho biết.

"FBI cam kết truy quét những kẻ hoạt động bất hợp pháp với tư cách là đặc vụ của chính phủ nước ngoài khi họ thực hiện mệnh lệnh từ các đối thủ của Mỹ", ông nói thêm.

Các nhà điều tra cho biết bà Wang và ông Sun đã đăng tải nội dung ủng hộ Trung Quốc trên trang web của họ. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, nội dung này bao gồm các bài viết đã được soạn sẵn và gửi đến một nhóm chat WeChat, ứng dụng nhắn tin được mã hóa, mà bà Wang đã chia sẻ với một số người khác.

Trong thông báo về cáo buộc, các công tố viên đã đề cập cuộc trao đổi giữa bà Wang và một quan chức Trung Quốc vào tháng 8.2021.

Quan chức Trung Quốc đã đề nghị bà Wang sửa đổi một bài viết. Sau khi vị thị trưởng Mỹ sửa đổi, quan chức này đã nhắn tin cho bà Wang nói rằng "Tuyệt vời!" và bà ấy đã trả lời "cảm ơn lãnh đạo", theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Trong một trường hợp khác, bà Wang liên lạc với một người tên John Chen (71 tuổi). Các nhà điều tra cho biết ông Chen là một thành viên cấp cao của các cơ quan tình báo Trung Quốc.

Ông Chen bị kết án 20 tháng tù giam sau khi nhận tội với các tội danh tương tự vào năm 2024.

Bà Wang được bầu vào Hội đồng thành phố Arcadia năm 2022. Các thành viên hội đồng bầu thị trưởng theo hình thức luân phiên. Bà Wang bắt đầu nhiệm kỳ thị trưởng của mình vào tháng 2.2026.

Chồng bị nghi làm gián điệp cho Trung Quốc, nghị sĩ Anh rời nhóm nghị viện

Nữ nghị sĩ Anh Joani Reid hôm 5.3 thông báo rời khỏi nhóm nghị viện của đảng cầm quyền là Công đảng sau khi chồng bà bị bắt vì nghi ngờ làm gián điệp cho Trung Quốc.

