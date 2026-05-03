Thái Lan phát hiện đường dây làm giả giấy khai sinh cho người Trung Quốc

Một khu đất trống tại tỉnh Nakhon Ratchasima bị dùng làm địa chỉ đăng ký khai sinh giả ẢNH CHỤP MÀN HÌNH BANGKOK POST

Tờ Bangkok Post ngày 3.5 đưa tin 3 công chức tại tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan) vừa bị bắt về cáo buộc cấp giấy khai sinh giả và chuyển hộ khẩu cho ít nhất 10 trẻ em người Trung Quốc.

Theo cơ quan điều tra, những người đàn ông Thái Lan được ghi tên là cha đã phủ nhận mình là cha ruột của các đứa trẻ. Đến nay, Sở Hành chính Nakhon Ratchasima đã xác minh được 13 trường hợp đăng ký gian lận.

Lệnh bắt giữ đã được ban hành vào ngày 1.5 đối với một cán bộ đăng ký cấp cao của xã Pho Klang (huyện Muang), một cựu lãnh đạo và một nhân viên tại huyện Huai Thalaeng. Danh tính của họ chưa được công bố.

Tại cơ quan điều tra, viên chức đăng ký đã thừa nhận sử dụng tên người cha và hồ sơ giả từ Bệnh viện Fort Suranari do quân đội điều hành ở Korat để cấp giấy khai sinh.

Các vụ bắt giữ trên diễn ra sau một chiến dịch hôm 29.4, khi cảnh sát Bangkok bắt giữ 6 nghi phạm, trong đó có một quan chức quận Thon Buri, liên quan một đường dây tương tự. Nhóm này thuê đàn ông Thái Lan đăng ký kết hôn giả và xác nhận quan hệ cha con, giúp trẻ em Trung Quốc có quốc tịch Thái Lan.

Cuộc điều tra tiếp theo ở Nakhon Ratchasima đã phát hiện hàng chục trẻ em Trung Quốc được đăng ký tại khu vực Pho Klang, nhiều em được ghi là cư dân của 2 ngôi nhà ở Lung Pradu và Huai Khaen thuộc huyện Huai Thalaeng.

Tuy nhiên, các quan chức chính quyền tỉnh khi đến kiểm tra các địa chỉ này lại phát hiện những khu đất trống. Danh sách đăng ký cũng bao gồm các bà mẹ đến từ Trung Quốc và Myanmar.

Các quan chức cho biết việc cấp giấy khai sinh giả để có quốc tịch Thái Lan như trên là thủ đoạn mới giúp người nước ngoài củng cố quyền cư trú lâu dài, trong một số trường hợp là nhằm nhận chuyển nhượng tài sản.