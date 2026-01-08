Báo động tình trạng làm giả giấy tờ bằng AI tại Hàn Quốc

Ngày 8.1, tờ The Chosun Daily dẫn dữ liệu Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc gửi đến văn phòng nghị sĩ Park Deok-hum thuộc đảng Quyền lực Quốc dân cho thấy, số vụ bị bắt giữ vì làm giả giấy tờ nhà nước đã tăng gấp đôi trong vòng 3 năm, từ 239 vụ (năm 2021) lên 474 vụ (năm 2024).



Tình trạng dùng AI để viết đơn tố cáo, tạo mã vận đơn ảo và làm giả chứng nhận y tế đang ngày càng phổ biến tại Hàn Quốc Ảnh: REUTERS

Một luật sư ở Busan cho biết, gần đây các khách hàng đến văn phòng của ông thường xuyên sử dụng công cụ AI như ChatGPT để tạo ra các đơn xin giảm án hoặc kêu oan, rồi yêu cầu ông nộp lên tòa án. Họ chỉ cần nhập tình huống của bản thân vào chatbox AI cùng dòng lệnh “Hãy viết cho tôi một đơn kiến nghị chân thành” là đã nhận được tài liệu hoàn chỉnh chỉ trong 10 giây. “Việc nộp những tờ đơn giả như vậy có thể khiến họ bị xử phạt”, luật sư nói với tờ The Chosun Daily.

Tại Hàn Quốc, sự phổ biến của công cụ AI đã khiến ngày càng xuất hiện nhiều các hành vi làm giả và sử dụng trái phép giấy tờ như đơn kiến nghị gửi lên tòa án, toa thuốc bệnh viện hay vận đơn bưu kiện.

Trên các nền tảng mua bán đồ cũ như Karrot, tình trạng lừa đảo người mua bằng ảnh và vận đơn AI ngày càng lan rộng. Anh Park (25 tuổi) đã suýt bị lừa khi mua một máy chơi game cầm tay trị giá 350.000 won (khoảng 6,3 triệu đồng) ở nền tảng này. “Người bán đã gửi ảnh chụp sản phẩm cho tôi kèm theo một mảnh giấy viết tay để chứng minh đó là hàng thật. Nhưng tờ giấy lại trông rất bất thường vì không có bóng đổ trên đó. Nếu không kiểm tra kỹ, chắc chắn tôi đã mua ngay mà không nghi ngờ gì”, anh cho biết.

Những trường hợp cá nhân bị kết án vì dùng AI để làm giả giấy tờ cũng ngày càng tăng. Vào tháng trước, một người đàn ông 20 tuổi đã bị tuyên án 2 năm tù, với tội danh sử dụng giấy chứng nhận y tế giả được tạo bằng ChatGPT để nhận 150 triệu won (khoảng 2,7 tỉ đồng) tiền bảo hiểm suốt một năm. Năm 2025, một tội phạm ma túy ở Seoul phải nhận bản án 6 tháng tù đối vì viết đơn kiến nghị giả bằng AI.

Tại các sở cảnh sát, tình trạng “nhờ” AI làm giả giấy tờ cũng diễn ra thường xuyên. Một số cán bộ đã soạn báo cáo giả về các vụ việc bất thường trong khu vực mình quản lý để nộp cho cấp trên. “Thật rắc rối khi các báo cáo AI được tạo ra bằng những tin đồn chắp vá trên mạng xã hội”, tờ The Chosun Daily trích lời thanh tra của một đồn cảnh sát ở Seoul. Vào năm ngoái, một cảnh sát đã gây tranh cãi vì dùng AI để soạn thảo quyết định không truy tố. Vụ việc bị phát hiện vì văn bản này trích dẫn các nguyên tắc pháp lý không tồn tại, theo The Chosun Daily.