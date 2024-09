Chặn đường dùng dao đâm công an viên rồi bỏ trốn

Ngày 17.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, đơn vị này đã bắt giữ và di lý bị can Thạch Nhân (25 tuổi, ở xã Tân Hiệp, H.Trà Cú, Trà Vinh) về địa phương để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và trốn lệnh truy nã. Thạch Nhân là bị can dùng dao đâm công an.

Bị can Thạch Nhân tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Cơ quan điều tra, tối 30.12.2023, tổ công tác của Công an xã Tân Hiệp tiếp nhận tin báo và đến giải quyết vụ đánh nhau tại địa phương. Trong tổ có anh Thạch Một, là công an viên ấp Bến Nố. Khi tổ công tác mời những người có liên quan về trụ sở làm việc thì Nhân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến 21 giờ cùng ngày, anh Một trên đường về nhà thì bị Nhân chặn đường, dùng dao đâm gây thương tích rồi bỏ trốn. Anh Một được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng tính mạng. Theo kết luận giám định, tỷ lệ thương tích của anh Một là 7%.

Ngày 20.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Cú khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nhân về hành vi cố ý gây thương tích, nhưng Nhân đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 20.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Cú ra quyết định truy nã đối với Nhân. Đến ngày 13.9, Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) phát hiện, bắt giữ Nhân khi đang lẩn trốn ở địa phương.

Hiện, bị can Thạch Nhân đã được bàn giao Công an H.Trà Cú để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi dùng dao đâm công an viên và trốn lệnh truy nã.