Chặn đường thiếu nữ xin số điện thoại rồi siết cổ cướp tài sản nạn nhân

Bộ Công an vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng do Trần Nguyễn Minh Thiện (hay gọi là “Bảy”, 28 tuổi, ngụ tại TP.HCM) cầm đầu, đồng thời bắt giữ 11 nghi can trong đường dây này.