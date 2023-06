Chặn ô tô hết hạn đăng kiểm, CSGT bắt nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 9.6, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết, Đội CSGT Bình Triệu (thuộc PC08) vừa bàn giao Nguyễn Văn Chiến (24 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) cho Công an P.Linh Xuân (TP.Thủ Đức, TP.HCM) xử lý theo quy định.

Nguyễn Văn Chiến tại cơ quan công an PC08

Theo đó, khoảng 9 giờ 45 ngày 8.6, khi đang làm nhiệm vụ tại vòng xoay Linh Xuân (P.Linh Xuân), CSGT phát hiện ô tô BS 76A - 064.xx do Chiến điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra. Ô tô này được xác định đã hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường.

Qua xác minh, ô tô này được Chiến thuê của ông H.K.P (33 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) từ ngày 8.5.2023 đến nay. Ông P. nhiều lần liên lạc yêu cầu trả xe nhưng Chiến không hợp tác.

Đội CSGT Bình Triệu đã bàn giao Chiến cho Công an P.Linh Xuân tiếp tục xác minh. Công an P.Linh Xuân xác định, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quãng Ngãi đã có Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chiến về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.