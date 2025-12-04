Chân Tử Đan bị tẩy chay vì phát ngôn gây tranh cãi của vợ

Theo QQ, Chân Tử Đan đang hứng chịu áp lực lớn khi khán giả tràn vào các tài khoản mạng xã hội của anh để công kích, khiến hệ thống bị quá tải vì lượng tương tác tăng đột biến.

Chân Tử Đan chịu ảnh hưởng nặng nề từ phát ngôn của vợ

Ban đầu, sự phẫn nộ tập trung chủ yếu vào vợ anh - người mẫu Uông Thi Thi, khi cô đưa ra những phát ngôn mang tính chủ quan trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tranh luận nhanh chóng chuyển hướng. Nhiều người cáo buộc Chân Tử Đan có lập trường nguy hiểm tương tự vợ mình, đặc biệt là quan điểm mang tính đổ lỗi cho Trung Quốc đại lục.

Ngôi sao phim Diệp Vấn bị dân mạng Trung Quốc kêu gọi tẩy chay trên diện rộng sau phát ngôn "vạ miệng" của bà xã Ảnh: Instagram sweetcil

Cụ thể, trên trang cá nhân ngày 28.11, vợ Chân Tử Đan viết bằng tiếng Anh: "Vụ cháy ở Hồng Kông không phải do giàn giáo tre gây ra. Lửa lan nhanh như vậy là vì nhà thầu cắt xén vật liệu, dùng lưới bảo hộ dễ cháy sản xuất tại Trung Quốc không đạt chuẩn và dùng keo bọt để dán kín cửa sổ. Có dữ liệu cho thấy bản thân tre không dễ cháy, xin đừng đổ trách nhiệm lên nó".

Phát ngôn này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc và khiến nhiều cư dân mạng bất bình. Họ chỉ trích Uông Thi Thi đang đổ lỗi cho hàng sản xuất trong nước, ám chỉ "hàng Trung Quốc kém chất lượng" và mang tư tưởng sính ngoại.

Khán giả cũng hoài nghi động cơ và dụng ý phía sau bài đăng, cáo buộc Uông Thi Thi lợi dụng danh tiếng để dẫn dắt, kích động dư luận. Họ cho rằng trong thời điểm bi thương như vậy, người đẹp sinh năm 1981 không nên đưa ra những bình luận mang tính tranh cãi, khiến tình hình thêm rối ren. Với thân phận là vợ Chân Tử Đan - thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC, cơ quan tư vấn chính trị cấp quốc gia của Trung Quốc), nhiều người nhận định phát ngôn của cô có thể gây ra rối loạn chính trị không cần thiết.

Một số người chỉ trích Chân Tử Đan vì không quản nổi vợ, cho rằng việc anh để vợ đăng tải những nội dung suy đoán, thiếu kiểm chứng như vậy cũng góp phần khiến dư luận hoang mang.

Uông Thi Thi đã xóa bài đăng và xin lỗi nhưng làn sóng phẫn nộ vẫn tiếp tục Ảnh: Instagram sweetcil

Sự bất mãn của công chúng leo thang thành lời kêu gọi tẩy chay toàn bộ các sản phẩm nghệ thuật của Chân Tử Đan. Nhiều người tuyên bố sẽ không xem bất kỳ bộ phim nào có anh tham gia. Một số khác còn lập danh sách các thương hiệu hợp tác với nam diễn viên và kêu gọi gửi đơn khiếu nại trực tiếp tới các nhà sản xuất.

Một bộ phận cư dân mạng thậm chí gọi anh là người "quên gốc gác", cam kết sẽ tìm mọi cách gây ảnh hưởng đến các hoạt động thương mại của anh ở Trung Quốc đại lục. Điều này phản ánh sự thất vọng mà nhiều người cho rằng xuất phát từ thái độ thiếu tôn trọng hoặc sai lệch trong thời điểm nhạy cảm của quốc gia.

Trước làn sóng chỉ trích, Uông Thi Thi đã xóa bài đăng ban đầu và đăng tải một thông báo giải thích kèm lời xin lỗi. Tuy vậy, theo QQ, động thái này không giúp xoa dịu dư luận.