Giải trí

Chân Tử Đan: 'Tôi sẽ cân nhắc việc giải nghệ khi bằng tuổi Thành Long'

Nguyễn Quang Hải
07/03/2026 19:04 GMT+7

Ngôi sao võ thuật nổi tiếng Chân Tử Đan cho biết ông chưa chắc duy trì được phong độ bền bỉ như Thành Long. Tuy vậy, nam diễn viên cho hay sẽ cân nhắc chuyện giải nghệ khi bước vào độ tuổi của đàn anh.

Sohu đưa tin ngày 6.3, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Chân Tử Đan cho biết ông không chắc mình có thể tiếp tục đóng phim hành động trong thời gian dài như Thành Long.

Nam diễn viên nói rằng qua những lần hợp tác trước đây, ông nhận ra rất ít người có nguồn năng lượng dồi dào như ngôi sao phim Giờ cao điểm: "Tôi nhớ khi làm việc chung, anh ấy luôn thích tự tay quét dọn hiện trường, nhặt đồ sau mỗi cảnh quay. Anh ấy thật sự yêu thích không khí làm việc trên phim trường".

Nam chính phim Diệp Vấn cho biết hiện tại ông vẫn chưa nghĩ đến chuyện rút lui khỏi điện ảnh. Theo ông, khi nào đến độ tuổi của Thành Long, lúc đó mới nghiêm túc cân nhắc việc nghỉ hưu.

Vẫn bận rộn với nhiều dự án phim ảnh

Dù đã bước sang tuổi ngoài 60, Chân Tử Đan vẫn duy trì lịch làm việc dày đặc. Ông sinh năm 1963 tại Quảng Đông (Trung Quốc) và được biết đến rộng rãi qua nhiều loạt phim võ thuật đình đám, đặc biệt là Diệp Vấn, tác phẩm giúp ông trở thành một trong những biểu tượng của dòng phim võ thuật châu Á.

Chân Tử Đan: 'Tôi sẽ cân nhắc việc giải nghệ khi bằng tuổi Thành Long'- Ảnh 1.

Chân Tử Đan dành nhiều lời ngưỡng mộ trước năng lượng làm việc của Thành Long

Ảnh: Weibo Chân Tử Đan

Những năm gần đây, nam diễn viên không chỉ đóng phim mà còn tham gia sản xuất, đạo diễn và thiết kế các cảnh hành động. Bộ phim The Prosecutor do ông đạo diễn kiêm diễn chính là một ví dụ tiêu biểu, kết hợp yếu tố phim hành động với câu chuyện điều tra pháp lý.

Theo truyền thông Trung Quốc, Chân Tử Đan đang chuẩn bị nhiều dự án lớn trong năm 2026. Trong đó có bộ phim xoay quanh nhân vật Caine, sát thủ mù từng xuất hiện trong loạt phim John Wick. Nam diễn viên sẽ vừa đạo diễn vừa đóng chính, trở thành một trong những nghệ sĩ châu Á hiếm hoi đảm nhiệm vai trò này tại Hollywood.

Ngoài ra, ông còn tham gia nhiều dự án khác như phim tội phạm chuyển thể từ trò chơi điện tử Sleeping Dogs, một số tác phẩm hành động mới của điện ảnh Hồng Kông, cùng các dự án hợp tác quốc tế đang được chuẩn bị.

Chân Tử Đan: 'Tôi sẽ cân nhắc việc giải nghệ khi bằng tuổi Thành Long'- Ảnh 2.

Ở tuổi U.70, Chân Tử Đan vẫn duy trì lịch trình hoạt động nghệ thuật dày đặc và thể hiện rõ niềm đam mê với nghề

Ảnh: Weibo Chân Tử Đan

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, Chân Tử Đan còn thường xuyên chia sẻ quan điểm về sự phát triển của ngành công nghiệp phim ảnh.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông nhìn nhận sự xuất hiện của công nghệ trí tuệ nhân tạo trong điện ảnh với thái độ tích cực. Theo nam diễn viên, những thay đổi công nghệ có thể tạo ra thách thức, nhưng cũng mở ra cơ hội phát triển mới cho ngành. Tuy vậy, Chân Tử Đan nhấn mạnh rằng yếu tố cảm xúc và sự sáng tạo của con người vẫn đóng vai trò không thể thay thế trong nghệ thuật điện ảnh.

Chân Tử Đan: 'Tôi sẽ cân nhắc việc giải nghệ khi bằng tuổi Thành Long'- Ảnh 3.

Chân Tử Đan vẫn cực kỳ trẻ trung và năng động ở tuổi lục tuần

Ảnh: Weibo Chân Tử Đan

Dù nhiều lần chia sẻ về những chấn thương "tích lũy" sau hàng chục năm đóng phim hành động, Chân Tử Đan vẫn khẳng định niềm đam mê của mình với thể loại này. Ông cho biết sẽ tiếp tục tham gia các dự án điện ảnh trong thời gian tới, đồng thời thử sức với nhiều vai trò mới như đạo diễn và nhà sản xuất. Với nam diễn viên, việc dừng lại hay không vẫn còn là câu chuyện của tương lai.

Tin liên quan

Chân Tử Đan bị tẩy chay vì phát ngôn gây tranh cãi của vợ

Chân Tử Đan bị tẩy chay vì phát ngôn gây tranh cãi của vợ

Ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan hiện đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội và phong trào tẩy chay ngày càng tăng tại Trung Quốc, sau khi vợ anh đưa ra những bình luận gây tranh cãi về thảm kịch cháy tại Hồng Kông.

Khám phá thêm chủ đề

Chân Tử Đan Thành Long Hồng Kông
