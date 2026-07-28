Chàng bảo vệ hay nghe trộm bài giảng, thi 8 năm để đậu ĐH danh tiếng

Câu chuyện của Yang Xiao, quê ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh những ngày qua khiến mạng xã hội Trung Quốc "dậy sóng". Tờ Jiupai News đưa tin, sau kỳ tuyển sinh ĐH (gaokao) năm 2013, Yang được nhận vào Học viện Mỹ thuật Trung ương nhờ thế mạnh hội họa. Tới 2018, anh trở về quê nhà mở trung tâm dạy vẽ và quyết định thi thạc sĩ vào ĐH Thanh Hoa, vừa để thực hiện giấc mơ tuổi thơ vừa vì lời hứa với bạn gái.

Song, Yang thất bại trong lần thi đầu tiên khi kém điểm chuẩn hơn 100. Vì xấu hổ, anh nói dối người yêu rằng mình đã đậu, hy vọng năm sau có thể gỡ gạc để thú nhận sự thật.

Thế nhưng, chàng trai trẻ tiếp tục thất bại, quyết định chấm dứt mối quan hệ với bạn gái và rơi vào giai đoạn hoài nghi bản thân.

Tới năm ôn thi thứ ba, Yang quen một người phụ nữ qua mạng, bị dụ ngọt bởi những lý do chữa bệnh và trả nợ cờ bạc nên mất hơn 1 triệu nhân dân tệ (3,8 tỉ đồng). Kết quả, anh vừa mang món nợ lớn buộc bố mẹ phải gánh vác, vừa tiếp tục không đậu và vừa phải đóng cửa trung tâm dạy vẽ của mình.

Những năm tiếp đó Yang vẫn thi và lần nào cũng trượt sát nút. Để trang trải, chàng trai này làm công nhân vệ sinh rồi sau đó trở thành bảo vệ ở khu ký túc xá dành cho sinh viên quốc tế trong khuôn viên ĐH Thanh Hoa.

Chia sẻ với truyền thông trong nước, Yang nói công việc nặng nhọc không là gì so với việc nhận ra khoảng cách quá lớn giữa cuộc sống hiện thực và giấc mơ mình hằng mong ước. Một kỷ niệm khiến chàng trai nhớ hoài là trong lúc làm việc, một người mẹ chỉ vào anh và bảo con mình: "Nếu không chăm học thì sau này con sẽ giống chú ấy đó".

Câu nói đó khiến chàng trai chạnh lòng, nhưng cũng trở thành động lực để Yang quyết tâm bước chân vào ĐH Thanh Hoa với tư cách học viên chứ không chỉ là anh bảo vệ. Ban ngày, anh lẻn vào giảng đường để nghe trộm bài giảng của thầy cô. Đến đêm, anh tranh thủ luyện tiếng Anh với các bạn du học sinh trong lúc làm việc.

Yang sau đó được thăng chức làm đội trưởng đội bảo vệ, với mức lương cao hơn và khối lượng công việc cũng nhẹ hơn, giúp anh có thêm thời gian học. Anh sống rất tiết kiệm, chỉ có một lần dốc hết hầu bao để mua vé máy bay dự hội thảo khoa học. Chuyến đi này đã "đơm quả ngọt" cho hành trình của Yang, giúp anh giành nhiều giải thưởng nghiên cứu sau đó.

Sau 8 năm kiên trì, Yang chính thức trúng tuyển vào Viện Nghệ thuật và thiết kế, trực thuộc ĐH Thanh Hoa, vào hồi tháng 6. Lần này kết quả thi của anh cao hơn 34 điểm so với chuẩn.

Sắp tới Yang theo học ngành di sản văn hóa phi vật thể và đổi mới sáng tạo kỹ thuật số, với hy vọng học xong sớm một năm để giảm áp lực tài chính. Mục tiêu tiếp theo của chàng trai 31 tuổi là giành học bổng tiến sĩ toàn phần của ĐH Harvard (Mỹ) để đào sâu hơn về di sản văn hóa phi vật thể.