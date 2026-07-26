Chốt ngày tổ chức kỳ thi tiếng Trung phiên bản mới

Đại diện trường ĐH Trung Quốc tư vấn cho người học Việt Nam tại một sự kiện tổ chức hồi tháng 3 ẢNH: NGỌC LONG

Thông tin được ông Trần Anh Chung, đại diện Công ty TNHH Sách giáo dục Hán ngữ quốc tế, chia sẻ ở lễ ra mắt giáo trình New HSK phiên bản tiếng Việt tổ chức hôm 25.7 tại Hà Nội. HSK 3.0 sẽ tổ chức thi thử vào tháng 9 tại một số điểm thi nhất định trên toàn cầu, sau đó chính thức đi vào vận hành từ ngày 13.12.

Ông Chung nhấn mạnh sau khi áp dụng HSK 3.0, phiên bản 2.0 được triển khai từ 2009 tới nay sẽ chấm dứt hoàn toàn chứ không tổ chức song song. "Đây không phải là giai đoạn chuyển tiếp kéo dài, mà là sự chuyển đổi toàn diện sang hệ thống đánh giá mới", ông nói.

HSK 3.0 có định dạng ra sao?

Điểm đặc biệt của HSK 3.0 là đánh giá theo hệ thống 3 bậc, 9 cấp độ thay vì chỉ dừng ở 6 cấp độ như phiên bản cũ. Đồng nghĩa, HSK sẽ có 3 cấp độ mới là từ 7-9 và giữ nguyên cấp độ từ 1-6. Một điểm đáng chú ý khác là bài thi đánh giá 5 kỹ năng gồm nghe, đọc, viết, nói và dịch thuật.

Ngoài ra, thí sinh nay phải thi viết ngay từ cấp độ 2 và thi nói (HSK khẩu ngữ, hay còn gọi là HSKK) ở cấp độ từ 3- 6.

HSKK cũng thay đổi cách phân bậc, chia làm 4 cấp thay vì 3 cấp gồm sơ cấp, trung cấp, cao cấp như trước đây. Thời gian làm bài sẽ dao động từ khoảng 15-23 phút tùy cấp độ, trong đó định dạng sẽ thống nhất với 3 dạng bài là nghe sau đó lặp lại/thuật lại, miêu tả/nói theo tranh và trả lời câu hỏi.

"Điều này giúp giảm áp lực ôn thi giữa các cấp độ và tập trung vào năng lực diễn đạt", ông Chung lý giải.

Điểm mới khác của HSK 3.0 so với phiên bản cũ là tăng thêm từ vựng ở tất cả các cấp độ, đồng thời giảm câu hỏi lẫn rút ngắn thời gian làm bài. Trong đó, số câu hỏi giảm từ 10-30 câu và thời gian làm bài giảm từ 7-20 phút, tùy cấp độ.

Những thay đổi trên giúp tinh giản áp lực thi cử cho thí sinh, chuyển mục tiêu từ "kiểm tra kiến thức" sang "đo lường năng lực giao tiếp tiếng Trung", ông Chung thông tin. Ngoài ra, ông cho biết HSK 3.0 không thay thế hoàn toàn mà kế thừa những giá trị cốt lõi và từ vựng quen thuộc từ HSK 2.0.

Ông Trần Anh Chung tại sự kiện tổ chức ở Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội hôm 25.7 ẢNH: NVCC

Nhu cầu thi tiếng Trung tăng vọt

Cập nhật mới của bài thi HSK diễn ra trong bối cảnh nhu cầu học và thi tiếng Trung không ngừng nở rộ ở cả nhóm học sinh và sinh viên lẫn người trưởng thành. Ông Trần Anh Chung thông tin thêm trong nửa đầu năm 2026, tổng số lượt dự thi HSK trên toàn cầu đã cán mốc 564.000, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Việt Nam, 110.000 lượt thí sinh đã dự thi trong 6 tháng đầu năm, tương đương 1/5 tổng số toàn cầu. Riêng điểm thi ở ĐH Thái Nguyên một mình đón 39.000 lượt, tăng 100% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, tại Hội thảo hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 diễn ra hồi tháng 3, bà Hoàng Lôi, Phó tổng giám đốc CTI, cho biết Việt Nam ghi nhận hơn 146.000 lượt thi HSK trong năm 2025, thành tích dẫn đầu toàn cầu. Như vậy, số lượt thi của năm 2026 đang tiến gần mốc năm 2025 từng đạt được và dự báo sẽ vượt qua để lập kỷ lục mới.

Để nâng cao hoạt động dạy và học ngôn ngữ Trung và tổ chức thi HSK, bà Hoàng cho biết CTI sẽ tiếp tục đồng hành với giới học thuật tiếng Trung lẫn các đối tác Việt Nam qua việc tăng cường xây dựng đội ngũ thầy cô Việt dạy tiếng Trung, phát triển nguồn tài nguyên dạy và học tiếng Trung gần gũi hơn với học viên Việt Nam, mở rộng mạng lưới trung tâm khảo thí cũng như đẩy mạnh quan hệ hợp tác giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH.

Việt Nam hiện có 16 điểm thi HSK trên toàn quốc, tập trung chủ yếu ở khu vực phía bắc, trong đó điểm thi Viện Khổng Tử tại Trường ĐH Hà Nội từng dẫn đầu toàn cầu về số lượt dự thi trong quý 1 năm 2025. Riêng miền Nam mới có 2 điểm thi là Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và Trường ĐH Đồng Tháp.