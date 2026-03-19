Người Việt thi tiếng Trung đông nhất thế giới

Quy mô vượt Thái Lan, Hàn Quốc

Theo đó, Việt Nam ghi nhận hơn 146.000 lượt thi HSK trong năm 2025, dẫn đầu toàn cầu. Mức này cao hơn Thái Lan (khoảng 130.000 lượt), Hàn Quốc (60.000), Nhật Bản và Indonesia (30.000). Ngoài ra, tổng số lượt thí sinh cộng dồn các năm đạt tới con số 530.000, "thể hiện rõ đam mê học tiếng Trung của giới trẻ Việt đồng thời phản ánh nhu cầu giao lưu Trung - Việt ngày một mật thiết", theo bà Hoàng Lôi, Phó tổng giám đốc CTI.

Bà Hoàng Lôi phát biểu tại sự kiện diễn ra mới đây ở TP.HCM ẢNH: BTC

Bà Hoàng cho biết thêm, số lượng thí sinh Việt dự thi HSK "đông đảo chưa từng có", phản ánh sức nóng của việc học tiếng Trung ở Việt Nam trong những năm trở lại đây. "Việt Nam đã trở thành một trong những nước có quy mô thí sinh cao nhất thế giới", nữ phó tổng giám đốc phát biểu tại hội thảo.

CTI - tên đầy đủ Công ty TNHH Công nghệ giáo dục và thi năng lực Hán ngữ quốc tế - là đơn vị độc quyền tổ chức HSK trên toàn cầu dưới sự ủy quyền của Trung tâm Hợp tác giao lưu ngôn ngữ giữa Trung Quốc và nước ngoài (CLEC) thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc.

Con số CTI đưa ra không chỉ phản ánh nhu cầu học tiếng Trung tăng nhanh của người Việt, mà còn khắc họa một thị trường dạy và học ngoại ngữ ngày càng phân mảnh, nơi tiếng Anh không còn chiếm thế áp đảo hoàn toàn.

Bởi, theo dữ liệu của Thanh tra Bộ GD-ĐT, năm 2022 có hơn 124.000 chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS cấp cho thí sinh Việt Nam. Con số trên dù chưa được cập nhật tới năm 2025 và chưa bao gồm số lượt dự thi những kỳ thi tiếng Anh khác như TOEFL, TOEIC của ETS hay PTE của Pearson..., song vẫn phần nào cho thấy thị trường khảo thí ngoại ngữ tại Việt Nam ngày càng sôi động trong đó tiếng Trung có sức hút không hề kém cạnh.

Để nâng cao việc dạy ngôn ngữ Trung Quốc và tổ chức thi HSK, bà Hoàng cho biết CTI sẽ tiếp tục đồng hành với giới học thuật tiếng Trung và các đối tác Việt Nam qua việc tăng cường xây dựng đội ngũ thầy cô Việt Nam dạy tiếng Trung, phát triển nguồn tài nguyên dạy và học tiếng Trung gần gũi hơn với học viên Việt Nam, mở rộng mạng lưới trung tâm khảo thí HSK cũng như đẩy mạnh quan hệ hợp tác ở lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, giáo dục ĐH.

Việt Nam hiện có 16 điểm thi HSK trên toàn quốc, tập trung chủ yếu tại khu vực phía bắc, trong đó điểm thi Viện Khổng Tử tại Trường ĐH Hà Nội từng dẫn đầu toàn cầu về số lượt dự thi trong quý 1 năm 2025. Riêng miền Nam mới chỉ có 2 điểm thi là Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và Trường ĐH Đồng Tháp.

Viện Khổng Tử tại Trường ĐH Hà Nội ẢNH: GLOBAL TIMES

"Giải mã" sức nóng học tiếng Trung

Trao đổi với Thanh Niên, thạc sĩ Trần Anh Chung, Chủ tịch hệ thống tiếng Trung CTI HSK Việt Nam, nhận định nguyên nhân đầu tiên thúc đẩy việc học tiếng Trung là các chính sách tuyển sinh và đào tạo, khi cho phép người học có chứng chỉ HSK được miễn thi môn ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp THPT, cũng như được miễn kỳ thi hết môn ngoại ngữ trên trường ĐH tùy ngành.

Văn hóa Trung Quốc như phim ảnh, âm nhạc, ẩm thực... ngày càng được bạn trẻ ưa chuộng, cùng với đó là "cơn sốt" du học Trung Quốc trong những năm gần đây cũng phần nào thúc đẩy người Việt tìm đến tiếng Trung.

Yếu tố cuối cùng là chi phí, khi học tiếng Trung đáp ứng nhu cầu "nhanh, bổ, rẻ" cho những ai có nhu cầu, theo thạc sĩ Chung. Ông cho rằng chỉ cần học từ 3 tháng rưỡi đến 4 tháng là người học có thể thi lấy HSK3, với tổng chi phí gồm học phí và lệ phí thi chưa đến 10 triệu đồng. "Tìm đến tiếng Trung là lựa chọn rất tự nhiên của bạn trẻ Việt", ông Chung nhận định.

Trong khi đó, với nhóm người trưởng thành, việc học tiếng Trung chủ yếu xuất phát từ nhu cầu nâng cao cơ hội việc làm cũng như gia tăng khả năng thăng tiến. Điều này gắn liền với thực tế Việt Nam đang thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Singapore... tham gia đầu tư và phát triển, theo tiến sĩ Trần Thị Cẩm Tú, Viện trưởng Viện Đào tạo và hợp tác quốc tế, kiêm Giám đốc chương trình ngôn ngữ Trung Quốc, Trường ĐH Hoa Sen.

"Thị trường hiện đang thiếu hụt nguồn nhân lực có khả năng sử dụng tiếng Trung, đặc biệt trong các lĩnh vực như kế toán, logistics, pháp lý, truyền thông... Nhiều doanh nghiệp chia sẻ thẳng thắn với nhà trường rằng chỉ cần sinh viên có nền tảng tiếng Trung tốt, họ sẵn sàng tuyển dụng và sau đó tiếp tục đào tạo chuyên môn", bà Tú thông tin.

Ông Trần Anh Chung (bìa trái), bà Trần Thị Cẩm Tú và Phó hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen Lê Văn Út (thứ 2 từ phải qua) chụp lưu niệm cùng Phó tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Từ Châu (giữa)

ẢNH: BTC

"Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng, việc chỉ đơn thuần biết ngoại ngữ không còn là lợi thế cạnh tranh bền vững. Vì vậy, với các ngành ngôn ngữ như ngôn ngữ Trung Quốc, chúng tôi định hướng đào tạo theo hướng liên ngành, giúp sinh viên trang bị thêm kiến thức và kỹ năng chuyên môn ở các lĩnh vực khác, trong đó ngoại ngữ đóng vai trò công cụ. Sự kết hợp này giúp sinh viên thích ứng tốt hơn và được thị trường lao động đón nhận", bà Tú nhận định.

Bà Tú cũng lưu ý rằng, nhiều doanh nghiệp hiện nay không đặt nặng yêu cầu về chứng chỉ HSK mà ưu tiên năng lực giao tiếp thực tế. Tuy nhiên, để đạt được trình độ này, người học nên phấn đấu đạt mức tương đương HSK4. Đây cũng là điều kiện tối thiểu để du học bậc ĐH tại Trung Quốc, trong khi bậc thạc sĩ và tiến sĩ yêu cầu cao hơn, tương ứng với HSK5 và HSK6.