Chàng trai sửa điện thoại trở thành thạc sĩ, thầy giáo tiếng Trung

Bước ngoặt từ việc “học cho biết”

Anh Trần Trung Đức (32 tuổi, tỉnh Lào Cai) hiện là thạc sĩ chuyên ngành giáo dục Hán ngữ quốc tế (ĐH Ngoại ngữ Bắc Kinh), quản lý và giáo viên của Trung tâm tiếng Trung Trung Đức. Ít ai biết rằng, để có được hành trình học tập và giảng dạy hôm nay, anh từng trải qua quãng thời gian chật vật, không tiền, không mối quan hệ và không định hướng.

Anh Trần Trung Đức trong ngày tốt nghiệp thạc sĩ ẢNH: NVCC

Sau khi tốt nghiệp THPT, anh Đức học nghề sửa chữa điện tử. Thế nhưng vì nóng lòng muốn kiếm tiền, anh bỏ học giữa chừng để ra Hà Nội làm việc. Không có chuyên môn vững vàng, chỉ vài tháng sau, anh rơi vào cảnh thất nghiệp.

Năm 2012, anh Đức quyết định theo học nghề một trường CĐ tại Phú Thọ và tốt nghiệp loại giỏi. Anh Đức xin làm nhân viên siêu thị tại cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Năm 2016, anh sang Hà Khẩu (Trung Quốc) học tiếng Trung tại Trường cao cấp nghề Hà Khẩu. Ban đầu, anh chỉ định “học cho biết” vì yêu thích phim ảnh và âm nhạc Hoa ngữ, nhưng chỉ sau 2 tuần, anh nhận ra mình có năng khiếu đặc biệt và nhanh chóng vươn lên dẫn đầu lớp.

Sau 5 tháng học, anh tham gia cuộc thi Khẩu ngữ tiếng Trung do nhà trường tổ chức, vừa là thí sinh vừa đảm nhận MC tiếng Trung. Chương trình có các đại biểu Việt Nam và được truyền hình Trung Quốc ghi hình và anh xuất sắc giành giải nhất. Nhờ màn thể hiện ấn tượng, anh được Hiệu trưởng Trường cao cấp nghề Hà Khẩu đề cử học bổng Chính phủ Trung Quốc ngành y khoa.

“Có lẽ lợi thế lớn nhất của tôi là được sống ở vùng biên, hàng ngày nghe người dân nói tiếng Trung nên ngôn ngữ ngấm dần vào mình”, anh cười chia sẻ.

Từ đây, hành trình “đi học cho biết” của chàng trai vùng cao chính thức trở thành con đường học thuật nghiêm túc và đầy quyết tâm.

Tôi làm mọi việc, dù nhỏ nhất, bằng tất cả sự chỉn chu. Không phải để được thầy cô yêu quý mà để không phụ cơ hội mà bản thân có được Anh Trần Trung Đức

Rẽ hướng ở tuổi 26

Năm 2017, tưởng như con đường tương lai đã rộng mở khi anh Đức nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc ngành y khoa. Sau một năm học dự bị tại Thượng Hải, anh được chuyển về Côn Minh để học lại chương trình đại cương. Nhưng chỉ vài tháng sau, anh quyết định dừng lại.

“Tôi cứ nghĩ học dự bị xong sẽ được vào chuyên ngành, nhưng rồi lại phải học lại những môn như hóa hữu cơ, hóa vô cơ… rất nặng. Tôi biết mình không có năng khiếu về tự nhiên, và nếu cố, tôi sẽ đánh mất niềm vui học tập”, anh kể.

Trong thời gian đó, anh tích cực tham gia các diễn đàn học tiếng Trung và nhận ra nhiều người Việt gặp khó khăn trong phát âm. Từ sự quan sát ấy, anh bắt đầu nung nấu ý định trở thành người dạy tiếng Trung để giúp người học vượt qua khó khăn này.

Anh Đức sở hữu rất nhiều giấy khen ẢNH: NVCC

Năm 2019, anh quyết định theo đuổi ngành giáo dục Hán ngữ quốc tế. Dù điểm GPA chỉ đạt 6,2/10, anh vẫn được Trường ĐH Sư phạm Vân Nam, một trong những trường hàng đầu Trung Quốc về đào tạo giáo viên tiếng Trung, trao tặng học bổng vì có chứng chỉ HSK 5 và giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Trung trước đó. Bằng nỗ lực không ngừng, anh tốt nghiệp thủ khoa Trường ĐH Sư phạm Vân Nam với GPA 3,99/4,0.

Anh tiếp tục theo học thạc sĩ tại ĐH Ngôn ngữ Bắc Kinh vào năm 2023. Cho đến năm 2025, đề tài luận văn tốt nghiệp mà anh tập trung nghiên cứu các lỗi phát âm phổ biến của người Việt và phương pháp chỉnh sửa đã hoàn thành xuất sắc với GPA 3,94/4.0. “Tôi làm mọi việc, dù nhỏ nhất, bằng tất cả sự chỉn chu. Không phải để được thầy cô yêu quý mà để không phụ cơ hội mà bản thân có được”, anh chia sẻ.

Anh Đức cho rằng việc đi học muộn không phải là rào cản. “Những người lớn tuổi hơn thường có tư duy và sự chín chắn nhất định. Trong quá trình đi học, khoảng cách giữa tôi và giảng viên trở nên gần hơn, và chính điều đó giúp tôi biết cách hỗ trợ các bạn học cùng rất nhiều”, anh nói.

Sau 7 năm ròng rã đi sai hướng, bắt đầu từ 26 tuổi, anh mới thật sự tìm được con đường của mình. “Cho dù bạn xuất phát từ đâu, bắt đầu từ độ tuổi nào không quan trọng, quan trọng là bạn có dám tìm và theo đuổi nó hay không”, anh chia sẻ.

Giáo dục không chỉ là dạy chữ, mà còn là “trồng người”

Giờ đây, khi giảng dạy tiếng Trung tại Việt Nam, anh Trần Trung Đức nhận ra rằng nghề giáo không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là hành trình của sự sẻ chia và thấu hiểu.

“Ngày trước tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm thầy giáo. Tôi thấy dạy học không chỉ là dạy tiếng, mà phải nắm tâm lý học sinh và khiến cho các em biết rằng mọi thứ không khó như mình tưởng”, anh nói.

Anh kể về một học viên tên Hùng ở TP.HCM, từng bị ngắn lưỡi nên phát âm không chuẩn. Sau mỗi ngày kiên trì với anh, bạn ấy đã nói tiếng Trung trôi chảy. “Khoảnh khắc đó khiến tôi hiểu rằng mọi nỗ lực của nghề giáo đều đáng giá”, anh xúc động.

Anh cũng không quên nhắc đến cô giáo hướng dẫn thời học cao học. “Cô giống như người mẹ thứ hai. Có lần vào ngày nhà giáo ở Trung Quốc, tôi có gặp chút khó khăn, cô nói để cô giúp, vì cô dành dụm được chút tiền. Chính sự tận tâm ấy khiến tôi muốn trao lại điều tốt đẹp đó cho học trò của mình”.

Với anh Đức, giáo dục là quá trình “trồng người” đúng nghĩa. “Thầy cô không chỉ dạy tri thức mà còn truyền cho ta niềm tin, góc nhìn và khả năng biến nghịch cảnh thành cơ hội. Giáo dục giúp con người học cách thích nghi, ứng biến và không ngừng trưởng thành”, anh chia sẻ.

Được biết, anh Đức đang có dự định xin học bổng tiến sĩ tại ĐH Bắc Kinh. Trong tương lai, anh mong muốn được giảng dạy tại một trường ĐH ở Hà Nội, đồng thời theo học thanh nhạc và truyền thông tại TP.HCM để phát triển thêm những hướng đi mới.

Với các bạn trẻ đang trên hành trình của mình, anh Đức muốn nhắn nhủ: “Nếu muốn cho ai một giọt nước, bạn phải có cả đại dương. Hãy học, hãy sai, hãy rẽ hướng nếu cảm thấy không phù hợp vì hành trình đi tìm tri thức chưa bao giờ là con đường thẳng”.