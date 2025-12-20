Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe Làm đẹp

Chẳng cần hàng ngoại, 3 món mỹ phẩm ‘made in Vietnam’ đã đủ chăm da đẹp!

Nguồn: Mai Hân Group
Nguồn: Mai Hân Group
20/12/2025 12:49 GMT+7

Không cần chạy theo mỹ phẩm ngoại giá cao, nhiều sản phẩm 'made in Vietnam' đang chứng minh chất lượng vượt mong đợi, vừa lành tính vừa hiệu quả nhanh chóng. Với 3 món mỹ phẩm thuần Việt, bạn hoàn toàn có thể xây dựng chu trình chăm da khoa học, tiết kiệm mà vẫn giúp làn da khỏe đẹp, rạng rỡ mỗi ngày.

Chẳng cần hàng ngoại, 3 món mỹ phẩm ‘made in Vietnam’ đã đủ chăm da đẹp! - Ảnh 1.

1. Kem dưỡng trắng da MD CARE Brightening Blemish Cream

Sản phẩm đến từ thương hiệu thuần Việt MD CARE đang được hàng triệu tín đồ skincare yêu chuộng. Kem dưỡng trắng da MD CARE Brightening Blemish Cream vừa được nâng cấp công thức với sự xuất hiện của hexyl resorcinol 1% - hoạt chất thế hệ mới sở hữu cơ chế tác động kép; vừa giúp ức chế quá trình hình thành melanin gây sạm nám, vừa làm dịu và phục hồi cấu trúc da, đặc biệt phù hợp với làn da nhạy cảm hoặc bị tăng sắc tố. Công thức cải tiến vẫn duy trì hiệu quả làm sáng da, mờ thâm, nhưng được tối ưu hơn về độ an toàn và hiệu quả lâu dài.

Không chỉ giới hạn ở việc dưỡng trắng da mặt, kem MD CARE Brightening Blemish Cream còn là "trợ thủ đắc lực" trong việc giúp cải thiện sắc tố ở những vùng da tối màu do ma sát lâu ngày như khuỷu tay, đầu gối, vùng dưới cánh tay, mang lại làn da đồng đều và rạng rỡ hơn.

Kem dưỡng MD CARE Brightening Blemish Cream còn dưỡng ẩm sâu, kích thích sản sinh collagen, hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào mới, giúp làn da căng bóng và săn chắc. 

Chẳng cần hàng ngoại, 3 món mỹ phẩm ‘made in Vietnam’ đã đủ chăm da đẹp! - Ảnh 2.

Thành phần chính: Kojic acid 3%, alpha arbutin 2%, hexyl resorcinol 1%, glycolic acid.

Ưu điểm nổi bật:

  • Loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng, xóa lớp sừng già cỗi, cho da mềm mịn và sáng bật tông.
  • Hỗ trợ ức chế quá trình hình thành melanin, cải thiện da xỉn màu, làm mờ thâm mụn.
  • Làm sáng da dịu nhẹ, kết hợp khả năng kháng khuẩn, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ sâu bên trong.
  • Cấp ẩm dồi dào, kích hoạt quá trình tái tạo tế bào mới và tăng cường collagen, mang lại làn da mịn màng, tươi trẻ.
  • Hiệu quả trên các vùng da tối màu như khuỷu tay, đầu gối, nách… giúp da đều màu, rạng rỡ hơn.
  • Công thức dịu nhẹ, an toàn cho cả da nhạy cảm, sử dụng được cho cả mặt và toàn thân.

Nhược điểm: Ngày càng được các tín đồ skincare yêu chuộng và tìm mua nên luôn trong tình trạng khan hiếm hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 560.000 đồng/ 50ml

Chẳng cần hàng ngoại, 3 món mỹ phẩm ‘made in Vietnam’ đã đủ chăm da đẹp! - Ảnh 3.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/md-care/kem-duong-sang-md-care-brightening-blemish-cream.html

2. Serum hỗ trợ giảm mụn và làm sáng da Trioderma ActiBalance+ Serum

Sản phẩm được gọi tên tiếp theo trong danh sách này là serum "made in VietNam" - một tân binh toàn năng mới chào sân của nhà Trioderma. Serum Trioderma ActiBalance+ Serum chính là "trợ thủ đắc lực" dành cho những ai đang tìm kiếm một sản phẩm chăm sóc cho làn da dầu, da mụn hay da hỗn hợp.

Không chỉ giúp làm thông thoáng lỗ chân lông, kiểm soát bã nhờn tối ưu, nhờ đó hạn chế tình trạng bóng dầu và giúp ngăn ngừa mụn tái phát. Mà Trioderma ActiBalance+ Serum còn giúp làm dịu những vùng da kích ứng, giảm mẩn đỏ do mụn gây ra, đồng thời làm sáng và cải thiện sắc tố da, mang đến làn da tươi tắn, đều màu hơn từng ngày. Công thức dịu nhẹ và an toàn của Trioderma ActiBalance+ Serum không chứa cồn, không paraben, phù hợp ngay cả với làn da nhạy cảm.

Chẳng cần hàng ngoại, 3 món mỹ phẩm ‘made in Vietnam’ đã đủ chăm da đẹp! - Ảnh 4.

Thành phần chính: Pro vitamin B5, niacinamide, zinC PCA, BHA, AHA, chiết xuất rau má.

Ưu điểm nổi bật:

  • Loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng bằng acid nồng độ thấp, giúp làm sạch sâu từng lỗ chân lông, ngăn bít tắc và hỗ trợ giảm mụn đầu đen, đầu trắng hiệu quả.
  • Giữ vững lớp màng ẩm tự nhiên của da, đồng thời giúp làm dịu cảm giác kích ứng và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào sau những tổn thương do mụn.
  • Cân bằng tuyến bã nhờn, hỗ trợ tăng khả năng kháng khuẩn, kháng viêm, tạo môi trường "khó sống" cho vi khuẩn P. acnes - nguyên nhân chính gây mụn.
  • Giusp giảm sưng viêm, làm dịu bề mặt da, hỗ trợ mờ thâm sau mụn và tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp da khỏe mạnh hơn mỗi ngày.
  • Hỗ trợ thúc đẩy quá trình phục hồi da, làm lành nhanh vùng tổn thương, hạn chế tình trạng đỏ rát hay bong tróc do điều trị mụn.
  • Phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe đẹp rạng ngời từ bên trong ngăn ngừa tác hại xấu từ tia UV, môi trường.
  • Hỗ trợ làm sáng cho làn da sau mụn trở nên đều màu ngăn ngừa và làm mờ thâm mụn nhanh chóng.
  • Bảng thành phần lành tính, không chứa paraben, cồn, hương liệu nên an toàn với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu sau trị liệu.

Nhược điểm: Mới xuất hiện trên thị trường chưa được bao lâu mà thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 345.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 14% tại đây: https://trioderma.vn/san-pham/serum-ho-tro-giam-mun-va-lam-sang-da-trioderma-actibalance--serum.html

3. Kem chống nắng Cocoon

Cuối cùng là kem chống nắng đến từ thương hiệu Cocoon cũng là thương hiệu dược mỹ phẩm đang được yêu chuộng hiện nay. Với chiết xuất bí đao tự nhiên, kem chống nắng Cocoon không chỉ tạo lớp lá chắn bảo vệ làn da trước tác động của ánh nắng mặt trời mà còn nhẹ nhàng làm dịu, kiểm soát dầu thừa, hỗ trợ kháng viêm và góp phần cải thiện tình trạng mụn.

Chẳng cần hàng ngoại, 3 món mỹ phẩm ‘made in Vietnam’ đã đủ chăm da đẹp! - Ảnh 5.

Thành phần chính: Chiết xuất bí đao, vitamin E, vitamin B3, hydroxymethoxyphenyl decanone, tetrahexyldecul ascorbate.

Ưu điểm nổi bật:

  • Giúp làm dịu làn da nhạy cảm, giảm viêm, kháng khuẩn và hỗ trợ chăm sóc da mụn hiệu quả.
  • Bảo vệ da trước tia UVA và UVB - nguyên nhân chính gây lão hóa sớm và sạm nám.
  • Kết cấu siêu mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây bí tắc lỗ chân lông, giữ da khô thoáng cả ngày.
  • Thành phần an toàn, không chứa paraben, cồn hay dầu khoáng, thân thiện với làn da.
  • Phù hợp mọi loại da, đặc biệt cho da dầu mụn và da nhạy cảm.

Nhược điểm: Đang loạn giá trên thị trường và khó kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 395.000 đồng/50ml

Không cần phải chi bội tiền cho đồ skincare hàng ngoại vẫn có làn da tươi trẻ, rạng rỡ đúng không nào. Nhưng nhớ là dù tin tưởng lựa chọn sản phẩm đến từ thương hiệu thuần Việt nào cũng cần tìm hiểu kỹ và nên mua tại nhà phân phối chính hãng, uy tín thôi nhé!

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
