Chàng công nhân điển trai gây sốt với loạt clip đời thường

Mạng xã hội chia sẻ những đoạn clip về một công nhân trẻ đang làm việc tại một công ty may ở Bình Dương. Theo đó, những clip ngắn do chính chàng trai này quay dựng ghi lại công việc hằng ngày như cắt vải, may áo, đi chợ nấu cơm trong phòng trọ nhỏ…

Những clip "triệu view" giản dị

Dù nội dung đơn giản, không hề dàn dựng hay sử dụng kỹ xảo nhưng các clip lại thu hút hàng trăm ngàn lượt yêu thích. Nhiều người được truyền cảm hứng từ sự chăm chỉ, lạc quan và tinh thần trách nhiệm của chàng trai toát lên trong từng khung hình.

Anh Tài làm clip chia sẻ cuộc sống thường nhật ẢNH: NVCC

Nhiều người nhận xét chàng công nhân rất điển trai ẢNH: NVCC

Nhân vật chính trong câu chuyện trên là anh Đỗ Tú Tài (29 tuổi, quê ở H.Long Phú, Sóc Trăng). Anh Tài cho biết bản thân tự xem cách quay, cách dựng clip trên mạng để mày mò học và làm theo. Vừa làm việc ở công ty vừa làm clip, cuộc sống của anh Tài trở nên bận bịu hơn, đặc biệt là vào những ngày tăng ca. Anh tự nhận những clip đầu tiên không quá hay, nhưng dần dần được mọi người yêu thích. Đó cũng là động lực lớn để anh tiếp tục xây dựng kênh sau mỗi giờ làm việc.

"Tôi lựa chọn quay lại những khoảnh khắc thường ngày như đi làm, đi chợ, nấu cơm… bởi nội dung gần gũi, đồng cảm với nhiều công nhân khác. Mình muốn khi xem những clip đó, mọi người có thể hiểu hơn về cuộc sống, tâm tư của công nhân tại các khu công nghiệp", anh Tài bày tỏ.

Sống tự tin và truyền cảm hứng

Chàng công nhân cho hay từ khi sản xuất clip anh có thêm khoản thu nhập hằng tháng để trả tiền trọ, tiền đi chợ. Anh không chỉ chia sẻ cuộc sống mà còn lan tỏa một thông điệp tích cực: công nhân cũng có thể sống tự tin, hạnh phúc và truyền cảm hứng. Anh thường xuyên nhắn nhủ đến người xem rằng mỗi ngành nghề đều có giá trị riêng, miễn là sống tử tế và làm việc bằng cái tâm.

Không ít người theo dõi trang cá nhân của anh Tài vì bị "hớp hồn" bởi ngoại hình sáng, gương mặt thân thiện và nụ cười dễ thương. Trang TikTok của anh Tài hiện có hàng chục ngàn lượt theo dõi, với lượt tương tác cao. Nhiều người nói rằng ở anh toát lên một vẻ đẹp rất chân thật, gần gũi và đầy sức sống.

Những clip anh chia sẻ đều được người xem yêu thích ẢNH: NVCC

Bà Thu thỉnh thoảng xuất hiện trong các clip của anh Tài ẢNH: NVCC

Tháng 8.2015, Đỗ Tú Tài rời quê lên Bình Dương làm công nhân với mong muốn kiếm tiền trả nợ giúp gia đình. Thời điểm đó, sau vụ mùa lúa, ba mẹ bị thua lỗ khoảng 400 triệu đồng nên chàng trai trẻ không thi đại học, quyết định đi làm công nhân. Mặc dù mẹ khuyên tiếp tục con đường học tập nhưng không muốn làm gánh nặng cho ba mẹ nên Tài vẫn khăn gói ra đi lập nghiệp.

"Lúc mới bắt đầu đi làm, mỗi tháng mình kiếm được 7 - 8 triệu đồng nhưng mỗi ngày chỉ tiêu 10.000 đồng. Mình được mẹ gửi đồ ăn từ quê lên để tiết kiệm chi phí, chỉ phải trả tiền trọ. Mình ráng tiết kiệm hết mức để mỗi tháng gửi về trả nợ cho gia đình 5 - 6 triệu đồng. May mắn, giờ gia đình đã trả hết nợ nên mình sẽ sống vì bản thân nhiều hơn", chàng trai bày tỏ.

Bà Bùi Thị Lệ Thu (53 tuổi), mẹ anh Tài, cho biết bản thân luôn trông chờ những clip con sản xuất để theo dõi, ủng hộ và đưa cho hàng xóm xem cùng. Bà hạnh phúc khi con trai tìm thấy niềm vui sau thời gian làm việc vất vả từ công ty.

"Tôi sợ con trai ăn uống ở ngoài hàng quán không đảm bảo nên thường xuyên chuẩn bị đồ ăn gửi lên. Tôi muốn dành những điều tốt nhất cho con, hỏi thăm, chia sẻ với nhau. Tôi mong con luôn sống tốt, sớm lập gia đình để ổn định cuộc sống, có người đồng hành, san sẻ mọi chuyện", người mẹ trải lòng.

Sự nổi tiếng của anh Tài đến từ sự chân thật và lòng tự hào về lao động chân chính. Anh không ngại khó, không tự ti, sống hết mình và sẵn sàng chia sẻ những điều tử tế trong đời sống bình dị.