Chẳng lẽ 'bó tay' với nạn vẽ bậy?

Trao đổi với Thanh Niên sáng 1.5, đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cho biết sự việc được phát hiện vào ngày 29.4. Hình vẽ trên thân tàu bằng sơn dài hơn 3 m, nhiều màu sắc, tương tự loại hình graffiti (vẽ tranh đường phố). Phía nhà thầu đã báo cáo sự việc cho MAUR và Công an TP.Thủ Đức trước khi tiến hành tẩy rửa.



Theo đại diện MAUR, sau khi đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 bị phát hiện vẽ bậy hồi tháng 6.2022, MAUR đã họp kiểm điểm phía nhà thầu, yêu cầu tăng cường biện pháp an ninh, bảo vệ khu vực depot. Nhà thầu dự án cũng đã triển khai siết chặt công tác an ninh, gắn thêm nhiều camera, bảo vệ túc trực mỗi ngày. Tuy nhiên, phần khu vực tàu bị vẽ bậy hiện nay nằm ngay sát khu dân cư nên có phần khó kiểm soát hơn. Cộng thêm đúng kỳ nghỉ lễ nên có thể một số đối tượng thiếu ý thức đã lợi dụng lẻn vào vẽ bậy lên tàu.

Hình vẽ trên thân tàu bằng sơn dài hơn 3 m CTV

"Do các đoàn tàu chưa bàn giao nên phần trách nhiệm hiện vẫn thuộc về phía nhà thầu. Trong quá trình chạy thử nghiệm tiếp theo, nếu MAUR phát hiện tàu bị hư hại hoặc không chuẩn về màu sơn, kết cấu thì nhà thầu sẽ phải đền cho thành phố. Tuyến metro số 1 hiện nhập về 17 đoàn tàu, giai đoạn đầu khai thác 14 đoàn, còn 3 đoàn dự phòng nên trường hợp xấu nhất là nhà thầu phải nhập đoàn tàu khác từ Nhật Bản về cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ khai thác của tuyến", đại diện MAUR thông tin thêm. Phía MAUR cùng nhà thầu đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra sự việc.

Cứ như đùa !

"Cứ như chuyện đùa. Đây là lần thứ 2 đoàn tàu metro số 1 bị vẽ bậy. Khu depot rộng 20 ha có 2 tầng bảo vệ nghiêm ngặt, mỗi ngày có hàng trăm công nhân của nhiều công ty cùng làm việc và tất cả các nhà thầu là của Nhật, họ rất cẩn trọng trong khâu an ninh, bảo vệ. Vậy mà sao chuyện vẽ bậy lại tái diễn được? Rất mong các bên và cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ sự việc và có giải pháp thực sự hiệu quả để không tái diễn chuyện vẽ bậy nữa!", bạn đọc (BĐ) Tinh Ha bức xúc viết.

Cùng ý kiến, BĐ U.Thi thắc mắc: "Đã xảy ra một lần rồi, các ông đã rút ra bài học gì, kinh nghiệm gì, ai chịu trách nhiệm, để rồi lại xảy ra lần thứ 2? Chẳng lẽ chúng ta bó tay, chịu thua trước những kẻ vẽ bậy? Lần này sẽ là bài học gì, kinh nghiệm gì, ai chịu trách nhiệm… và có ai dám hứa sẽ không có lần thứ 3 hay không? Quá khó hiểu!".

Trong khi đó, BĐ Trịnh Cường cho rằng: "Hành vi vẽ bậy là quá vô ý thức, và gọi là phá hoại chắc cũng không quá lời. Các toa tàu đang mới mà bị vẽ bẩn như thế, thì kẻ xấu phải có thời gian nhất định chứ không phải bôi cho nhanh rồi biến. Việc bị vẽ bậy đến lần thứ 2 thì không chỉ là "thật như đùa'' mà còn là quá đùa, quá thách thức nhiều cơ quan".

Xử phạt phải đủ sức răn đe

Đó là ý kiến của nhiều BĐ, để ngăn chặn hành vi vẽ bậy. BĐ Hà An nhận định: "Cái vụ này mấy lần trước xử không đủ sức răn đe, nên còn tái diễn hoài". BĐ Minh Duy bức xúc cho rằng: "Hành vi này đã đủ yếu tố cấu thành của "tội hủy hoại tài sản", nhưng nhiều năm nay không thấy đối tượng nào bị xử lý mạnh".

Bên cạnh việc mạnh tay xử phạt kẻ vẽ bậy, BĐ Ngoc Giau Lam cho rằng: "Việc vẽ bậy lên đoàn tàu như vậy cần có thời gian, mà không ai phát hiện. Hết sức vô lý. Và cũng rất nguy hiểm, nếu ai đó lên tàu làm gì đó. Cần phải có trực gác 24/24, phải đảm bảo an toàn như ở sân bay".

Nhiều BĐ khác cũng đặt ra vấn đề trách nhiệm của bảo vệ, những người có nhiệm vụ đảm bảo an ninh khu depot. "Vẽ ra hình to được như thế phải hành động vào ban ngày và mất thời gian mà hệ thống an ninh vẫn không phát hiện? Vì sao, cần làm rõ", BĐ Nhụy Nguyên đặt vấn đề. BĐ Hung Li bức xúc: "Cái này không chỉ xử người vẽ bậy, mà nên xử cả người được trả tiền để bảo vệ tài sản thật nặng". BĐ Điệp Trai Tuấn cũng thẳng thắn: "Cần xử lý mạnh tay những bảo vệ coi tàu ngày hôm ấy, xem xét trách nhiệm cụ thể, rõ ràng".

"Chẳng lẽ chúng ta lại "bó tay" với nạn vẽ bậy? Theo tôi, ngoài việc xử phạt theo quy định, cần có thêm hình phạt lao động công ích. Mà trước mắt là bắt kẻ vẽ bậy phải làm sạch những nơi họ đã vẽ bậy. Việc phạt lao động công ích này phải được giám sát chặt chẽ, đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả, và có tính giáo dục, răn đe. Đối với những trường hợp tái phạm, tôi đề nghị phải xử lý hình sự. Không thể chấp nhận những hành vi coi thường, thách thức pháp luật như thế", BĐ X.X.Phong ý kiến.