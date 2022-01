Chàng MC kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ tài ‘thổi hồn’ vào hoa quả ngày tết

Cứ độ gần tết, anh Nguyễn Hữu Quốc Hùng cùng vợ thu xếp công việc chính, ra chợ chọn dưa, dừa… chông đèn thâu đêm để vẽ lên hoa quả những dòng thư pháp ý nghĩa, phục vụ người dân trong dịp cận Tết Nguyên đán.

Vẽ chơi bán thật

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Từ bé Hùng đã đam mê hội họa, trong xưởng gỗ nhỏ của cha, Hùng chọn ra những thanh gỗ thừa rồi phác họa lên đó. Ngoài thời gian đến lớp, Hùng làm bạn với bút chì, mảnh gạch vỡ. Lấy nhà kho làm nơi sáng tác để cho ra những sản phẩm với đủ màu sắc, hình thù.

Đọc qua sách báo, rồi xem trên mạng. Hùng bắt đầu mê thư pháp và tìm tòi. Từ đó niềm đam mê với bộ môn này ngày một lớn. Đến 2015, khi những quả dưa được khắc chữ, tranh trên hoa quả bắt đầu xuất hiện nhiều tại các hội chợ xuân. Dạo một vòng, Hùng nảy ra ý tưởng sẽ vẽ thư pháp bằng bột màu và kim tuyến. Cách vẽ này sẽ làm chữ thư pháp nổi khối trên mặt quả, sinh động và rực rỡ hơn.

Tìm hiểu rồi bắt tay vào làm, những sản phẩm đầu tiên của Hùng ra đời với mục đích trưng trong gia đình ngày tết. Kết quả ngoài mong đợi, Hùng nhận được nhiều lời khen từ nhiều người thân trong gia đình, chòm xóm và bạn bè trên mạng. Tiếng lành đồn xa, 8X nhận được những đơn hàng đầu tiên, mỗi sản phẩm anh bán lúc này chỉ với 100.000 - 120.000 đồng tùy kích cỡ, thu lãi 20.000 mỗi quả.

“Lúc đó mình chỉ vẽ để phục vụ đam mê và trưng trong nhà vào mỗi dịp tết, cũng không nghĩ mọi người thích và đặt mua. Khi bán được những sản phẩm đầu tay, mình rất vui vì được mọi người ghi nhận công sức sức nghệ thuật bỏ ra. Sau này, khi thị trường người mua đều đặn, mình đã duy trì công việc này vào mỗi dịp tết, để kiếm thêm thu nhập” anh Hùng bộc bạch.

Trái cây khác lạ, nhiều người thích thú

Là một MC cho các sự kiện và làm việc tại một khách sạn lớn tại TP.Huế, nên anh Hùng phải sắp xếp thời gian sao cho hợp lý nhất để không ảnh hưởng tới công việc của mình. Ngoài những ngày nghỉ, anh Hùng còn phải thức rất khuya, thậm chí thâu đêm để cho ra đời những sản phẩm ưng ý, tâm huyết nhất phục vụ người dân.





Ngày 25.1 (23 tháng chạp âm lịch), anh Hùng bắt đầu đưa những sản phẩm của mình ra hội chợ Xuân. Từ đôi tay khéo léo, những quả dưa hấu, dừa… mang thông điệp tết trở thành một trong những sản phẩm độc đáo được chú ý tại chợ hoa xuân. Mỗi du khách bước qua gian hàng của anh điều bị thu hút bởi những dòng thư pháp này.

Các đơn hàng từ khách quen năm cũ, khách lạ năm mới khiến anh cứ luôn tay luôn chân. Nghỉ tay anh kể “trước mình chỉ làm cho vui, nhưng bây giờ cứ dịp Tết, nhờ công việc này mà mình cũng kiếm được kha khá. Mệt nhưng mà ham, vì vừa có tiền mà còn được vẽ. Chỉ cần khách thích là mình vui rồi”.

Nghề này nói vẽ lấy tiền nghe thì dễ, những khi bắt tay vào làm thì mới thấu. Để cho ra một quả dưa hoàn chỉnh, phải qua rất nhiều công đoạn. Chọn quả phải đẹp to, tròn… sau đó là công đoạn vẽ, đòi hỏi nghệ nhân phải tâm huyết, tập trung và tỉ mỉ mới cho ra những nét chữ có hồn.

“Nếu khắc lên dưa thì trái sẽ dễ bị hư, chỉ chưng không ăn được. Vì vậy, mình chọn cách vẽ bằng bột màu, kim tuyến, rất bền bỉ, không bong tróc và đặc biệt là không ảnh hưởng đến bên trong của quả” anh Hùng nói.

“Trong ngày tết phải có dưa, có dừa trong mâm quả, đó là phong tục của dân tộc ta từ bao đời nay rồi. Nhưng quả dưa được chưng trên bàn thờ gia tiên phải đẹp mắt, bên trong phải đỏ và đặc biệt được in hình với những câu đối hoặc những câu chúc rất ý nghĩa, để mong một năm mới may mắn, bình an, tài lộc…”, chị Hồ Thu Huyền (45 tuổi, TP.Huế) chia sẻ.

Chỉ trong hai ngày ra chợ xuân. Chàng MC trẻ đã bán được gần 70 sản phẩm hoa quả thư pháp. Ngoài lượng người mua tận nơi, anh Hùng còn nhận được rất nhiều đơn hàng từ khách hàng gần xã trên các trang mạng. Với giá từ 150.000 - 350.000 đồng mỗi quả, trong mỗi vụ tết, anh Nguyễn Hữu Quốc Hùng kiếm bình quân hơn 10 triệu đồng mỗi ngày.