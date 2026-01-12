Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

'Chàng thơ' Timothée Chalamet đánh bại Leonardo DiCaprio tại Quả cầu vàng 2026

Thanh Chi
Thanh Chi
12/01/2026 10:10 GMT+7

Trong diễn biến mới của Quả cầu vàng 2026, Timothée Chalamet thắng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch hoặc hài. Bạn diễn của Leonardo DiCaprio là Teyana Taylor thắng Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

'Chàng thơ' Timothée Chalamet đánh bại Leonardo DiCaprio tại Quả cầu vàng 2026- Ảnh 1.

Timothée Chalamet thắng giải diễn xuất quan trọng ở Quả cầu vàng 2026

ẢNH: REUTERS

Lễ trao giải Quả cầu vàng 2026 diễn ra tại California (Mỹ) sáng 12.1 (theo giờ Việt Nam) với màn tranh tài của những tên tuổi hàng đầu làng điện ảnh. Những giải thưởng đầu tiên của đêm vừa được trao cho một số nghệ sĩ nổi bật.

Đáng chú ý, Timothée Chalamet vượt mặt những cái tên đắt giá là George Clooney và Leonardo DiCaprio xuất sắc được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh (thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch) nhờ vai diễn trong phim Marty Supreme. Ngôi sao 9X bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách cảm ơn Josh Safdie, các bạn diễn và những người khác tham gia vào bộ phim, bao gồm cả Kevin O'Leary. Tài tử khép lại phần chia sẻ với lời tri ân những người thân yêu: "Gửi đến bố mẹ tôi, gửi đến người yêu của tôi, tôi yêu mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều". Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh (thể loại nhạc kịch và hài kịch) gọi tên Rose Byrne với phim If I Had Legs I'd Kick You.

'Chàng thơ' Timothée Chalamet đánh bại Leonardo DiCaprio tại Quả cầu vàng 2026- Ảnh 2.

Teyana Taylor thắng giải nữ phụ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở đường đua diễn viên phụ, ngôi sao kỳ cựu Stellan Skarsgård thắng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim truyền hình nhờ màn trình diễn đột phá trong Sentimental Value. Teyana Taylor có giải Quả cầu vàng đầu tiên trong sự nghiệp: Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim truyền hình với siêu phẩm One Battle After Another hợp tác cùng đạo diễn Paul Thomas Anderson và tài tử lừng danh Leonardo DiCaprio. Tác phẩm cũng vừa thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản xuất sắc nhất. Bộ phim đang là "ngựa chiến" tại đường đua giải thưởng năm nay với 9 đề cử tại Quả cầu vàng 2026.

Ở mảng phim truyền hình, ngôi sao 16 tuổi Owen Cooper tiếp tục thắng lớn với vai diễn trong loạt phim ăn khách Adolescence. Cậu giành cúp vàng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình.

'Chàng thơ' Timothée Chalamet đánh bại Leonardo DiCaprio tại Quả cầu vàng 2026- Ảnh 3.

Owen Cooper liên tục được vinh danh ở các giải thưởng diễn xuất với Adolescence

ẢNH: REUTERS

'Chàng thơ' Timothée Chalamet đánh bại Leonardo DiCaprio tại Quả cầu vàng 2026- Ảnh 4.

Hiện các hạng mục khác của Quả cầu vàng 2026 vẫn đang tiếp tục được trao. Ở mảng điện ảnh, ngoài One Battle After Another áp đảo với 9 đề cử, Sentimental Value gây chú ý với 8 đề cử, còn Sinners đang cạnh tranh ở 7 hạng mục đề cử. Với mảng truyền hình, The White Lotus là phim chiếm nhiều đề cử nhất năm nay với 6 đề cử, tiếp theo là Adolescence với năm đề cử.

Tin liên quan

‘The Brutalist’, ‘Emilia Pérez’ và ‘Shogun’ thắng lớn giải Quả cầu vàng 2025

‘The Brutalist’, ‘Emilia Pérez’ và ‘Shogun’ thắng lớn giải Quả cầu vàng 2025

Bộ phim sử thi 'The Brutalist' khám phá trải nghiệm của người nhập cư sau chiến tranh và 'Emilia Pérez' - vở nhạc kịch về một trùm ma túy trải qua phẫu thuật chuyển giới đã giành được những giải thưởng cao nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2025, diễn ra tối 5.1 (giờ Mỹ).

Khám phá thêm chủ đề

Quả cầu vàng Leonardo DiCaprio Timothée Chalamet George Clooney
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận