Chàng trai 10X mắc hội chứng Tics lấy nước mắt khán giả trong 'Trại buôn người'

Trong Trại buôn người, Đinh Viết Tường đảm nhận vai Nhân - nhân vật có nhiều nét tương đồng với chính anh ngoài đời, từ những biểu hiện của hội chứng Tics đến sự mặc cảm, phụ thuộc. Nhưng thay vì chỉ tái hiện câu chuyện của mình, chàng trai 10X biến những trải nghiệm từng khiến anh tổn thương thành chất liệu cho vai diễn.

Tạo hình của Đinh Viết Tường trong phim Trại buôn người Ảnh: NSX

Tác phẩm này đánh dấu lần đầu bén duyên điện ảnh của Đinh Viết Tường. Khi nhận được cuộc gọi từ nhà sản xuất Mèo Bích Trang, chàng trai 10X không tự tin tham gia vì “chưa bao giờ đóng phim” trong khi Nhân lại là vai diễn nặng tâm lý. Sau khi được động viên, Đinh Viết Tường quyết định tự quay một đoạn diễn thử. Được nhà sản xuất khen ngợi, anh tự tin hơn khi đến với vai diễn Nhân.

Từ một người chưa từng đóng phim, Tường phải đối diện với máy quay, ánh sáng, bạn diễn, những cảnh hành động và đặc biệt là những phân đoạn tâm lý nặng nề. Nhưng thử thách lớn nhất lại nằm ở việc anh phải tìm cách đưa chính những trải nghiệm của mình vào nhân vật mà không để cảm xúc đời thực lấn át. “Ê kíp nói nhân vật trong phim mang một tâm lý phức tạp và mặc cảm tự ti rất lớn. Đó là phần tâm lý khó nhất mà em phải cảm để có thể diễn được”, anh nói.

Nhân vật Nhân không chỉ chịu tổn thương về thể xác, mà còn bị những người trong trại chế giễu, coi thường vì sự khác biệt. Đó là những cảnh mà Đinh Viết Tường không cần phải tưởng tượng hoàn toàn từ đầu. Anh trải lòng: “Những lời cay nghiệt trên phim gợi lại từng ánh mắt, câu nói miệt thị mà em từng gánh chịu ngoài đời. Nỗi đau đó là thật, nên em mang trọn vẹn cảm xúc ấy vào từng phân cảnh”.

Khoảnh khắc xúc động của nam diễn viên và NSND Như Quỳnh trong phim Ảnh: NSX

Điều khiến Đinh Viết Tường nhìn lại những trải nghiệm ấy theo một cách khác là anh không còn đứng ở vị trí của một người chỉ chịu đựng. Anh bộc bạch: “Lần này, em không khóc vì tủi thân, mà khóc vì chính mình đã vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình”. Đây có lẽ cũng là điểm khác biệt giữa Đinh Viết Tường của những năm trước và hiện tại. Những điều từng khiến anh muốn thu mình nay trở thành chất liệu để kể một câu chuyện trên màn ảnh.

Đinh Viết Tường nói về màn kết hợp với NSND Như Quỳnh

Trong phim, Đinh Viết Tường hóa thân thành mẹ con cùng NSND Như Quỳnh, khiến người xem không khỏi xúc động. Về phần mình, nam diễn viên cũng rưng rưng vì tìm thấy sự tương đồng với bản thân ngoài đời thực. “Ngoài đời, mẹ là điểm tựa duy nhất giúp em vượt qua giông bão. Sự gắn kết, ánh mắt biết ơn và mong muốn chở che của mẹ Nhân trên phim hoàn toàn là cảm xúc thật em dành cho mẹ mình”, chàng trai 24 tuổi chia sẻ.

Đóng cùng một nghệ sĩ nhiều kinh nghiệm như NSND Như Quỳnh cũng là trải nghiệm đặc biệt đối với diễn viên lần đầu đứng trước máy quay. Đinh Viết Tường nói điều anh nhớ nhất lại là cảm giác được bạn diễn tạo ra sự an toàn để mình có thể sống với nhân vật. “Cô Như Quỳnh như người mẹ thứ hai của em trên phim trường. Cô không dạy em kỹ thuật diễn xuất mà lan tỏa sự ấm áp, dạy em cách lắng nghe cơ thể và thả trôi cảm xúc tự nhiên”, anh trải lòng.

Đinh Viết Tường và nhà sản xuất Mèo Bích Trang Ảnh: NSX

Đinh Viết Tường mắc hội chứng Tics/Tourette từ nhỏ. Những biểu hiện không chủ động của cơ thể từng khiến anh mặc cảm. “Điều khó khăn nhất không phải là sự bất tiện của cơ thể, mà là sự cô độc trong tâm hồn”, Đinh Viết Tường chia sẻ. Anh từng sợ mình bị xem là “kỳ dị”, sợ trở thành gánh nặng của gia đình và thu mình trước thế giới xung quanh.

Đó là lý do con đường đến nghệ thuật của Tường không đơn thuần bắt đầu từ mong muốn nổi tiếng. Với anh, việc đứng trên sân khấu hay trước máy quay trước hết là một cách để bước ra khỏi sự mặc cảm. “Em nhận ra nếu cứ trốn chạy, em sẽ mãi thất bại trước căn bệnh. Em chọn bước ra ánh sáng để chứng minh người mắc Tics vẫn có thể sống rực rỡ và có ích”, anh nói về sự thay đổi của bản thân.

Đinh Viết Tường cho rằng nghệ thuật cho anh một không gian để được nhìn nhận bằng những gì mình có thể làm, thay vì chỉ được nhìn qua những biểu hiện của hội chứng. “Vì nghệ thuật là nơi duy nhất em được lắng nghe mà không bị phán xét. Khi đứng dưới ánh đèn sân khấu hay trước ống kính, những khiếm khuyết biến thành ngôn ngữ của cảm xúc. Nghệ thuật chọn em, và em chọn sự kiên trì để theo đuổi nó”, diễn viên 10X trải lòng.