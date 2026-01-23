Chàng trai 3 lần thi nam vương quốc tế nói lý do đi học ở tuổi 32

Sau khi "chinh chiến" tại các cuộc thi nam vương, Vũ Linh trở về Việt Nam tất bật với các dự án nghệ thuật. Anh được mời làm người mẫu trình diễn cho nhiều sự kiện thời trang, đồng thời tham gia chấm thi nhan sắc. Giữa lúc công việc đang khởi sắc, Vũ Linh đưa ra quyết định bất ngờ khi chọn tiếp tục trau dồi tri thức. Nam người mẫu vừa tham gia ký kết đào tạo, quyết tâm hoàn thiện ngoại ngữ trong thời gian tới.

Lý do Vũ Linh trở lại học tập

Ngoài thành tích á vương 4 ở Manhunt International 2025, Vũ Linh từng vào top 10 Mister Tourism Universe 2017 và đoạt á vương 4 Mister Grand International 2022 Ảnh: NVCC

Vũ Linh có kế hoạch trau dồi kiến thức, đặc biệt là khả năng tiếng Anh sau quãng thời gian chinh chiến tại các đấu trường nhan sắc quốc tế. Anh cho biết việc nâng cao năng lực không chỉ phục vụ cho các hoạt động nghề nghiệp, mà còn để hoàn thiện bản thân một cách lâu dài, có chiều sâu.

Quyết định này cũng khiến Vũ Linh đối diện với những bình luận ác ý, khi nhiều người cho rằng anh đang “làm màu”. Á vương 9X lên tiếng phủ nhận, đồng thời khẳng định quyết tâm đi học ở thời điểm này không phải theo trào lưu hay sự bổ sung mang tính đối phó. Ngược lại, đây là lựa chọn có tính chiến lược cho chặng đường dài phía trước của chàng trai từng 3 lần dự thi nam vương quốc tế.

Vũ Linh nói sau những trải nghiệm tại các sân chơi quốc tế, anh nhận ra rằng ngoại ngữ chính là công cụ quan trọng để hội nhập. Khi có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách chủ động, nam người mẫu tin không chỉ truyền tải được suy nghĩ, cá tính và giá trị của bản thân, mà còn có thể đại diện tốt hơn cho hình ảnh của người Việt Nam trong các dự án, hoạt động. “Vì vậy, tôi chọn học tiếng Anh ở thời điểm này, khi bản thân đã đủ chín chắn để hiểu rõ mình học để làm gì và cần đạt tới đâu. Tôi tin khi mình tự tin hơn về vốn ngoại ngữ, mình sẽ làm được nhiều việc hơn cho bản thân và cộng đồng”, anh nói.

Vũ Linh mong muốn trau dồi thêm kiến thức ở độ tuổi 32 Ảnh: NVCC

Đi học ở tuổi 32 được xem là một thách thức đối với Vũ Linh, khi anh vừa phải cân bằng giữa công việc và lịch trình, nhằm đảm bảo việc học tập có hiệu quả. Theo anh, thời gian đầu sẽ là một bài toán khó song nam người mẫu tin khi bản thân đã có quyết tâm thì chắc chắn sẽ làm được.

“Việc học kiến thức ở tuổi ngoài 30, với tôi mang một ý nghĩa rất khác. Đây không còn là học vì điểm số hay áp lực, mà là học để hoàn thiện chính mình. Ở giai đoạn này, tôi học với sự tự giác, kỷ luật và trách nhiệm cao hơn, biết chọn lọc kiến thức phù hợp với con đường mình đang đi. Mỗi giờ học không chỉ là tiếp thu thêm một kỹ năng mới, mà còn là cách tôi rèn luyện tư duy, bản lĩnh và khả năng thích nghi trong một thế giới thay đổi rất nhanh”, anh nói.

Vũ Linh tin rằng không có độ tuổi nào là quá muộn để bắt đầu học, chỉ là đủ nghiêm túc với ước mơ của mình hay chưa. Và với nam người mẫu, việc tiếp tục học tập ở tuổi ngoài 30 là lời cam kết với bản thân rằng sẽ luôn tiến về phía trước, không ngừng nâng cấp năng lực để xứng đáng với những cơ hội lớn hơn trong tương lai. "Tôi tin rằng tiếng Anh là chìa khóa để mở ra cánh cửa của những cơ hội mới. Tôi tin rằng mình sẽ đạt được mục tiêu và tiếp tục tỏa sáng trên con đường sắp tới”, anh khẳng định.

