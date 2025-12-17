Người mẫu quê Vĩnh Long 3 lần thi nam vương quốc tế giờ ra sao?

Trong đêm chung kết Manhunt Vietnam 2025, Vũ Linh có màn sải bước trên sân khấu kết thúc nhiệm kỳ. Từ khi được bổ nhiệm danh hiệu này và tranh tài ở đấu trường nam vương quốc tế, người mẫu quê Vĩnh Long đã mang về thành tích á vương 4 chung cuộc. Anh còn lan tỏa hình ảnh bản lĩnh, kiên trì của nam giới Việt đến với bạn bè trên thế giới.

Vũ Linh thấy mình trưởng thành hơn sau quãng thời gian "chinh chiến" quốc tế ẢNH: NVCC

Vũ Linh không giấu được sự xúc động khi nhắc về hành trình hoạt động của mình. Từ khi quyết định gác công việc tiếp viên hàng không để phát triển ở lĩnh vực nghệ thuật, anh đã trải qua 3 lần “chinh chiến” quốc tế. Ngoài thành tích á vương 4 ở Manhunt International 2025, Vũ Linh từng vào top 10 Mister Tourism Universe 2017 và đoạt á vương 4 Mister Grand International 2022. Với anh, đó là quãng thời gian tuy bận rộn nhưng đầy ý nghĩa khi bản thân được học hỏi, hoàn thiện hơn qua từng chặng đường.

Vũ Linh sau loạt cuộc thi nam vương

Hiện tại, Vũ Linh được ngỏ lời mời tham gia các show diễn thời trang hay làm giám khảo ở các cuộc thi nhan sắc. Hành trình 8 năm theo đuổi nghệ thuật giúp anh nhận ra rằng danh hiệu chỉ là khoảnh khắc, mà quãng thời gian nỗ lực hoàn thiện mình mới là giá trị thật. Anh biết ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc, đồng thời chia sẻ thêm: “Tôi tin rằng, sau hôm nay, sẽ có một Vũ Linh mạnh mẽ, bản lĩnh hơn và sẽ còn tiếp tục bước đi thật xa trên con đường nghệ thuật và cống hiến”.

Danh hiệu á vương 4 Manhunt International mở ra cho Vũ Linh nhiều cơ hội hoạt động nghệ thuật ẢNH: FBNV

Đồng thời trong bài phát biểu khi kết thúc nhiệm kỳ, Vũ Linh có những lời nhắn nhủ dành cho các thí sinh, đặc biệt là tân Manhunt Vietnam 2025. Anh cho rằng không ai sinh ra đã tỏa sáng. “Tất cả chúng ta đều phải đi qua bóng tối để tìm thấy ánh sáng của chính mình. Tôi tin các bạn trẻ ngoài kia và những thí sinh trong cuộc thi này đang mang trong mình nhiều hoài bão, hãy mạnh mẽ lên. Hãy thất bại, hãy đứng dậy, hãy thử lại và hãy để đam mê của mình dẫn đường”, nam người mẫu nói.

Kể từ thời điểm được công bố trở thành người mẫu Việt tranh tài tại Manhunt International, Vũ Linh trải qua 7 tháng hoạt động sôi nổi. Chàng trai quê Vĩnh Long chia sẻ quãng thời gian tuy khá ngắn nhưng anh tin bản thân đã hoàn thành tốt vai trò được giao nên không nuối tiếc điều gì. Bởi ở hiện tại, Vũ Linh vẫn đồng hành cùng tổ chức để góp phần phát triển cuộc thi.

Vũ Linh đặt nhiều mục tiêu cho hành trình hoạt động sắp tới ẢNH: FBNV

“Danh hiệu đã tôi luyện cho tôi trở nên trưởng thành hơn, mang đến nhiều cơ hội trong công việc cũng như những mối quan hệ tích cực. Từ đó, tôi có điều kiện tham gia, hỗ trợ và thực hiện nhiều dự án cộng đồng, đóng góp những giá trị thiết thực cho xã hội. Tôi tin rằng hành trình này đã tạo ra một Vũ Linh mạnh mẽ. Đây là bước đệm giúp tôi có thêm nguồn động lực để phấn đấu nhiều hơn nữa trong thời gian tới”, anh nói.

Nói thêm về tân nam vương Trần Tiến Dũng, Vũ Linh kỳ vọng đây không chỉ là chàng trai sở hữu ngoại hình nổi bật, mà còn là người có bản lĩnh, trách nhiệm và trái tim hướng về cộng đồng. “Tôi mong rằng người kế nhiệm sẽ luôn giữ vững tinh thần của Manhunt Vietnam, tận dụng danh hiệu như một bệ phóng để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng sống tích cực và đóng góp nhiều hơn cho xã hội”, anh nói.