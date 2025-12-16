Xuất hiện hạng mục đặc biệt tại đêm gala Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025

Đây là giải thưởng thường niên do Báo Nhân Dân chủ trì, cùng sự đồng hành của Công ty cổ phần VCCorp. Dự lễ trao giải có Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó trưởng ban thường trực ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Lại Xuân Môn, Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao giải cho 5 dự án ẢNH: BTC

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải Ý tưởng vì cộng đồng cho dự án "Hành trình Gene kết nối - tìm lại tên liệt sĩ" của Công ty CP GeneStory; trao giải Ý tưởng phát triển bền vững cho dự án "Nam Dược - Dược liệu sạch phát triển bền vững" của Công ty CP Nam Dược.

Trong khi đó, giải Dự án kịp thời đã vinh danh 3 dự án: Trường hy vọng; Chương trình ánh sáng học đường; GELEX nhân ái - kiến tạo hạnh phúc cộng đồng.

Giải Dự án truyền cảm hứng vinh danh 5 dự án: Tô màu ký ức-Skyline; Mái ấm gia đình Việt; Thư viện tóc; Tình người trong cơn sóng; Thắp lên một que diêm. Giải Dự án bền bỉ vinh danh 4 dự án: GNI - 20 năm kiến tạo Good change; Mắt sáng cộng đồng; Khởi đầu mới; Quỹ học bổng VietSeeds.

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao hạng mục cao quý Giải thưởng năm - Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng năm 2025 cho 5 dự án: Trạng nguyên Education - hành trình 10 năm gieo chữ; Internet trường học; Miza - mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành giấy; Quỹ thiện tâm - phụng sự vì cuộc sống tốt đẹp cho mọi người; Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

Xuất hiện hạng mục đặc biệt

Bên cạnh các hạng mục giải thưởng chính thức, tại đêm gala năm nay, Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Hành động vì cộng đồng đã quyết định bổ sung một hạng mục đặc biệt mang tên “Phụng sự thầm lặng”.

Ông Lê Quốc Minh trao giải cho bác sĩ Lê Thành Đô ẢNH: BTC

Đây là hạng mục dành để ghi nhận và tri ân những cá nhân, dự án đã có những cống hiến bền bỉ, tạo ra tác động tích cực và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng, nhưng vì nhiều lý do khác nhau không tham dự hoặc không được đề cử tại giải thưởng.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trao giải cho 2 cá nhân được vinh danh tại hạng mục “Phụng sự thầm lặng” là bà Trần Thị Cẩm Giang - người sáng lập và điều hành Mái ấm Thiện Duyên tại Củ Chi, TP.HCM; bác sĩ Lê Thành Đô - bác sĩ, thương binh tại Hà Nội, người đã dành hơn 20 năm qua để sản xuất và trao tặng hàng nghìn chân, tay giả cho người khuyết tật nghèo trên khắp cả nước.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lê Quốc Minh bày tỏ xúc động khi chứng kiến những giây phút đẹp nhất của giải thưởng - khoảnh khắc những con người tử tế lên sân khấu nhận cúp trên tay.

Ông Lê Quốc Minh cho rằng, với giải thưởng này, khoảnh khắc nhận cúp không phải là điểm kết mà là điểm bắt đầu bởi giải thưởng sinh ra không chỉ để tôn vinh một con người hay một tổ chức, mà để đánh thức nhiều người khác, không phải khép lại bằng một nghi lễ mà mở ra một hành trình mới, lựa chọn cách cùng nhau trở thành một phần của những hành động vì cộng đồng.

"Chúng tôi tin rằng, giải thưởng chỉ thật sự sống tiếp khi tiếp tục tạo ra hành động sau đó. Năm nay, chúng ta chứng kiến điều ấy đi vào đời sống", ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.