Chàng trai quê Phú Thọ cao 1,86 m đăng quang Manhunt Vietnam 2025

Chung kết Manhunt Vietnam diễn ra tại Đồng Nai với cuộc tranh tài của 36 thí sinh. Các ứng viên trải qua những vòng thi như đồng diễn, trình diễn trang phục vest, trình diễn đồ bơi… để tìm ra top 6 chung cuộc. Sau đêm tranh tài, người mẫu Trần Tiến Dũng được gọi tên cho ngôi vị cao nhất. Ngoài ra, ứng viên 28 tuổi này còn nhận giải Thí sinh có hình thể đẹp nhất.

Manhunt Vietnam 2025 là ai?

Trần Tiến Dũng trong khoảnh khắc đăng quang ẢNH: BTC

Trần Tiến Dũng sinh năm 1997, quê Phú Thọ, gây ấn tượng bởi chiều cao 1,86 m cùng hình thể chuẩn với số đo 109-85-103, cân nặng 81 kg. Tân nam vương tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh của Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Anh từng là giám đốc marketing của chuỗi phòng tập và hiện là người mẫu tự do. Trước khi ghi danh tại Manhunt Vietnam 2025, Trần Tiến Dũng từng ghi tên mình vào top 20 cuộc thi Mister Vietnam 2024.

Chia sẻ với chúng tôi, Trần Tiến Dũng nói khi ghi danh dự thi Manhunt Vietnam 2025, anh đặt sự quyết tâm cao. “Lúc tham gia Mister Vietnam thì thể trạng của tôi chưa tốt nhất. Tôi đã tập luyện để giảm 6 kg, xin nghỉ việc để chuẩn bị cho hành trình tại cuộc thi và may mắn giành chiến thắng”, anh chia sẻ. Được gọi tên cho danh hiệu cao nhất, Trần Tiến Dũng nhận 200 triệu đồng tiền mặt, quyền trượng và vật phẩm đăng quang. Anh còn có thời gian chuẩn bị để dự thi tại Manhunt International 2026.

Các ứng viên Manhunt Vietnam 2025 khoe hình thể săn chắc trong phần thi trang phục thể thao ẢNH: BTC

Trong đêm chung kết, Trần Tiến Dũng gây ấn tượng với phần thi ứng xử bằng song ngữ. Anh nhận câu hỏi chung dành cho top 6: “Lừa đảo trực tuyến đang trở thành mối đe dọa toàn cầu, liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia và buôn người, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Theo bạn, đâu là giải pháp hoặc biện pháp xử lý hiệu quả nhất để chấm dứt vấn nạn này?”.

Trần Tiến Dũng cho biết các hành vi liên quan đến lừa đảo và mua bán người trái phép đều vi phạm pháp luật. Theo nam người mẫu, việc xử phạt là cần thiết để răn đe và ngăn chặn những vi phạm. Mức xử phạt đối với hành vi này cần đủ nghiêm khắc nhằm giảm thiểu và tiến tới chấm dứt những tình trạng tiêu cực hiện nay.

“Theo tôi, nguyên nhân chính đến từ sự thiếu hiểu biết và hạn chế về kiến thức của một bộ phận người dân. Chính điều này đã tạo điều kiện cho các đối tượng xấu dễ dàng vẽ ra những 'chiếc bánh' đầy hứa hẹn về lợi ích, khiến nhiều người tin rằng có thể đạt được thành công một cách dễ dàng, từ đó rơi vào bẫy lừa đảo”, anh nói.

Top 35 khoe body săn chắc trong phần thi trình diễn đồ bơi ẢNH: BTC

Các danh hiệu từ á vương 1 đến á vương 5 lần lượt thuộc về Đỗ Trung Tuấn, Phạm Văn Quốc, Tống Nhựt Trường, Nguyễn Đức Quang và Phạm Đỗ Nhật Tiến. Đại diện ban tổ chức đánh giá top 6 chung cuộc đại diện cho những vẻ đẹp riêng, có khả năng tiến xa hơn nữa trong tương lai: "Mỗi cá nhân đều là một màu sắc khác biệt, tạo nên một bức tranh đa dạng, hiện đại và đầy cảm hứng cho mùa giải năm nay”.

Ban tổ chức còn trao các giải phụ cho Nguyễn Văn Hoàng (Thí sinh phong cách), Phạm Đỗ Nhật Tiến (Thí sinh được yêu thích nhất)... Bên cạnh đó, các thí sinh được lựa chọn tranh tài ở các cuộc thi quốc tế cũng được công bố. Người mẫu Nguyễn Văn Hoàng dù trượt top 6 nhưng vẫn có cơ hội tranh tài tại Nam vương Quốc tế 2026.