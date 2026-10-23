Chàng trai 9X 'gây sốt' khi hát 'Hai chuyến tàu đêm' là ai?

Tập 4 chương trình Người kể chuyện tình lên sóng với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Chấn Minh, Đỗ Thảo My và Phượng Tiên. Trong đêm tranh tài, họ sẽ cùng thể hiện các ca khúc xoay quanh chủ đề Những khúc nhạc lòng, dưới sự đánh giá của 3 giám khảo gồm Thái Châu, Thùy Trang và Quách Thành Danh.

Chấn Minh gây xúc động khi thể hiện ca khúc Hai chuyến tàu đêm trên sân khấu Ảnh: NSX

Trong đêm tranh tài, Chấn Minh mang đến ca khúc Hai chuyến tàu đêm của nhạc sĩ Trúc Phương để chinh phục ban giám khảo. Trên sân khấu, nam thí sinh kể câu chuyện về một chàng trai ôm hy vọng gặp lại người con gái từng hẹn ước trên chuyến tàu đêm. Tại sân ga vắng, nhân vật của Chấn Minh gặp bác Lắm, người gác đường tàu đã chứng kiến vô số cuộc hội ngộ lẫn chia ly trong gần ba thập kỷ làm nghề. Qua cuộc trò chuyện giữa hai người, nỗi đau của một trái tim từng tổn thương dần được hé lộ.

Chàng trai từng tin rằng cuộc gặp gỡ tình cờ trên chuyến tàu sẽ mở ra hành trình tình yêu mới, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự chờ đợi trong vô vọng. Từ lời tâm sự của người gác ga, nhân vật hiểu rằng có những cuộc gặp chỉ là cái duyên ngang qua đời nhau và quyết định bước tiếp để tìm kiếm bình yên.

Không chỉ xây dựng được không khí hoài niệm bằng diễn xuất, Chấn Minh còn tạo dấu ấn mạnh mẽ khi thể hiện ca khúc. Vốn có thế mạnh về dòng nhạc bolero, từng giành thành tích cao ở một cuộc thi âm nhạc trước đó, nam thí sinh giữ phong độ ổn định trên sân khấu, nhận về lời khen ngợi từ phía ban giám khảo.

Thái Châu, Thùy Trang nói gì về bài thi của Chấn Minh?

Quách Thành Danh khen ngợi hết lời, danh ca Thái Châu nhắn nhủ thí sinh tạo thiện cảm ngay từ những câu hát đầu tiên Ảnh: NSX

Thùy Trang đánh giá cao giọng hát giàu cảm xúc, đặc biệt ở những đoạn lên cao, cách bỏ nhỏ và xử lý hơi tinh tế của đàn em. Nữ giám khảo ấn tượng với việc Chấn Minh giữ được cột hơi dài, phát âm rõ ràng ngay từ câu hát đầu tiên. Trong khi đó, Quách Thành Danh cũng hào hứng trước bản phối mang màu sắc xưa cũ nhưng cuốn hút, đồng thời nhận xét Chấn Minh hát hay và thể hiện tiết mục thành công. Đáng chú ý, nam giám khảo khẳng định: “Với anh, em là một ngôi sao tương lai”.

Danh ca Thái Châu ghi nhận sự tiến bộ của Chấn Minh, từ phần thoại ổn định đến cách xử lý hơi, vuốt ve và luyến láy ngọt ngào. Nam nghệ sĩ đặc biệt đánh giá cao đoạn sau giang tấu, nơi cảm xúc được đẩy lên rõ nét và câu kết được xử lý tròn trịa. Tuy nhiên, Thái Châu cũng nhắc nhở thí sinh cần tạo thiện cảm ngay từ những câu hát đầu tiên để giữ chân người nghe.

Với phần trình diễn này, Chấn Minh nhận 9,75 điểm từ Thái Châu và 10 điểm từ Quách Thành Danh. Trong khi đó, ca sĩ Thùy Trang cũng cho nam thí sinh điểm tuyệt đối, giúp anh tạm dẫn đầu trong vòng tranh tài này.

Được biết, Chấn Minh là giọng ca 9X quê Bến Tre (cũ), từng tốt nghiệp ngành Quản trị khách sạn trước khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Khi chia sẻ về lý do thử sức ở Người kể chuyện tình, Chấn Minh xem đây là một hành trình mới trong nghệ thuật, mong muốn bản thân sẽ hoàn thiện hơn qua từng vòng thi.

