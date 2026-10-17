Thái Châu thẳng thắn góp ý chàng trai trẻ khi hát 'Biển tình' của Lam Phương

Tập 3 Người kể chuyện tình lên sóng với màn tranh tài của Nam Thành, Đào Trung Tín và Tăng Vịnh Nghi. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Thái Châu còn có ca sĩ Thùy Trang và ca sĩ Quách Thành Danh.

Nam Thành hóa thân thành chàng thủy thủ tàu viễn dương trong ca khúc Biển tình của nhạc sĩ Lam Phương. Trên cầu cảng giữa đêm trăng, anh gặp lại người thương sau những ngày dài lênh đênh ngoài biển khơi. Cuộc trò chuyện giữa hai người hé lộ nỗi cô đơn của người đi xa và sự mỏi mòn của người ở lại.

Nam Thành chọn ca khúc Biển tình của nhạc sĩ Lam Phương để chinh phục dàn giám khảo Ảnh: NSX

Trong khi cô gái thường xuyên sống cùng nỗi nhớ và những giấc mơ bất an, chàng trai luôn hướng về ngọn hải đăng nơi quê nhà như một điểm tựa tinh thần. Với nhân vật, ánh đèn ấy không chỉ soi đường cho con tàu cập bến mà còn tượng trưng cho người thương đang kiên nhẫn chờ đợi. Câu chuyện tình vì thế mang vẻ đẹp của sự thủy chung, nơi tình yêu trở thành sức mạnh giúp con người vượt qua khoảng cách và những bất trắc của cuộc đời.

Thái Châu nói gì về phần thi của Nam Thành?

Bước vào phần ca hát, Nam Thành thể hiện Biển tình bằng giọng hát sáng cùng những câu luyến láy mang màu sắc hiện đại. Phần dự thi của nam thí sinh khiến dàn giám khảo thích thú. Thùy Trang đánh giá cao bản phối và chất giọng của nam ca sĩ, đặc biệt ấn tượng với cách xử lý câu hát “nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa” trong phần nhận xét. Nữ giám khảo cho rằng Nam Thành luyến láy đẹp và có tiềm năng thăng hoa hơn nếu đặt thêm tình cảm vào những đoạn cao trào.

Thái Châu cũng ghi nhận sự sáng tạo của Nam Thành khi làm mới một ca khúc quen thuộc nhưng vẫn giữ được cảm xúc của nhạc xưa. Tuy nhiên, nam giám khảo mong thí sinh nghiên cứu kỹ hơn để tạo điểm nhấn, tránh khiến bài hát trở nên đều đặn. Quách Thành Danh cho biết bản thân xúc động khi theo dõi phần diễn, đồng thời khen giọng hát đẹp và kỹ thuật luyến láy của Nam Thành. Dẫu vậy, giám khảo cho rằng nam ca sĩ cần tìm thêm màu sắc riêng để tạo dấu ấn rõ nét hơn.

Ngoài giọng hát, Nam Thành còn bộc lộ khả năng diễn xuất trong bài thi Ảnh: NSX

Với phần trình diễn, Nam Thành nhận 9,75 điểm từ Thái Châu và Quách Thành Danh. Số điểm của ca sĩ Thùy Trang sẽ được ban tổ chức công bố vào đêm thi tiếp theo.

Ngoài Nam Thành, phần trình diễn của Tăng Vịnh Nghi cũng được quan tâm. Cô mang đến ca khúc Bảy ngày đợi mong với một câu chuyện tình trẻ trung, hài hước. Nữ ca sĩ hóa thân thành cô gái đang giận người yêu nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra kiêu kỳ, dửng dưng. Qua cuộc trò chuyện với cô bạn thân, sự hờn dỗi nhanh chóng để lộ nỗi nhớ và tâm trạng thấp thỏm của người đang yêu. Thái Châu cho rằng Tăng Vịnh Nghi đã thể hiện được nhiều cung bậc tình cảm, đồng thời lưu ý nữ ca sĩ cần xử lý liền mạch để tạo điểm nhấn rõ nét hơn.

Còn Đào Trung Tín hóa thân thành một họa sĩ mang trái tim tổn thương trong Mùa đông của anh. Thái Châu ghi nhận sự sáng tạo trong bản phối và cách thể hiện của thí sinh, đồng thời nhấn mạnh việc làm mới ca khúc cần đi cùng sự tôn trọng giai điệu gốc. Nam giám khảo lưu ý Đào Trung Tín cần chú ý cao độ ở một vài câu hát để phần trình diễn hoàn thiện hơn. Quách Thành Danh cũng khen giọng hát sáng, sân khấu nổi bật và bản phối mới lạ, đồng thời góp ý thí sinh điều chỉnh những nốt xuống thấp để ca khúc tròn trịa hơn.