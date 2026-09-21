Chàng trai cao 1,88 m giành quán quân 'The TVFACE University'

Trong đêm chung kết, top 12 The TVFACE University 2026 lần lượt trải qua các phần thể hiện như hô tên, kể chuyện truyền cảm hứng, giao lưu khách mời và đối thoại cùng ban giám khảo. Sau từng vòng, số lượng ứng viên tiếp tục được rút gọn từ top 12 xuống top 9, top 6 và cuối cùng là top 3 chung cuộc.

Đặc biệt, phần thi dẫn đôi và phỏng vấn khách mời được thiết kế như một tình huống nghề nghiệp thực tế, nơi các thí sinh phải thể hiện khả năng ứng biến, kết nối, đặt câu hỏi và dẫn dắt cuộc trò chuyện. Những khách mời của đêm chung kết đến từ nhiều lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thời trang như ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh, nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn…

Top 3 của The TVFACE University 2026 Ảnh: BTC

Phần thi đối thoại cùng giám khảo dành cho top 3 chung cuộc mang tính chất quyết định để tìm ra ngôi vị quán quân. Ban tổ chức lựa chọn chủ đề những tác động từ trí tuệ nhân tạo AI với góc nhìn của sinh viên, tương quan với nghề dẫn chương trình, sáng tạo nội dung và các lĩnh vực nghề nghiệp chuyên môn.

Đảm nhận vai trò “cầm cân nảy mực” gồm nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài, nhà báo Lê Quỳnh Trâm, MC Phạm Thanh, doanh nhân Lê Đăng Khoa, MC Trọng Hiền, Á hậu Ngọc Hằng…

Kết quả chung cuộc của The TVFACE University

Sau các vòng thi, thí sinh Lê Đào Ngọc Thành (sinh viên Trường đại học Công nghiệp TP.HCM) giành giải quán quân. Danh hiệu á quân lần lượt thuộc về Huỳnh Quang Vinh (sinh viên Trường đại học Văn Lang) và Lương Khánh Linh (sinh viên Trường đại học Luật TP.HCM).

Ngoài khả năng dẫn dắt tốt, Lê Đào Ngọc Thành còn ghi điểm bởi chiều cao nổi bật 1,88 m cùng vẻ ngoài điển trai Ảnh: BTC

Quán quân Lê Đào Ngọc Thành nhận được sự nhất trí cao khi kể một câu chuyện cảm xúc về người cha làm nghề tài xế xe tải để nuôi lớn ước mơ cho con cái. Phần ứng xử cùng hội đồng giám khảo, Lê Đào Ngọc Thành cũng đưa ra quan điểm là không có một AI nào có thể thay thế được con người, nhất là khi mỗi người đều lấy lòng biết ơn làm giá trị sống.

The TVFACE University 2026 là phiên bản đặc biệt dành riêng cho sinh viên của dự án Gương mặt truyền hình, được xây dựng theo bốn trụ cột tìm kiếm - đào tạo - thử thách - vinh danh. Chương trình do Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM phối hợp cùng dự án Gương mặt truyền hình triển khai và vận hành, hướng đến những sinh viên đang theo học tại các trường đại học, học viện và cao đẳng trên địa bàn TP.HCM.

Không chỉ tìm kiếm những người trẻ có khả năng dẫn chương trình, chương trình còn đặt mục tiêu trang bị cho ứng viên tư duy truyền thông hiện đại, năng lực sáng tạo nội dung và khả năng thích ứng với môi trường truyền thông đa nền tảng.