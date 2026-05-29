Gương mặt truyền hình - The TVFACE trở lại

Chương trình do Hội Sinh viên VN TP.HCM phối hợp cùng dự án Gương mặt truyền hình - The TVFACE tổ chức, hướng đến việc tìm kiếm, đào tạo và phát triển các bạn trẻ yêu thích dẫn chương trình, truyền thông và sáng tạo nội dung số.

Thí sinh tự tin chia sẻ câu chuyện, góc nhìn và hành trình của mình thông qua 3 từ khóa “Quê hương”, “TP.HCM” và “Giảng đường đại học" ẢNH: BTC

Vòng Tìm kiếm của chương trình vừa diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, thu hút đông đảo sinh viên đến từ 28 trường đại học, cao đẳng và học viện trên địa bàn thành phố. Các thí sinh trải qua 2 thử thách gồm giới thiệu bản thân và trình bày quan điểm theo các chủ đề "Quê hương", "TP.HCM" và "Giảng đường đại học". Nhiều bạn trẻ gây chú ý khi mang lên sân khấu những câu chuyện rất thật về hành trình sống xa nhà, áp lực tuổi trẻ, khủng hoảng định hướng hay khát vọng khẳng định bản thân trong môi trường truyền thông đa nền tảng.

Phát biểu tại sự kiện, anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN TP.HCM, kỳ vọng The TVFACE University 2026 sẽ trở thành nơi tìm kiếm những gương mặt sinh viên có khả năng truyền cảm hứng và đại diện cho tiếng nói của thế hệ trẻ.

Theo nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài, tác giả format Gương mặt truyền hình - The TVFACE, mùa giải năm nay không chỉ dừng ở việc đào tạo MC mà còn hướng đến xây dựng tư duy truyền thông hiện đại, sáng tạo nội dung đa nền tảng và lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng. Sau vòng tuyển chọn, Top 30 thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào hành trình đào tạo và thử thách chuyên sâu của chương trình.



