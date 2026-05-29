Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Gương mặt truyền hình - The TVFACE trở lại

Giàu Nguyễn
Giàu Nguyễn
29/05/2026 10:35 GMT+7

Sau nhiều năm xây dựng dấu ấn trong lĩnh vực đào tạo và tìm kiếm MC trẻ, dự án Gương mặt truyền hình - The TVFACE chính thức trở lại với mùa mới mang tên The TVFACE University 2026, phiên bản đặc biệt dành riêng cho sinh viên TP.HCM.

Chương trình do Hội Sinh viên VN TP.HCM phối hợp cùng dự án Gương mặt truyền hình - The TVFACE tổ chức, hướng đến việc tìm kiếm, đào tạo và phát triển các bạn trẻ yêu thích dẫn chương trình, truyền thông và sáng tạo nội dung số.

Gương mặt truyền hình - The TVFACE trở lại - Ảnh 1.

Thí sinh tự tin chia sẻ câu chuyện, góc nhìn và hành trình của mình thông qua 3 từ khóa “Quê hương”, “TP.HCM” và “Giảng đường đại học"

ẢNH: BTC

Vòng Tìm kiếm của chương trình vừa diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, thu hút đông đảo sinh viên đến từ 28 trường đại học, cao đẳng và học viện trên địa bàn thành phố. Các thí sinh trải qua 2 thử thách gồm giới thiệu bản thân và trình bày quan điểm theo các chủ đề "Quê hương", "TP.HCM" và "Giảng đường đại học". Nhiều bạn trẻ gây chú ý khi mang lên sân khấu những câu chuyện rất thật về hành trình sống xa nhà, áp lực tuổi trẻ, khủng hoảng định hướng hay khát vọng khẳng định bản thân trong môi trường truyền thông đa nền tảng.

Phát biểu tại sự kiện, anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN TP.HCM, kỳ vọng The TVFACE University 2026 sẽ trở thành nơi tìm kiếm những gương mặt sinh viên có khả năng truyền cảm hứng và đại diện cho tiếng nói của thế hệ trẻ.

Theo nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài, tác giả format Gương mặt truyền hình - The TVFACE, mùa giải năm nay không chỉ dừng ở việc đào tạo MC mà còn hướng đến xây dựng tư duy truyền thông hiện đại, sáng tạo nội dung đa nền tảng và lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng. Sau vòng tuyển chọn, Top 30 thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào hành trình đào tạo và thử thách chuyên sâu của chương trình.


Tin liên quan

Sách tranh đang đồng hành cùng trẻ em như thế nào?

Sách tranh đang đồng hành cùng trẻ em như thế nào?

Lần đầu tổ chức tại Việt Nam, Lễ hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 28.5 - 31.5 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM và Đường sách TP.HCM với nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi và người yêu sách tranh.

Khám phá thêm chủ đề

Gương mặt truyền hình The TVFace Dẫn chương trình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận