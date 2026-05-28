Sách tranh đang đồng hành cùng trẻ em như thế nào?

Lễ hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam 2026 (Vietnam Children’s Picturebook Festival - VCPF 2026) có chủ đề “Sách tranh nâng đỡ trẻ em trong bối cảnh khó khăn”, mang đến chuỗi hoạt động triển lãm, hội chợ sách, tọa đàm, workshop sáng tạo cùng triển lãm “100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ”.

Từ những câu chuyện về gia đình, thiên nhiên, văn hóa dân tộc đến các vấn đề của đời sống hiện đại, nhiều tác phẩm tại triển lãm cho thấy sách tranh đang trở thành người bạn đồng hành của trẻ em trên hành trình trưởng thành.

Lễ khai mạc diễn ra sáng 28.5 ẢNH: XUÂN NHI

Những câu chuyện mang hồn Việt

Dạo quanh không gian triển lãm, người xem dễ dàng bắt gặp nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa, lịch sử và đời sống Việt Nam. Những câu chuyện dân gian quen thuộc, các làng nghề truyền thống hay vẻ đẹp của thiên nhiên, con người Việt Nam được tái hiện bằng ngôn ngữ hình ảnh sinh động, gần gũi với trẻ em.

Nhiều cuốn sách đưa độc giả nhỏ tuổi khám phá những vùng đất và giá trị văn hóa đặc trưng của đất nước. Qua từng trang sách, các bạn nhỏ không chỉ được tiếp cận tri thức mà còn có cơ hội hiểu hơn về bản sắc dân tộc, về những câu chuyện đã nuôi dưỡng ký ức của nhiều thế hệ người Việt.

Nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian và đời sống Việt Nam, đưa bản sắc dân tộc đến gần hơn với độc giả nhỏ tuổi ẢNH: XUÂN NHI

Nhiều tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa cho thấy nỗ lực kể chuyện Việt bằng ngôn ngữ sách tranh, giúp độc giả nhỏ tuổi gần gũi hơn với chính đời sống và văn hóa của mình.

Chạm đến cảm xúc trẻ em hôm nay

Bên cạnh những câu chuyện mang màu sắc truyền thống, nhiều tác phẩm tại triển lãm hướng sự quan tâm đến đời sống tinh thần của trẻ em. Đó có thể là tình cảm gia đình, tình bạn, những rung động đầu đời của tuổi thơ hay hành trình khám phá bản thân và thế giới xung quanh.

Nhiều cuốn sách chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng để chạm đến cảm xúc quen thuộc của trẻ nhỏ, mở ra không gian để các em tự cảm nhận, suy ngẫm và kết nối với chính mình.

Sách tranh không chỉ kể chuyện mà còn đồng hành cùng sự phát triển tâm hồn của trẻ em ẢNH: XUÂN NHI

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của những tác phẩm giàu cảm xúc cho thấy sách tranh Việt không còn chỉ kể chuyện hay truyền tải kiến thức, mà đang dần trở thành người bạn đồng hành cùng sự phát triển tâm hồn của trẻ em.

Qua những câu chuyện giản dị và hình ảnh giàu cảm xúc, sách tranh mở ra không gian của sự thấu hiểu, sẻ chia và nâng đỡ các em trước những khó khăn trong cuộc sống. Đây cũng là tinh thần được nhấn mạnh tại Lễ hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam 2026.

Khi sách tranh trở thành người bạn đồng hành

Không gian triển lãm cho thấy sách tranh ngày nay không chỉ dành cho trẻ mới biết đọc, mà còn chạm đến nhiều thế hệ bằng những câu chuyện giàu cảm xúc và thông điệp nhân văn.

Hình ảnh phụ huynh cùng con đọc sách, trò chuyện và chia sẻ cảm nhận cũng tạo nên những khoảnh khắc kết nối đầy ấm áp tại lễ hội.

Các em nhỏ và phụ huynh dành thời gian khám phá những tác phẩm sách tranh được tuyển chọn tại triển lãm ẢNH: XUÂN NHI

Thông qua 100 tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm, sách tranh Việt hiện lên như một thế giới đầy màu sắc, nơi những câu chuyện về văn hóa, ký ức và đời sống được kể bằng sự dịu dàng và thấu cảm. Không chỉ nuôi dưỡng trí tưởng tượng, những trang sách ấy còn âm thầm đồng hành cùng trẻ em trên hành trình lớn lên, học cách yêu thương và khám phá thế giới quanh mình.