'Hiệp sĩ Gà Lông Tía' - trân trọng hơn cuộc sống quanh mình

Ái Duy
22/05/2026 07:56 GMT+7

Trong bối cảnh nhiều tác phẩm thiếu nhi hiện nay hay đi vào khai thác đề tài hiện đại mang hơi hướm phiêu lưu hoặc theo mô típ nước ngoài, truyện Hiệp sĩ Gà Lông Tía (NXB Kim Đồng, 5.2026) của nhà văn Hoàng Nhật Tuyên đã dựng nên một thế giới rất Việt, cũ nhưng không mòn.

Câu chuyện bắt đầu từ một quả trứng bị quạ tha, gặp duyên may được gửi nhờ vào ổ mẹ gà rồi chú gà con sinh tồn và trưởng thành với danh hiệu hiệp sĩ Gà Lông Tía. Tác phẩm bằng thể loại đồng thoại tưởng chừng như đã cũ nhưng lại thu hút độc giả nhiều lứa tuổi nhờ sự sinh động và hấp dẫn, tạo cảm giác như đang theo dõi một bộ phim hoạt hình hành động giàu màu sắc cổ tích về thế giới chim muông.

Tác phẩm mở ra một không gian làng quê bên bìa rừng đậm chất đời sống dân gian với vườn tược, cây cối, bờ tre, ao súng, muông thú…, nơi mà những bài đồng dao xa xưa vang lên mô tả chân thực cuộc sống, nơi những con vật biết suy nghĩ, nói năng. Chú gà con lạc loài đã lớn lên trong khung cảnh êm đềm đó, học những bài học đầu đời, đón nhận những tình cảm ấm áp, vấp ngã rồi đứng dậy, biết tự bảo vệ mình và những kẻ cô thân, biết phân biệt điều hay lẽ phải, biết nghĩa thầy trò huynh đệ xóm làng.

Không chỉ có thế giới gà trong sân vườn, hiệp sĩ Gà Lông Tía còn lưu lạc giang hồ, chiến đấu với chồn đèn, diều hâu, ong vò vẽ, bị khỉ đuôi lợn truy sát… Chú ta làm quen với bìm bịp, chèo bẻo, sáo đen, chim gõ kiến, cắc ké, công… và cũng thật lãng mạn khi la cà bên bờ suối Mơ với đàn bướm vàng rập rờn như sao sa, với hoa dung dung trắng muốt, với bụi cây đủng đỉnh chín đỏ.

Đến nay, Hoàng Nhật Tuyên đã có 4/14 tác phẩm dành cho thiếu nhi với lối viết bền bỉ và cẩn trọng. Qua Hiệp sĩ Gà Lông Tía, trẻ em nông thôn có thể nhìn thấy chính cuộc sống quanh mình để trân trọng hơn còn trẻ em thành phố thì có cơ hội hiểu thêm về một không gian văn hóa đang dần xa khỏi đời sống hiện đại. Với văn học thiếu nhi, chỉ riêng điều ấy thôi đã là một giá trị quý báu đáng ghi nhận.

