Ra mắt truyện tranh tương tác để độc giả tự tạo nội dung

Sáng 2.5 tại TP.HCM, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập (1976 - 2026), Công ty Fahasa phối hợp cùng Sun Wolf tổ chức chương trình giao lưu và ký tặng sách mới Giải cứu Thỏ Bảy Màu trong xứ sở không màu của tác giả Huỳnh Thái Ngọc.

Tác giả Huỳnh Thái Ngọc - "cha đẻ" của nhân vật Thỏ Bảy Màu (phải) tại buổi giao lưu ẢNH: QUỲNH TRÂN

Những thắc mắc của độc giả về cuốn sách đều được tác giả "bật mí" ẢNH: QUỲNH TRÂN

Hiện nhân vật Thỏ Bảy Màu đang lan tỏa mạnh trên các nền tảng số và dần được phát triển thành các ấn phẩm xuất bản, nội dung tương tác. Vì vậy, sự kiện chính là dịp bạn đọc gặp gỡ trực tiếp tác giả, tìm hiểu quá trình sáng tác và tham gia các hoạt động tương tác gắn với nội dung Giải cứu Thỏ Bảy Màu trong xứ sở không màu. Fahasa cũng bố trí không gian trưng bày và check-in theo hình ảnh nhân vật, phục vụ nhu cầu trải nghiệm của khách tham dự.

Giải cứu Thỏ Bảy Màu trong xứ sở không màu phát hành đa phiên bản

Tác giả Huỳnh Thái Ngọc cho biết: " Tác phẩm mới này ra đời một cách ngẫu nhiên, từ quá trình nghiên cứu những cuốn sách tô màu cũ tại các nhà sách. Tôi nhận ra rằng mọi người hoàn toàn có thể làm nhiều hơn với một cuốn sách tô màu như vậy".

Theo anh, "Thay vì chỉ tô màu, người dùng được bước vào hành trình của nhân vật và tự tạo nên câu chuyện mang dấu ấn riêng. Từ đó, trải nghiệm trở thành cầu nối để mọi người cùng nhau sáng tạo, chia sẻ và hoàn thiện một sản phẩm chung”.

Các em cùng tô màu theo sách tại sự kiện ẢNH: QUỲNH TRÂN

Tác giả mong muốn mọi người cùng sáng tạo trên từng trang sách bằng nhiều hình thức khác nhau ẢNH: QUỲNH TRÂN

Tác giả kỳ vọng tác phẩm mới này mang đến trải nghiệm mở, cho phép người tham gia tự định hình nội dung. Đồng thời, đây là không gian tương tác chung, nơi các thành viên gia đình có thể cùng định hướng và sáng tạo trên từng trang sách.

Tác giả cho biết thêm, do cuốn sách chưa có mô-típ tương tự tại Việt Nam, anh phải tìm kiếm nhiều nguồn tham khảo từ nước ngoài; song hầu như không tìm thấy cách triển khai tương tự.

Anh cho biết đã dành nhiều thời gian nghiên cứu để xây dựng cuốn sách cho phép người đọc tùy biến nội dung theo từng trang. Các cá nhân làm việc từ xa khiến việc phối hợp gặp nhiều trở ngại, dù vậy dự án cuối cùng đã hoàn thành.

Tác giả tặng chữ ký trên sách cho độc giả nhí ẢNH: QUỲNH TRÂN

Và cùng nhau chụp ảnh lưu niệm ẢNH: QUỲNH TRÂN

Tác phẩm Giải cứu Thỏ Bảy Màu trong xứ sở không màu được phát hành với 3 phiên bản: bản thường, bản sưu tầm và bản đặc biệt kỷ niệm 50 năm, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng và tăng giá trị sưu tầm cho truyện tranh Việt.

Trong khuôn khổ chương trình, Fahasa dự kiến tổ chức nhiều buổi giao lưu, ký tặng với các tác giả được bạn đọc quan tâm như Lam, Hạ Mer, Jun Phạm, Tuệ Nghi, Anh Khang, Iris Cao, Gari… cùng các tác giả truyện tranh như Huỳnh Thái Ngọc, Tuấn Dũng, Đặng Quang Dũng, qua đó tăng cường kết nối với cộng đồng bạn đọc.

















