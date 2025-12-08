Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Họa sĩ người Pháp sáng tác truyện tranh từ ý tưởng biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Lạc Xuân
Lạc Xuân
08/12/2025 08:59 GMT+7

Chiều 7.12, trong khuôn khổ chương trình nghệ sĩ lưu trú Villa Saigon, Viện Pháp tại VN tổ chức buổi giao lưu với họa sĩ minh họa truyện tranh người Pháp Paul Rey (ảnh), đồng thời giới thiệu về dự án truyện tranh khoa học viễn tưởng Futurs submergés (tạm dịch: Tương lai bị nhấn chìm).

Đối với Paul Rey, VN là vùng đất đặc biệt thú vị để phát triển các ý tưởng khoa học viễn tưởng. Futurs submergés là dự án anh khám phá về những thách thức và tác động của biến đổi khí hậu tại VN, đặc biệt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nơi đứng trước nguy cơ lún sụt, xâm nhập mặn và nước biển dâng ngày càng nghiêm trọng.

Họa sĩ Paul Rey sáng tác truyện tranh về biến đổi khí hậu tại Việt Nam - Ảnh 1.

ẢNH: LẠC XUÂN

Tại buổi trò chuyện, Paul Rey chia sẻ về hành trình một tháng sinh sống và nghiên cứu tại vùng đất này. Anh dành thời gian tìm hiểu đời sống người dân, đồng thời trao đổi với các nhà khoa học của Tổ chức Care tại VN để có thêm dữ liệu về khí hậu, thổ nhưỡng, những thay đổi về nguồn nước…

Câu chuyện trong Futurs submergés xoay quanh hai nhân vật đối lập là một nhà khoa học và một tài xế xe công nghệ. Paul Rey đặt ra bối cảnh của TP.HCM trong tương lai xa, phải đối mặt nguy cơ sụt lún, làn sóng di cư khổng lồ đổ về từ những vùng đồng bằng bị đe dọa ngập nước, cách mọi người hướng về vùng đất này...

"Tôi chọn viết một Dystopie (phản địa đàng) như một lời cảnh báo, nhưng thế giới tôi tạo ra không chỉ toàn màu đen, trong đó vẫn có sự sống, tình yêu và hy vọng. Cuốn truyện tranh hiện đang trong quá trình thực hiện và tôi hy vọng sẽ ra mắt trong vài năm nữa", anh chia sẻ.

Sinh năm 1990, tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Angoulême, Paul Rey là đồng sáng lập Fidèle éditions - nơi chuyên xuất bản truyện tranh bằng kỹ thuật Risograph (in kéo lụa kết hợp kỹ thuật số của Nhật Bản). Paul Rey vẽ minh họa cho nhiều tạp chí và đã xuất bản các tiểu thuyết đồ họa: Jardin d'hiver (Khu vườn mùa đông); Le syndrome de l'iceberg (Hội chứng tảng băng trôi); Emoji, la révolution (Emoji, cuộc cách mạng)... 

Tin liên quan

Lam Trường, Hương Tràm, Isaac... hội tụ cùng 'Việt Nam tinh hoa'

Lam Trường, Hương Tràm, Isaac... hội tụ cùng 'Việt Nam tinh hoa'

"Mỗi nghệ sĩ cùng góp một câu ngắn, nhưng là những mảnh ghép mang sức mạnh lớn....", nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong chia sẻ khi ra mắt MV Việt Nam tinh hoa.

Khám phá thêm chủ đề

Họa sĩ ý tưởng khoa học dự án biến đổi khí hậu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận