Họa sĩ người Pháp sáng tác truyện tranh từ ý tưởng biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Đối với Paul Rey, VN là vùng đất đặc biệt thú vị để phát triển các ý tưởng khoa học viễn tưởng. Futurs submergés là dự án anh khám phá về những thách thức và tác động của biến đổi khí hậu tại VN, đặc biệt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nơi đứng trước nguy cơ lún sụt, xâm nhập mặn và nước biển dâng ngày càng nghiêm trọng.

ẢNH: LẠC XUÂN

Tại buổi trò chuyện, Paul Rey chia sẻ về hành trình một tháng sinh sống và nghiên cứu tại vùng đất này. Anh dành thời gian tìm hiểu đời sống người dân, đồng thời trao đổi với các nhà khoa học của Tổ chức Care tại VN để có thêm dữ liệu về khí hậu, thổ nhưỡng, những thay đổi về nguồn nước…

Câu chuyện trong Futurs submergés xoay quanh hai nhân vật đối lập là một nhà khoa học và một tài xế xe công nghệ. Paul Rey đặt ra bối cảnh của TP.HCM trong tương lai xa, phải đối mặt nguy cơ sụt lún, làn sóng di cư khổng lồ đổ về từ những vùng đồng bằng bị đe dọa ngập nước, cách mọi người hướng về vùng đất này...

"Tôi chọn viết một Dystopie (phản địa đàng) như một lời cảnh báo, nhưng thế giới tôi tạo ra không chỉ toàn màu đen, trong đó vẫn có sự sống, tình yêu và hy vọng. Cuốn truyện tranh hiện đang trong quá trình thực hiện và tôi hy vọng sẽ ra mắt trong vài năm nữa", anh chia sẻ.

Sinh năm 1990, tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Angoulême, Paul Rey là đồng sáng lập Fidèle éditions - nơi chuyên xuất bản truyện tranh bằng kỹ thuật Risograph (in kéo lụa kết hợp kỹ thuật số của Nhật Bản). Paul Rey vẽ minh họa cho nhiều tạp chí và đã xuất bản các tiểu thuyết đồ họa: Jardin d'hiver (Khu vườn mùa đông); Le syndrome de l'iceberg (Hội chứng tảng băng trôi); Emoji, la révolution (Emoji, cuộc cách mạng)...