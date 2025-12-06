Lam Trường, Hương Tràm, Isaac... hội tụ cùng 'Việt Nam tinh hoa'

Tối 5.12 tại TP.HCM, Báo Đại Đoàn Kết phối hợp cùng ZOA Creative, Alien Media và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong tổ chức buổi ra mắt MV Việt Nam tinh hoa - một sản phẩm thuộc hệ sinh thái Giải thưởng Tinh hoa Việt 2025.

Hình ảnh cậu bé cùng chiếc hộp kỳ diệu mở ra một hành trình khám phá những "mảnh ghép văn hóa Việt Nam"

Diễn viên Lâm Thanh Nhã (phải) của Mưa đỏ xuất hiện cùng các nghệ sĩ trẻ trong MV Việt Nam tinh hoa Ảnh: BTC

Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã lựa chọn sự mở đầu câu chuyện bằng hình ảnh một cậu bé bước vào viện bảo tàng và tìm thấy chiếc hộp kỳ diệu, bất ngờ cánh cửa mở ra một hành trình khám phá những "mảnh ghép văn hóa Việt Nam".

"Tôi muốn thông qua nhân vật cậu bé để tất cả chúng ta có dịp nhìn nhận lại, lắng nghe, nhìn thấy cũng như là cảm nhận những cái hay, cái đẹp trong văn hóa nghệ thuật Việt Nam thông qua Việt Nam tinh hoa", đạo diễn Kawaii Tuấn Anh bộc bạch.

Tiếp đó là phân cảnh các diễn viên chính từ 3 bộ phim điện ảnh Việt Nam nổi bật trong năm bước vào chung khung hình: Kaity Nguyễn của Tử chiến trên không, Nguyễn Hùng, Lâm Thanh Nhã của Mưa đỏ và Hồ Thu Anh của Địa đạo: mặt trời trong bóng tối. Những lát cắt điện ảnh khác nhau về chiến tranh, lịch sử gặp nhau trong một không gian văn hóa Việt được tái tạo bằng ngôn ngữ đương đại.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong tìm sự đồng thanh - đồng cảm - đồng điệu với văn hóa Việt

Để tạo nên bài hát và MV chủ đề cho giải thưởng, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong dành nhiều tháng liên tục lựa chọn giọng ca phù hợp, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn mang tinh thần gắn bó với văn hóa Việt. Anh gọi đây là "hành trình đi tìm những người đồng thanh - đồng cảm - đồng điệu với văn hóa Việt".

Trong thời gian ở phòng thu, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong làm việc với từng nghệ sĩ, tinh chỉnh từng sắc thái nhỏ nhất để giữ đúng tinh thần "tiếp nối tinh hoa". Dàn ca sĩ với Lam Trường, Phương Vy, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Lan Hương, Isaac, Hương Tràm, Bùi Công Nam, Lâm Bảo Ngọc, GreyD, Cao Bá Hưng, Nguyễn Hùng... cùng nhau hòa giọng, góp phần tỏa sáng cho bài hát mới.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong dành nhiều tâm sức cho tác phẩm này Ảnh: BTC

"Tôi như thấy lại hình ảnh chính mình của nhiều năm trước. Âm nhạc vô cùng nhiệm màu khi đưa mọi người đến với nhau, làm cho chúng ta trưởng thành hơn...", ca sĩ Lam Trường xúc động.

Có mặt trong MV, Hồ Thu Anh nói rằng cô cảm thấy như mình "có thêm một cơ hội nữa để lan tỏa tinh thần của người Việt".

Ca sĩ Lam Trường xúc động Ảnh: BTC

Ca sĩ Hương Tràm hạnh phúc vì được góp mặt trong MV ý nghĩa Ảnh: BTC

Sau giai đoạn nhận đề cử từ 15.10 đến 15.11, Giải thưởng Tinh hoa Việt 2025 của Báo Đại Đoàn Kết sẽ công bố danh sách đề cử chính thức vào ngày 12.12, đồng thời mở cổng bình chọn trực tuyến dành cho công chúng trên website và các nền tảng số của chương trình. Từ 12.12 đến 1.1.2026, khán giả có thể tham gia bình chọn qua website: tinhhoavietawards.vn và nền tảng TikTok: Tinh hoa Việt Awards.



