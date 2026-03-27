Văn hóa

Liên hoan truyện tranh Pháp ngữ lần thứ nhất tại TP.HCM

Lạc Xuân
27/03/2026 05:56 GMT+7

Viện Pháp tại VN và Viện Pháp tại Campuchia, phối hợp cùng France Livre, phái đoàn Wallonie Bruxelles và các đối tác chủ chốt trong ngành xuất bản Pháp, Campuchia và VN tổ chức Liên hoan truyện tranh Pháp ngữ, diễn ra ngày 4.4 tại TP.HCM.

Kết hợp giữa các hoạt động chuyên môn và một lễ hội dành cho công chúng, sự kiện này không chỉ đánh dấu dấu mốc quan trọng của ngành truyện tranh mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác xuất bản giữa Pháp, Bỉ, VN và Campuchia. Các hoạt động và buổi giao lưu sẽ diễn ra xuyên suốt trong ngày 4.4, từ 9 - 18 giờ tại Sofitel Saigon Plaza (TP.HCM), quy tụ những gương mặt tiêu biểu của ngành truyện tranh đương đại đến từ nhiều quốc gia. Toàn bộ chương trình có phiên dịch song song Việt - Pháp và mở cửa tự do cho khách tham dự.

TP.HCM lần đầu tiên chào đón liên hoan truyện tranh quốc tế

Ảnh: Viện Pháp tại VN

Liên hoan mang đến chuỗi hoạt động phong phú như triển lãm, workshop sáng tác, ra mắt và ký tặng sách, giao lưu cùng các tác giả quốc tế, giúp công chúng khám phá trọn vẹn thế giới truyện tranh. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực xuất bản, sự kiện còn mở rộng sang hệ sinh thái sáng tạo với sự tham gia của các studio hoạt hình và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nghe nhìn.

Chương trình quy tụ nhiều khách mời quốc tế, gồm các tác giả, họa sĩ nổi bật như Marguerite Abouet; Clément Baloup; Marcelino Truong; Vincent Lefrançois; Eddy Coubeaux; giám đốc điều hành Fabien Lotz. Bên cạnh đó là sự góp mặt của các tác giả, họa sĩ và khách mời VN như Hải Anh, Nguyễn Thành Phong, Tạ Huy Long, Nguyễn Duy Hải, Thân Trọng Thanh Quỳnh và Thierry Nguyễn.

truyện tranh liên hoan Triển lãm Họa sĩ
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
