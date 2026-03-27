Liên hoan truyện tranh Pháp ngữ lần thứ nhất tại TP.HCM

Kết hợp giữa các hoạt động chuyên môn và một lễ hội dành cho công chúng, sự kiện này không chỉ đánh dấu dấu mốc quan trọng của ngành truyện tranh mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác xuất bản giữa Pháp, Bỉ, VN và Campuchia. Các hoạt động và buổi giao lưu sẽ diễn ra xuyên suốt trong ngày 4.4, từ 9 - 18 giờ tại Sofitel Saigon Plaza (TP.HCM), quy tụ những gương mặt tiêu biểu của ngành truyện tranh đương đại đến từ nhiều quốc gia. Toàn bộ chương trình có phiên dịch song song Việt - Pháp và mở cửa tự do cho khách tham dự.

TP.HCM lần đầu tiên chào đón liên hoan truyện tranh quốc tế Ảnh: Viện Pháp tại VN

Liên hoan mang đến chuỗi hoạt động phong phú như triển lãm, workshop sáng tác, ra mắt và ký tặng sách, giao lưu cùng các tác giả quốc tế, giúp công chúng khám phá trọn vẹn thế giới truyện tranh. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực xuất bản, sự kiện còn mở rộng sang hệ sinh thái sáng tạo với sự tham gia của các studio hoạt hình và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nghe nhìn.

Chương trình quy tụ nhiều khách mời quốc tế, gồm các tác giả, họa sĩ nổi bật như Marguerite Abouet; Clément Baloup; Marcelino Truong; Vincent Lefrançois; Eddy Coubeaux; giám đốc điều hành Fabien Lotz. Bên cạnh đó là sự góp mặt của các tác giả, họa sĩ và khách mời VN như Hải Anh, Nguyễn Thành Phong, Tạ Huy Long, Nguyễn Duy Hải, Thân Trọng Thanh Quỳnh và Thierry Nguyễn.