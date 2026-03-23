Hành trình sống và yêu của họa sĩ Đoàn Mai Thủy trong 'Rung cảm mùa xuân'

Tối 23.3 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM, họa sĩ Đoàn Mai Thủy (Sophia Mai Doan) đã có cuộc gặp gỡ với những người yêu mỹ thuật bằng triển lãm đầy cảm xúc Rung cảm mùa xuân, giới thiệu 106 tác phẩm hội họa với các chất liệu sơn dầu, sơn mài, acrylic và màu nước… theo trường phái ấn tượng, trừu tượng thể hiện, hiện thực về tình yêu với thiên nhiên, con người, cuộc sống.

Những tác phẩm tại triển lãm được họa sĩ tuyển chọn từ các sáng tác rất tâm huyết và được chị nâng niu, chăm chút tỉ mỉ trong suốt 10 năm qua.

Tác phẩm sơn mài Tình mẹ ấm áp tình mẫu tử Ảnh: TGCC

Giai điệu mùa xuân (Acrylic trên giấy) Ảnh: TGCC

Một góc nhìn về mùa xuân qua Sắc xuân của Đoàn Mai Thủy Ảnh: TGCC

Tranh của Đoàn Mai Thủy "đầy nữ tính, thủ thỉ mà quyết liệt"

Theo họa sĩ Đoàn Mai Thủy: "Xuân trong triển lãm Rung cảm mùa xuân là mùa của thiên nhiên và mùa của nội tâm người nghệ sĩ phản chiếu những rung động chân thực. Ở đó, là khúc tự tình đầy màu sắc với những câu chuyện riêng về mùa xuân, cuộc sống và hành trình sáng tạo. Ở đó, có niềm vui - nỗi buồn, có ký ức - hiện tại và hy vọng cho ngày mai được kể lại bằng ngôn ngữ hội họa. Mỗi bức tranh, mảng màu, hình khối… đều được tôi ươm mầm từ những trải nghiệm phong phú trong hành trình sống và yêu".

Chiêm ngưỡng các tác phẩm của chị, người xem vừa bắt gặp những gam màu nhẹ nhàng, tươi sáng gợi mở về sự khởi đầu, tái sinh; vừa bất ngờ với những đường nét, gam màu rực rỡ thể hiện sức sống tràn trề của mùa đẹp nhất năm. Và, cũng có thể cùng chiêm nghiệm cuộc sống qua những mảng màu, bố cục trầm lắng hơn - như một khoảng lặng để soi chiếu sau những vòng quay thời gian. Các tác phẩm trở về với những giá trị nền tảng của nghệ thuật, nơi cái đẹp gắn với sự giản đơn, chân thành.

Họa sĩ Đoàn Mai Thủy (thứ hai từ trái sang) giới thiệu các tác phẩm tranh tại triển lãm Ảnh: Tiểu Tân

Họa sĩ Nguyễn Nghiêm nhận xét: "Với bút pháp mạnh, buông trút trong sự kiểm soát, chị cho thấy độ chín của bản lĩnh sáng tạo. Rung cảm mùa xuân của Đoàn Mai Thủy thực sự cuốn hút, khơi gợi những quan niệm đích thực về tạo hình. Các tác phẩm có sự hòa sắc dịu dàng đầy nữ tính, thủ thỉ mà quyết liệt".

"Trong tranh của Đoàn Mai Thủy không có quy tắc đúng hay sai cho nên thể hiện mạnh bạo, nổi loạn. Những đường nét màu đen uốn lượn, đan xen tạo những nhịp điệu hỗn loạn nhưng có chủ đích, chuyển động không ngừng. Cô cũng sử dụng bảng màu có sự đối lập vừa hài hoà. Kỹ thuật chồng lớp màu tinh tế, tạo bề mặt tranh phong phú. Trong tranh Đoàn Mai Thuỷ, đường nét đen làm vai trò gắn kết sắc độ và làm cho các sắc độ khác được đẩy lên, nếu thiếu sắc đen tranh vẽ sẽ thiếu sự sống động là sự tinh tế của tác giả", họa sĩ Nam Anh chia sẻ thêm.

Bức chân dung tự họa của họa sĩ Đoàn Mai Thủy Ảnh: TGCC

Mùa xuân trong các tác phẩm của họa sĩ Đoàn Mai Thủy tràn đầy nhựa sống và cảm xúc Ảnh: TGCC

Đoàn Mai Thủy cho biết chị đặc biệt yêu thích trường phái trừu tượng ấn tượng. Với lối vẽ này, chị được thỏa sức bay bổng sáng tạo, tự do bứt phá, truyền năng lượng sáng tạo, tỏa sáng sự lạc quan và tình yêu qua từng bút pháp, mảng màu sống động..., mà Rung cảm mùa xuân (diễn ra đến hết ngày 28.3) là câu chuyện kể đầy xúc cảm như thế.