Chiêm ngưỡng loạt tác phẩm đoạt giải thưởng Mỹ thuật Đà Nẵng năm 2025

Chiều 5.12, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (78 Lê Duẩn, P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Hội Mỹ thuật TP.Đà Nẵng tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề Mỹ thuật Đà Nẵng 2025, đồng thời trao 13 giải thưởng Mỹ thuật Đà Nẵng năm 2025.

Ban tổ chức cho biết, giải thưởng Mỹ thuật Đà Nẵng năm nay không có giải A. Giải B có 3 tác phẩm được vinh danh, gồm: Chợ phiên trên cao nguyên đá Đồng Văn (khắc gỗ màu, tác giả Trần Thị Cúc); Phù sa biền bãi (acrylic, tác giả Trần Văn Binh) và Đội nhạc xưa (lụa, Lê Tấn Lộc).

Tác phẩm Chợ phiên trên cao nguyên đá Đồng Văn, tác giả Trần Thị Cúc, chất liệu khắc gỗ màu, kích thước 105 x 80 cm ẢNH: HOÀNG SƠN

Giải C có 4 tác phẩm được vinh danh: Lặng (Trần Hữu Cân), Dấu chân mở cõi (Vũ Hữu Chung), Mạch nguồn (Trần Văn Tâm) và Mưu sinh (Nguyễn Quang Huy). Các tác phẩm này được đánh giá cao nhờ cách thể hiện giàu cảm xúc, sử dụng chất liệu acrylic và gò kim loại một cách hiệu quả, mở ra những hướng tiếp cận mới mẻ trong xử lý không gian và hình khối.

Triển lãm giới thiệu 55 tác phẩm của 52 tác giả, gồm họa sĩ, nhà điêu khắc và cộng tác viên của Hội Mỹ thuật Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Giải khuyến khích có 6 tác phẩm được trao, phản ánh sự đa dạng trong tư duy thẩm mỹ và sự mạnh dạn thể nghiệm của nghệ sĩ: Sương mai (Mai Thị Kim Liên), Ký ức (Ngô Thanh Hùng), Rối (Nguyễn Tấn Kiệt), Hương rừng (Võ Văn Tuyền), Bếp lửa (Võ Thanh Tịnh) và Đời như Tễu (Nguyễn Tiến Việt). Tất cả cho thấy sự phong phú trong chất liệu, từ acrylic, lụa, sơn dầu đến tổng hợp và mix art.

Thanh Niên xin giới thiệu đến độc giả loạt tác phẩm mỹ thuật vừa được trao giải thưởng Mỹ thuật Đà Nẵng năm 2025:

Phù sa biền bãi – tác giả Trần Văn Binh, chất liệu acrylic, kích thước 120 x 90 cm (giải B) ẢNH: HOÀNG SƠN

Đội nhạc xưa – tác giả Lê Tấn Lộc, chất liệu lụa, kích thước 110 x 80 cm (giải B) ẢNH: HOÀNG SƠN

Tác phẩm đoạt giải C ẢNH: HOÀNG SƠN

Tác phẩm đoạt giải C ẢNH: HOÀNG SƠN

Tác phẩm đoạt giải C ẢNH: HOÀNG SƠN

Tác phẩm đoạt giải C ẢNH: HOÀNG SƠN

Tác phẩm đoạt giải khuyến khích ẢNH: HOÀNG SƠN

Tác phẩm đoạt giải khuyến khích ẢNH: HOÀNG SƠN

Tác phẩm đoạt giải khuyến khích ẢNH: HOÀNG SƠN

Tác phẩm đoạt giải khuyến khích ẢNH: HOÀNG SƠN

Tác phẩm đoạt giải khuyến khích ẢNH: HOÀNG SƠN

Tác phẩm đoạt giải khuyến khích ẢNH: HOÀNG SƠN

Tác phẩm Mùa xuân hòa bình của họa sĩ – nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng; chất liệu đồng, hoàn thành tháng 7.2025; kích thước 158 x 155 x 90 cm (chưa tính khối vát 10 cm) ẢNH: HOÀNG SƠN

Tác phẩm Ngày lập đông; chất liệu lụa, kích thước 70 x 90 cm của Chủ tịch Hội Mỹ thuật Đà Nẵng Thân Trọng Dũng ẢNH: HOÀNG SƠN

Tác phẩm Hợp nhất trong kỷ nguyên mới của họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng; chất liệu đá marble trắng Yên Bái kết hợp logo đồng; kích thước 154 x 164 x 64 cm (chưa tính khối đế) ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo ban tổ chức, triển lãm Mỹ thuật Đà Nẵng 2025 không chỉ là hoạt động tôn vinh sáng tạo nghệ thuật mà còn là dịp để cộng đồng thưởng lãm những tìm tòi mới trong sáng tác, nhất là từ các tác giả trẻ. Không gian trưng bày năm nay được kỳ vọng mang đến cho người xem những trải nghiệm thẩm mỹ giàu cảm xúc, phản ánh đời sống nội tâm phong phú của giới mỹ thuật thành phố.