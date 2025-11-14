Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Huế tiếp nhận nhiều tác phẩm mỹ thuật quý

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
14/11/2025 07:41 GMT+7

Chiều 12.11, Bảo tàng Mỹ thuật Huế tổ chức tiếp nhận và triển lãm tác phẩm của nhiều nhà nghiên cứu, nhà sưu tập, gia đình các nghệ sĩ tên tuổi lớn của làng mỹ thuật VN.

Triển lãm trưng bày và giới thiệu 75 tác phẩm với các loại hình hội họa, điêu khắc, đồ họa, video art, nghệ thuật sắp đặt… thuộc sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Huế tiếp nhận nhiều tác phẩm mỹ thuật quý - Ảnh 1.

Bà Lê Cẩm Tế (bìa trái) tặng tác phẩm Hoa sen bằng mực tàu của họa sĩ Tô Bích Hải cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Bộ sưu tập triển lãm lần này thể hiện xuyên suốt các giai đoạn sáng tác của các tác giả có tên tuổi từ giai đoạn nửa đầu thế kỷ 20 như Tôn Thất Sa; giai đoạn 1930-1945 như Mai Trung Thứ, Tôn Thất Đào, Lê Thành Nhơn…; giai đoạn 1945-1975 như Phan Xuân Sanh, Đỗ Kỳ Hoàng, Vĩnh Phối, Lâm Triết, Tôn Thất Văn, Đinh Cường, Trương Bé, Hoàng Đăng Nhuận, Lê Quý Long, Công Huyền Tôn Nữ Tuyết Mai, Bửu Chỉ, Dương Đình Sang… cho đến giai đoạn nửa sau thế kỷ 20, cùng những họa sĩ trẻ với các loại hình nghệ thuật mới như video art, nghệ thuật sắp đặt…

Huế tiếp nhận nhiều tác phẩm mỹ thuật quý - Ảnh 2.

Nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc (trái) trao tặng tác phẩm Điện Huệ Nam (của cố họa sĩ Tôn Thất Văn) cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Đây là những tác phẩm có giá trị nghệ thuật tiêu biểu và phong cách sáng tác đặc trưng của 45 nghệ sĩ tạo hình người Huế, sinh sống, học tập và làm việc ở Huế, đại diện cho một thời kỳ của mỹ thuật VN nói chung, mỹ thuật Huế nói riêng trong giai đoạn lịch sử nhất định.

Tại buổi triển lãm, Bảo tàng Mỹ thuật Huế cũng đã tiếp nhận 3 tác phẩm: Điện Huệ Nam (của cố họa sĩ Tôn Thất Văn do nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc sưu tầm và hiến tặng), tác phẩm Không tên của họa sĩ Phạm Lực (do nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng hiến tặng) và tác phẩm Hoa sen vẽ bằng mực tàu (của họa sĩ Tô Bích Hải, do bà Lê Cẩm Tế trao tặng).

Huế tiếp nhận nhiều tác phẩm mỹ thuật quý - Ảnh 3.

Tác phẩm tượng nghệ thuật thạch cao Đức Thích Ca Mâu Ni do gia đình cố họa sĩ Lê Thành Nhơn hiến tặng Bảo tàng Mỹ thuật Huế

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Trước đó, gia đình cố họa sĩ Lê Thành Nhơn (ở Úc) đã chuyển về hiến tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế những tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ, trong đó có tác phẩm điêu khắc tượng thạch cao Đức Thích Ca Mâu Ni. Cố họa sĩ Lê Thành Nhơn (1940-2022) quê tại Phú Cường, Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ), từng có thời gian giảng dạy tại Huế.

Tin liên quan

Sập tường trong Hoàng thành Huế: Bộ VH-TT-DL yêu cầu rà soát, ưu tiên khắc phục

Sập tường trong Hoàng thành Huế: Bộ VH-TT-DL yêu cầu rà soát, ưu tiên khắc phục

Sau sự cố đổ sập đoạn tường của Hoàng thành Huế do mưa lũ, Bộ VH-TT-DL đề nghị TP.Huế chỉ đạo các đơn vị chuyên môn rà soát các khu vực tường thành có nguy cơ sạt lở cao, ưu tiên bố trí kinh phí khắc phục và xây dựng kế hoạch quản lý nguy cơ thảm họa.

Tháp Chăm ở Huế ngập nhiều ngày, lãnh đạo thành phố phê bình chính quyền địa phương

'Trình làng' loạt tác phẩm mỹ thuật quý do các nghệ sĩ danh tiếng tặng Huế

Khám phá thêm chủ đề

Huế Bảo tàng Mỹ thuật Huế Hội họa Điêu khắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận