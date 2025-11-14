Huế tiếp nhận nhiều tác phẩm mỹ thuật quý

Triển lãm trưng bày và giới thiệu 75 tác phẩm với các loại hình hội họa, điêu khắc, đồ họa, video art, nghệ thuật sắp đặt… thuộc sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Bà Lê Cẩm Tế (bìa trái) tặng tác phẩm Hoa sen bằng mực tàu của họa sĩ Tô Bích Hải cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Bộ sưu tập triển lãm lần này thể hiện xuyên suốt các giai đoạn sáng tác của các tác giả có tên tuổi từ giai đoạn nửa đầu thế kỷ 20 như Tôn Thất Sa; giai đoạn 1930-1945 như Mai Trung Thứ, Tôn Thất Đào, Lê Thành Nhơn…; giai đoạn 1945-1975 như Phan Xuân Sanh, Đỗ Kỳ Hoàng, Vĩnh Phối, Lâm Triết, Tôn Thất Văn, Đinh Cường, Trương Bé, Hoàng Đăng Nhuận, Lê Quý Long, Công Huyền Tôn Nữ Tuyết Mai, Bửu Chỉ, Dương Đình Sang… cho đến giai đoạn nửa sau thế kỷ 20, cùng những họa sĩ trẻ với các loại hình nghệ thuật mới như video art, nghệ thuật sắp đặt…

Nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc (trái) trao tặng tác phẩm Điện Huệ Nam (của cố họa sĩ Tôn Thất Văn) cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Đây là những tác phẩm có giá trị nghệ thuật tiêu biểu và phong cách sáng tác đặc trưng của 45 nghệ sĩ tạo hình người Huế, sinh sống, học tập và làm việc ở Huế, đại diện cho một thời kỳ của mỹ thuật VN nói chung, mỹ thuật Huế nói riêng trong giai đoạn lịch sử nhất định.

Tại buổi triển lãm, Bảo tàng Mỹ thuật Huế cũng đã tiếp nhận 3 tác phẩm: Điện Huệ Nam (của cố họa sĩ Tôn Thất Văn do nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc sưu tầm và hiến tặng), tác phẩm Không tên của họa sĩ Phạm Lực (do nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng hiến tặng) và tác phẩm Hoa sen vẽ bằng mực tàu (của họa sĩ Tô Bích Hải, do bà Lê Cẩm Tế trao tặng).

Tác phẩm tượng nghệ thuật thạch cao Đức Thích Ca Mâu Ni do gia đình cố họa sĩ Lê Thành Nhơn hiến tặng Bảo tàng Mỹ thuật Huế ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Trước đó, gia đình cố họa sĩ Lê Thành Nhơn (ở Úc) đã chuyển về hiến tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế những tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ, trong đó có tác phẩm điêu khắc tượng thạch cao Đức Thích Ca Mâu Ni. Cố họa sĩ Lê Thành Nhơn (1940-2022) quê tại Phú Cường, Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ), từng có thời gian giảng dạy tại Huế.