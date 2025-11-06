Sập tường trong Hoàng thành Huế: Bộ VH-TT-DL yêu cầu rà soát, ưu tiên khắc phục

Ngày 6.11, Sở VH-TT TP.Huế cho biết sau khi nhận báo cáo nhanh của Sở VH -TT TP.Huế và Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế về sự cố sập tường Hoàng thành Huế do lũ lụt, Bộ VH-TT-DL đã có văn bản phản hồi.

Hiện trường đoạn tường Hoàng thành Huế đổ sập do lũ lụt ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Công văn do Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương ký gửi, đề nghị UBND TP.Huế chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng của đoạn tường Hoàng thành bị sập nói riêng và hiện trạng kỹ thuật của các công trình di tích, hạng mục, tường thành, mái ngói, nền móng, hạ tầng kỹ thuật của di sản thế giới quần thể di tích cố đô Huế nói chung, kể cả các di tích trên địa bàn thành phố.

Từ đó, đánh giá mức độ hư hại các công trình, phục vụ cho công tác tu bổ, phục hồi; kịp thời bảo vệ hiện trường, không để xảy ra tình trạng sập, sạt lở công trình tại di tích để bảo đảm an toàn cho di tích và cho nhân dân xung quanh khu vực di tích; đồng thời, tổ chức kiểm kê, rà soát, đánh giá tình trạng bảo quản của các di vật, cổ vật trong di tích bị ảnh hưởng hoặc có nguy cơ bị hư hại do mưa lũ, ngập nước, ẩm mốc để xây dựng phương án bảo quản kịp thời, tránh những tổn thất không thể phục hồi.

Khu vực đoạn tường đổ sập nhìn từ trên cao ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bộ VH-TT-DL cũng đề nghị UBND TP.Huế ưu tiên bố trí kinh phí và giao Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tiếp tục rà soát các khu vực đoạn tường Hoàng thành Huế bị sập, khẩn trương xây dựng phương án tu bổ, tôn tạo phục hồi di tích theo quy định của luật Di sản văn hóa, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cần có giải pháp lâu dài để bảo vệ Hoàng thành Huế

Về lâu dài, Bộ VH-TT-DL đề nghị UBND TP.Huế chỉ đạo Sở VH-TT TP.Huế phối hợp với các cơ quan chuyên môn trên địa bàn xây dựng kế hoạch quản lý nguy cơ thảm họa nhằm chủ động hơn nữa trong công tác nhận diện, phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu và phục hồi sau rủi ro thiên tai cho các di tích trên địa bàn...

Khu vực Hoàng thành Huế phía bắc có đoạn tường bị đổ sập ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bộ VH-TT-DL cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Sở VH-TT TP.Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cùng các bảo tàng, ban quản lý di tích trên địa bàn trong công tác phòng chống thiên tai, ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần hạn chế tối đa thiệt hại đối với các di sản văn hóa trên địa bàn.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, do mưa lũ diễn ra liên tiếp và ngập lụt xảy ra với cường độ, phạm vi rộng, khoảng 18 giờ 45 ngày 2.11, tường thành nằm ở phía bắc Hoàng thành Huế (tiếp giáp công viên dọc đường Đặng Thái Thân, P.Phú Xuân) bị đổ sập một đoạn dài khoảng 15 m.

Ngay sau đó, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã cho triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, lập biển cảnh báo để bảo vệ an toàn cho người dân, du khách và cán bộ làm việc trong khu vực. Trung tâm cũng đã mời đại diện Sở Xây dựng TP.Huế đến hiện trường khảo sát, kiểm tra, đánh giá bước đầu.