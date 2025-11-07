Tháp Chăm ở Huế ngập nhiều ngày, lãnh đạo thành phố phê bình chính quyền địa phương

Ngày 7.11, ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch UBND TP.Huế đã trực tiếp kiểm tra tình trạng ngập nước của di tích tháp Chăm Phú Diên (xã Phú Diên cũ, nay thuộc xã Phú Vinh, TP.Huế) và phê bình chính quyền địa phương cùng đơn vị quản lý khi chậm báo cáo, đồng thời chỉ đạo nhanh chóng khắc phục.

Phó chủ tịch UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh cùng đoàn kiểm tra tháp Chăm Phú Diên ngày 7.11.2025 ẢNH: C.T.T

Tại thời điểm kiểm tra, chứng kiến việc di tích tháp Chăm bị ngâm sâu trong nước, Phó chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đã phê bình đơn vị quản lý và chính quyền địa phương trong việc chậm báo cáo, chậm triển khai phương án xử lý, để di tích bị ngập nước kéo dài nhiều ngày.

Phó chủ tịch đã chỉ đạo, huy động thêm máy bơm để hút nước, đồng thời chỉ đạo đơn vị liên quan và chính quyền địa phương phải túc trực, giám sát thường xuyên, đảm bảo trong ngày hôm nay phải hút hết nước và báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Về lâu dài, Phó chủ tịch UBND TP.Huế đề nghị đơn vị quản lý cần có nghiên cứu, đề xuất phương án bảo vệ di tích hiệu quả hơn, nhất là giải pháp thoát và chống ngập nước nhằm bảo đảm an toàn cho di tích và khu vực xung quanh.

Tháp Chăm Phú Diên là di tích quốc gia, kỷ lục thế giới

Tháp Chăm Phú Diên trước đó bị vùi sâu trong lòng cát từ 5 - 7 m so với mặt đất, được nhóm khai thác khoáng sản ti tan phát hiện ngày 18.4.2001 tại cồn cát ven biển xã Phú Diên, H.Phú Vang (nay thuộc xã Phú Vinh, TP.Huế).

Sau khi phát hiện, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ) đã chỉ đạo Sở Văn hóa - Thông tin (nay là Sở Văn hóa - Thể thao), Bảo tàng Tổng hợp (nay là Bảo tàng Lịch sử) phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác bảo vệ và tiến hành khảo sát, thám sát địa điểm này.

Triển khai hệ thống máy bơm hút nước ra khỏi tháp Chăm ẢNH: C.T.T

Tháp có kiến trúc hình chữ nhật, dài 8,22 m, rộng 7,12 m, giật cấp thu nhỏ dần phần thân tháp phía trên, thuộc nhóm tháp lùn trong nghệ thuật kiến trúc Chăm.

Tháp Chăm Phú Diên là một trong những công trình kiến trúc gạch Chăm sớm nhất còn lại ở khu vực miền Trung, khoảng thế kỷ 8. Đây là một kiến trúc thuộc nền văn hóa Chăm có giá trị về mặt khoa học, lịch sử. Sự có mặt của các hiện vật Yoni bằng đá, bình gốm… trong lòng tháp Phú Diên là những hiện vật đặc trưng cho việc thờ cúng của dân tộc Chăm xưa nay.

Sau khi phát hiện và được xếp hạng di tích quốc gia, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ) cũng đã đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống nhà kính bảo vệ di tích ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Với những giá trị lịch sử nói trên, ngày 28.12.2001, Bộ VH-TT (nay là Bộ VH-TT-DL) đã có quyết định xếp hạng Tháp Phú Diên là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia; ngày 14.3.2022, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) có quyết định xác lập Kỷ lục Việt Nam đối với Tháp Phú Diên với tiêu chí là “Tháp Phú Diên - Tháp Chăm cổ chìm sâu dưới cồn cát ven biển được khai quật và bảo tồn đầu tiên tại Việt Nam”.

Tiếp đến, ngày 30.5.2022, Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings) có quyết định xác lập Kỷ lục thế giới đối với tháp Phú Diên với tiêu chí “Tháp Chăm cổ bằng gạch chìm sâu dưới cồn cát ven biển được khai quật và bảo tồn đầu tiên trên thế giới”.

Tháp Chăm Phú Diên nay thuộc quản lý chuyên môn của Bảo tàng Lịch sử TP.Huế và chính quyền địa phương xã Phú Vinh, TP.Huế.