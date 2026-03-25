Informa Markets VN tổ chức triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026

Dưới sự bảo trợ của Sở Công thương TP.HCM, đây là triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm, đồ uống, thiết bị làm bánh, nhà hàng, khách sạn và cung ứng dịch vụ. Đặc biệt, kỳ triển lãm năm nay lần đầu tiên có sự đồng hành của Triển lãm quốc tế về thiết bị nhà hàng, khách sạn và dịch vụ ẩm thực - Hotelex Vietnam, góp phần mở rộng hệ sinh thái giải pháp và tăng chiều sâu chuyên ngành cho doanh nghiệp.

Triển lãm trên còn nhận được sự đồng hành của Liên chi hội Khách sạn Việt Nam, CLB Quản lý Buồng phòng VN, Bộ Nông nghiệp Mỹ, Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị thực phẩm và dược phẩm Đài Loan (TFPMA), Đại sứ quán Brazil, Đại sứ quán Canada, Thương vụ Ý... cùng các cơ quan thương mại từ các quốc gia/vùng lãnh thổ. Ngoài việc khám phá sản phẩm, công nghệ và giải pháp mới, khách tham quan còn có cơ hội tham gia chuỗi hội thảo chuyên đề, trực tiếp trao đổi với các chuyên gia quốc tế về xu hướng tiêu dùng, đổi mới sản phẩm, chuyển đổi số, an toàn thực phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Với tổng diện tích trưng bày 13.000 m², triển lãm quy tụ khoảng 400 đơn vị trưng bày đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 19 khu gian hàng quốc tế.