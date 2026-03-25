Informa Markets VN tổ chức triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026

Phát Tiến
25/03/2026 07:07 GMT+7

Từ ngày 24 - 26.3, Công ty Informa Markets VN tổ chức sự kiện Food & Hospitality Vietnam 2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), số 799 Nguyễn Văn Linh (P.Tân Mỹ, TP.HCM).

Dưới sự bảo trợ của Sở Công thương TP.HCM, đây là triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm, đồ uống, thiết bị làm bánh, nhà hàng, khách sạn và cung ứng dịch vụ. Đặc biệt, kỳ triển lãm năm nay lần đầu tiên có sự đồng hành của Triển lãm quốc tế về thiết bị nhà hàng, khách sạn và dịch vụ ẩm thực - Hotelex Vietnam, góp phần mở rộng hệ sinh thái giải pháp và tăng chiều sâu chuyên ngành cho doanh nghiệp.

Triển lãm trên còn nhận được sự đồng hành của Liên chi hội Khách sạn Việt Nam, CLB Quản lý Buồng phòng VN, Bộ Nông nghiệp Mỹ, Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị thực phẩm và dược phẩm Đài Loan (TFPMA), Đại sứ quán Brazil, Đại sứ quán Canada, Thương vụ Ý... cùng các cơ quan thương mại từ các quốc gia/vùng lãnh thổ. Ngoài việc khám phá sản phẩm, công nghệ và giải pháp mới, khách tham quan còn có cơ hội tham gia chuỗi hội thảo chuyên đề, trực tiếp trao đổi với các chuyên gia quốc tế về xu hướng tiêu dùng, đổi mới sản phẩm, chuyển đổi số, an toàn thực phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Với tổng diện tích trưng bày 13.000 m², triển lãm quy tụ khoảng 400 đơn vị trưng bày đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 19 khu gian hàng quốc tế.

Informa Markets VN tổ chức triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026- Ảnh 1.

Food & Hospitality Vietnam 2026 thu hút nhiều đại diện quốc tế

Ảnh: BTC

PVcomBank đồng hành Hội chợ Mùa Xuân 2026 với trải nghiệm ngân hàng số

Từ ngày 2.2 đến 13.2.2026, Hội chợ Mùa Xuân 2026 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), mang đến không gian du xuân quy mô lớn cho người dân và du khách trong dịp tết. Sự kiện có chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng", thu hút hàng trăm gian hàng với 8 phân khu nội dung trải dài từ sản vật vùng miền, nông sản tiêu biểu đến không gian tết truyền thống và khu ẩm thực ngoài trời.

hội chợ ngành thực phẩm thiết bị nhà hàng khách sạn xu hướng tiêu dùng 2026 An toàn thực phẩm triển lãm Food & Hospitality Vietnam
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
