Có gì ở triển lãm công nghệ lớn nhất của ngành điện Việt Nam?

Trong 2 ngày 27 và 28.11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Hội Điện lực Việt Nam (VEEA) tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ (KHCN) điện lực toàn quốc năm 2025 và Triển lãm Công nghệ điện lực - Techshow 2025 tại TP.HCM.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết đây là chuỗi hoạt động, sự kiện khoa học - công nghệ quy mô lớn nhất từng được ngành điện tổ chức, gắn liền với chủ đề chính "Chuyển dịch năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia". Trong đó, Triển lãm Công nghệ điện lực - Techshow 2025 với 52 gian hàng trưng bày các giải pháp, thiết bị và công nghệ từ 36 đơn vị trong và ngoài nước.
Triển lãm giới thiệu nhiều thiết bị, công nghệ được xem là thành tựu ứng dụng khoa học công nghệ của ngành điện Việt Nam và quốc tế như thiết bị lưới điện thông minh, AI camera, IoT, SCADA, DMS, OMS.
Cùng đó là các thiết bị truyền tải điện, thiết bị phân phối, giải pháp giám sát đường dây bằng UAV, Lidar, AI. Đặc biệt, nhiều phần mềm mô phỏng, công nghệ tối ưu hóa nhà máy điện, giải pháp dự báo năng lượng tái tạo, hệ thống an ninh mạng công nghiệp; các giải pháp tiết kiệm điện, quản trị phụ tải, hệ thống sạc xe điện, NLTT, BESS… cũng được giới thiệu ở Techshow 2025.
Báo Thanh Niên giới thiệu chùm hình ảnh diễn ra tại Techshow 2025 hôm nay 27.11:
