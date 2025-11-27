Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Có gì ở triển lãm công nghệ lớn nhất của ngành điện Việt Nam?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
27/11/2025 17:51 GMT+7

Trong 2 ngày 27 và 28.11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Hội Điện lực Việt Nam (VEEA) tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ (KHCN) điện lực toàn quốc năm 2025 và Triển lãm Công nghệ điện lực - Techshow 2025 tại TP.HCM.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết đây là chuỗi hoạt động, sự kiện khoa học - công nghệ quy mô lớn nhất từng được ngành điện tổ chức, gắn liền với chủ đề chính "Chuyển dịch năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia". Trong đó, Triển lãm Công nghệ điện lực - Techshow 2025 với 52 gian hàng trưng bày các giải pháp, thiết bị và công nghệ từ 36 đơn vị trong và ngoài nước.

Triển lãm giới thiệu nhiều thiết bị, công nghệ được xem là thành tựu ứng dụng khoa học công nghệ của ngành điện Việt Nam và quốc tế như thiết bị lưới điện thông minh, AI camera, IoT, SCADA, DMS, OMS.

Cùng đó là các thiết bị truyền tải điện, thiết bị phân phối, giải pháp giám sát đường dây bằng UAV, Lidar, AI. Đặc biệt, nhiều phần mềm mô phỏng, công nghệ tối ưu hóa nhà máy điện, giải pháp dự báo năng lượng tái tạo, hệ thống an ninh mạng công nghiệp; các giải pháp tiết kiệm điện, quản trị phụ tải, hệ thống sạc xe điện, NLTT, BESS… cũng được giới thiệu ở Techshow 2025.

Báo Thanh Niên giới thiệu chùm hình ảnh diễn ra tại Techshow 2025 hôm nay 27.11:

Triển lãm công nghệ quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ngành điện Việt Nam- Ảnh 1.

Tổng giám đốc EVN và các lãnh đạo của tập đoàn tại Techshow 2025

ẢNH: EVN

Triển lãm công nghệ quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ngành điện Việt Nam- Ảnh 2.

Việc tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ điện lực toàn quốc 2025 một lần nữa khẳng định khoa học - công nghệ và chuyển đổi số là đột phá chiến lược để thực hiện mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng, chuyển dịch năng lượng bền vững và phát triển lưới điện thông minh, phù hợp Nghị quyết 57 và Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị.

Triển lãm công nghệ quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ngành điện Việt Nam- Ảnh 3.

Tại Techshow 2025, người xem có thể thấy rõ bức tranh toàn diện với những công nghệ đột phá mới nhất của ngành điện với nhiều giải pháp, thiết bị và công nghệ trong nước và quốc tế

Triển lãm công nghệ quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ngành điện Việt Nam- Ảnh 4.

ẢNH: EVN

Triển lãm công nghệ quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ngành điện Việt Nam- Ảnh 5.


Triển lãm công nghệ quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ngành điện Việt Nam- Ảnh 6.

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã giới thiệu nhiều sản phẩm và giải pháp công nghệ mới, khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số và hiện đại hóa ngành điện

ẢNH: EVN

Triển lãm công nghệ quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ngành điện Việt Nam- Ảnh 7.

Triển lãm công nghệ quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ngành điện Việt Nam- Ảnh 8.

Triển lãm công nghệ quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ngành điện Việt Nam- Ảnh 9.

Một số thiết bị công nghệ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc trưng bày tại triển lãm


Triển lãm công nghệ quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ngành điện Việt Nam- Ảnh 10.

Triển lãm công nghệ quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ngành điện Việt Nam- Ảnh 11.

Tham quan Techshow 2025, nhiếu khách tham quan cho biết đây là cơ hội để họ có thể thưởng lãm, tìm hiểu sâu hơn về ngành điện Việt Nam. "Có những công nghệ mà dân thường dùng điện như mình chưa từng biết, chưa từng nghe và chưa hình dung được", anh Phạm Hưng (TP.HCM) cho biết.

ẢNH: EVN




Xem thêm bình luận