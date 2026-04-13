Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản tại Nhà sách Fahasa

Tối 12.3 tại Nhà sách Fahasa Tân Định (TP.HCM) đã khai mạc Lễ hội Unbox Manga Dan da dan Nhật Bản tại TP.HCM. Điểm nổi bật của chương trình là sự kiện unbox siêu phẩm Manga Dan da dan (tập 1) cùng TikToker nổi tiếng Hill Manga, mang đến không khí giao lưu gần gũi, sôi động với cộng đồng yêu thích manga.

Ban tổ chức khai mạc lễ hội Unbox Manga Dan da dan Nhật Bản tại TP.HCM Ảnh: Q.TRÂN

Bên cạnh đó, khách tham dự còn được thưởng thức màn trình diễn âm nhạc Nhật Bản sôi động, góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội trẻ trung, giàu màu sắc và đậm tinh thần văn hóa Nhật Bản ngay tại không gian nhà sách.

Trong khuôn khổ chương trình, Fahasa giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm đang được bạn đọc trẻ quan tâm như manga, figure và các sản phẩm mang dấu ấn Nhật Bản.

Dịp này, Fahasa tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm và trải nghiệm dành cho khách hàng bằng việc giới thiệu nhiều IP (nhân vật bản quyền) nổi tiếng toàn cầu như: Hello Kitty, Sanrio, Doraemon, Dan Da Dan, Sonny Angel…

Việc đưa các IP được yêu thích rộng rãi trên thế giới vào không gian nhà sách không chỉ góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm mua sắm, mà còn cho thấy định hướng của Fahasa trong việc cập nhật xu hướng văn hóa - giải trí đương đại, từng bước đưa nhà sách trở thành điểm đến gần hơn với thị hiếu và mối quan tâm của thế hệ khách hàng mới.

Siêu phẩm Dan da dan đến với độc giả Việt Nam

Ký tặng sách tại Workshop Marketing 7.0: Từ công nghệ đến tư duy trong kỷ nguyên AI Ảnh: Q.TRÂN

Dịp này, Fahasa còn ra mắt nhiều series manga khác như: Frieren - Pháp sư tiễn táng, Monster Deluxe, Hoa thơm kiêu hãnh, Song mệnh cõi Hoàng tuyền - tập 1 (mới) với 2 phiên bản thường và đặc biệt kèm quà tặng...

Trước đó, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập công ty, Fahasa đã tổ chức workshop Marketing 7.0: Từ công nghệ đến tư duy trong kỷ nguyên AI tại Nhà sách Fahasa Tân Định.