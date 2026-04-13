Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản tại Nhà sách Fahasa

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
13/04/2026 08:57 GMT+7

Lễ hội Unbox Manga Dan da dan Nhật Bản tại TP.HCM vừa diễn ra với nhiều nội dung kết hợp giữa sách, sản phẩm văn hóa và hoạt động trải nghiệm, mở đầu cho chuỗi chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty Fahasa (1976 - 2026).

Tối 12.3 tại Nhà sách Fahasa Tân Định (TP.HCM) đã khai mạc Lễ hội Unbox Manga Dan da dan Nhật Bản tại TP.HCM. Điểm nổi bật của chương trình là sự kiện unbox siêu phẩm Manga Dan da dan (tập 1) cùng TikToker nổi tiếng Hill Manga, mang đến không khí giao lưu gần gũi, sôi động với cộng đồng yêu thích manga. 

Ban tổ chức khai mạc lễ hội Unbox Manga Dan da dan Nhật Bản tại TP.HCM

Bên cạnh đó, khách tham dự còn được thưởng thức màn trình diễn âm nhạc Nhật Bản sôi động, góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội trẻ trung, giàu màu sắc và đậm tinh thần văn hóa Nhật Bản ngay tại không gian nhà sách. 

Trong khuôn khổ chương trình, Fahasa giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm đang được bạn đọc trẻ quan tâm như manga, figure và các sản phẩm mang dấu ấn Nhật Bản.

Dịp này, Fahasa tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm và trải nghiệm dành cho khách hàng bằng việc giới thiệu nhiều IP (nhân vật bản quyền) nổi tiếng toàn cầu như: Hello Kitty, Sanrio, Doraemon, Dan Da Dan, Sonny Angel 

Việc đưa các IP được yêu thích rộng rãi trên thế giới vào không gian nhà sách không chỉ góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm mua sắm, mà còn cho thấy định hướng của Fahasa trong việc cập nhật xu hướng văn hóa - giải trí đương đại, từng bước đưa nhà sách trở thành điểm đến gần hơn với thị hiếu và mối quan tâm của thế hệ khách hàng mới.

Siêu phẩm Dan da dan đến với độc giả Việt Nam

Ký tặng sách tại Workshop Marketing 7.0: Từ công nghệ đến tư duy trong kỷ nguyên AI

Dịp này, Fahasa còn ra mắt nhiều series manga khác như: Frieren - Pháp sư tiễn táng, Monster Deluxe, Hoa thơm kiêu hãnhSong mệnh cõi Hoàng tuyền - tập 1 (mới) với 2 phiên bản thường và đặc biệt kèm quà tặng...

Trước đó, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập công ty, Fahasa đã tổ chức workshop Marketing 7.0: Từ công nghệ đến tư duy trong kỷ nguyên AI tại Nhà sách Fahasa Tân Định.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận