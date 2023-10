Chàng trai Cơ Tu mê hát

Thổn thức với ca khúc cơ tu - kinh

Mới 1 tháng đưa lên kênh YouTube Danh Zoram Official (hơn 17.000 lượt theo dõi), album ca nhạc Chàng trai Cơ Tu do Danh Zoram sáng tác và trình bày đã nhận được nhiều tương tác tích cực từ phía người nghe. Với độ dài gần 41 phút, 8 ca khúc do Danh Zoram viết về đại ngàn Tây Giang và Quảng Nam đã mang lại nhiều cảm xúc mới lạ.



Danh Zoram trong một lần về biểu diễn tại quê hương Quảng Nam Hoàng Sơn

Nếu 2 ca khúc song ngữ Cơ Tu - Kinh Chàng trai Cơ Tu và Yêu cô gái Cơ Tu có nhịp điệu sôi nổi, tươi vui thì đến Tây Giang đại ngàn lại là sự sâu lắng, gần như phá vỡ lối mòn về tiết tấu mạnh mẽ của những bản nhạc mang âm hưởng núi rừng. Bài hát dù có những ca từ hướng về quê hương Tây Giang của anh nhưng phần hòa âm, phối khí lại mang âm hưởng dân ca với những nhạc cụ như sáo, đàn tranh… tạo cảm giác mới mẻ cho người nghe.

Ngay từ khi bước chân vào con đường âm nhạc, Danh Zoram đã sớm thể hiện mình là một nghệ sĩ đa năng có thể hát được nhiều dòng nhạc như nhạc trẻ, dân ca quê hương hay nhạc cách mạng… Nhưng như chia sẻ của Danh, khi về với dòng nhạc mang âm hưởng đại ngàn, với giai điệu núi rừng, anh như được đắm mình vào vòng tay của a ma, a mế (cha mẹ).

"Chất liệu, nội dung và ý tưởng tôi có được là nhờ vào văn hóa Cơ Tu, nhờ vào những ngày tháng khổ cực thuở tôi còn nhỏ, bươn chải lên nương lên rẫy như bao người dân Cơ Tu khác để mưu sinh. Sáng tác và hát về quê hương, tôi như hát về chính mình vậy…", Danh Zoram trải lòng.

Danh kể, cách đây 10 năm, khi bước chân vào Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật TP.HCM, dù gặp nhiều khó khăn và không nhận được sự ủng hộ của gia đình, nhưng nhờ năng khiếu của mình, anh đã nhanh chóng bắt nhịp môi trường âm nhạc. Danh gia nhập nhóm D&V với nghệ danh Tây Giang để nhắc nhớ về quê hương mình và đã có những thành công bước đầu qua 2 album Chỉ có em anh mới hạnh phúc và Đừng khóc em nhé! song ca cùng ca sĩ Thái Phong Vũ. Nhưng rồi không lâu sau đó, nhóm tan rã, anh trở về với chuyện học tập tại trường. Nơi đất khách, chàng trai Cơ Tu đã có cơ hội gặp gỡ nhiều ca sĩ như Phạm Trưởng, Quang Hà, Vũ Hà… và hợp tác với họ thông qua những tác phẩm do anh sáng tác.

"Là chàng trai cơ tu, sống ngay thẳng thật thà"

Bám trụ lại TP.HCM với quyết tâm theo đuổi con đường âm nhạc, Danh tiếp tục công việc của một ca sĩ tự do. Cuối năm 2021, anh tái xuất với nghệ danh mới Danh Zoram cùng MV Em đã có chồng. Danh hợp tác cùng đồng nghiệp sản xuất âm nhạc tại W.E Studio. Trên nền tảng số, Danh Zoram tiếp tục tung ra những MV hát về đại ngàn Tây Giang và xứ Quảng gây ấn tượng cho người xem. Những tác phẩm Về quê em vùng cao, Mừng gươl (nhà làng) mới, Thổn thức vùng cao, Đôi mắt Cơ Tu… khiến người xem thích thú bởi những cảnh quay đẹp về làng cổ truyền thống, về rừng xanh hùng vĩ… Các nhân vật xuất hiện trong MV đều mang trang phục thổ cẩm của người Cơ Tu, mang gùi lên nương.



Hình ảnh Danh Zoram trong album Chàng trai Cơ Tu vừa ra mắt

"Thông qua các sáng tác của mình cũng như sự đầu tư vào các MV, tôi muốn lan tỏa, quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Cơ Tu cũng như mảnh đất Tây Giang, Quảng Nam đến với đông đảo công chúng. Những sáng tác mới nhất của tôi trong album Chàng trai Cơ Tu cũng rất rõ chất liệu đại ngàn Trường Sơn. Dù vậy, trong album này không chỉ có các ca khúc xoay quanh chủ đề về Cơ Tu hay Tây Giang mà còn có bài nói về Quảng Nam, về tình đoàn kết giữa các anh em dân tộc thiểu số khu vực miền Trung - Tây nguyên", Danh Zoram chia sẻ.

Nam ca - nhạc sĩ cho biết, với công việc sản xuất, anh thường xuyên sáng tác và hợp tác với các nghệ sĩ khác để tạo điểm nhấn trong việc giao thoa văn hóa giữa các dân tộc vùng miền. Ở album Chàng trai Cơ Tu, Danh Zoram kết hợp với quán quân Sao Mai 2017 Sèn Hoàng Mỹ Lam (dân tộc Nùng) trong ca khúc Hoa sim giữa rừng; kết hợp cùng ca sĩ Sally Q (dân tộc Ê Đê) trong ca khúc Những cánh chim đại ngàn. "Trong tương lai, tôi mong muốn được hợp tác với nhiều nghệ sĩ anh em dân tộc khác nữa", Danh nói.

Với W.E Studio, anh đã gặt hái được chút ít thành công và có chỗ đứng trong phân phối và phát hành nhạc trên các nền tảng số. Mọi thứ đều do Danh tự làm, tự bỏ tiền túi mà không có đơn vị tài trợ hay cộng sự đồng hành, trong khi anh lại xuất thân từ một gia đình nghèo ở miền núi nên nhiều lúc rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn. Đã có lúc Danh Zoram nản chí, muốn từ bỏ...

"Những lúc như thế, tôi lại tự hỏi bản thân, lý do mình bắt đầu là gì. Tại sao mình đã chấp nhận sống chết, nhịn ăn nhịn đói vì âm nhạc, giờ chỉ còn một khoảng thanh xuân ngắn ngủi lại không thể kiên trì được... Sau những lần như vậy, tôi lại càng quyết tâm, càng cố gắng hơn nữa để theo đuổi con đường mình chọn như lời bài hát Chàng trai Cơ Tu mà tôi đã viết: Là chàng trai Cơ Tu, sống ngay thẳng, thật thà như chim trời/Người chàng trai Cơ Tu, nhớ mãi câu mẹ rừng, nuôi khát vọng với non sông", Danh tâm sự. (còn tiếp)