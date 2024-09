Chàng trai 'dân' tài chính nhưng mê sáng tác nhạc

Dương cho biết ban đầu chọn ngành kinh doanh và marketing của Trường ĐH Kinh tế quốc dân vì muốn làm vui lòng bố mẹ chứ không đam mê. Từ bậc THPT, chàng trai này đã có niềm đam mê với ca hát, sáng tác nhạc và muốn theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi được bố mẹ định hướng và đặt rất nhiều kỳ vọng nên Dương đã chọn học đại học.

“Mình đã lấy động lực từ gia đình vì bố mẹ làm việc vất vả để trả học phí. Bố mẹ luôn muốn mình có được cuộc sống tốt hơn và hướng đi chắc chắn cho tương lai. Mình cũng khát khao không muốn thời sinh viên trôi qua mờ nhạt. Từ đó, mình quyết tâm học tập và dần nhận ra bản thân có đam mê”, Dương chia sẻ.

Dương tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kinh doanh và marketing chương trình liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế quốc dân và Coventry University, Anh ẢNH: NVCC

Năm thứ hai đại học, Dương đăng ký học chương trình liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế quốc dân với Coventry University (Anh). Khi được tiếp xúc với kiến thức của các môn như: phân tích tâm lý khách hàng, truyền thông marketing tổng hợp, xác suất thống kê… trong chương trình quốc tế, Dương nhận ra được sự thú vị của ngành học. Từ đó, nam sinh này cố gắng đạt được thành tích xuất sắc trong học tập.

Dương có niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Nam sinh có nhiều bài báo được chấp nhận tại các hội nghị, tạp chí trong và ngoài nước như: “Determinants of fast fashion purchase intention through affiliate marketing among Vietnamese people, mediating role of consumer trust”, được đăng và trình bày tại Hội thảo AIRSI 2024, “Fintech: An Essential Key for Individual Financial Vulnerability” được đăng và trình bày tại Hội thảo ICSEED 2024, “Enhancing Financial well-being by Fintech: Assessing mediator - moderator impacts” được công bố trên số đặc biệt của Tạp chí Journal of Economics and Development (JED) vào tháng 4.2024.

Dương còn có niềm đam mê hát và sáng tác nhạc ẢNH: NVCC

Dương cho biết tâm đắc với nghiên cứu: “Impact of self-efficacy and mediating factors on Fintech adoption in the VUCA era” được công bố trên Tạp chí Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR) vào tháng 8.2024. Nghiên cứu nói về chủ đề tự tin tài chính, dân trí tài chính và yếu tố môi trường xung quanh ảnh hưởng tới quyết định, hành vi sử dụng fintech (công nghệ tài chính) của người dân.

“Những ứng dụng ngân hàng số ngày càng phổ biến, nhưng ở nước ta chưa thể khai thác hết tiềm năng. Người dân vẫn còn ngại sử dụng công nghệ mới vì lo sợ lừa đảo, mất tiền. Nghiên cứu giúp tăng nhận thức về tính ứng dụng, sự tự tin khi sử dụng công nghệ tài chính và đề xuất giáo dục hiểu biết tài chính cho người dân… Đồng thời, tập trung nâng cao sự tin tưởng của người dùng về công nghệ tài chính”, Dương chia sẻ.

Ngoài nghiên cứu khoa học, Dương còn có khả năng hát và sáng tác nhạc. Thể loại mà Dương theo đuổi là Pop, RnB… Dương đang là thành viên của nhóm nhạc Abyxx. Hiện tại, Dương và các thành viên trong Abyxx đã có 16 bài hát phát hành trên ứng dụng nghe nhạc Spotify thu về hàng chục ngàn lượt nghe. Vừa qua, nhóm nhạc này góp mặt trong chương trình “Những thành phố mơ màng” diễn ra tại TP.Hà Nội cùng với những nghệ sĩ tên tuổi khác.

Mỗi khi hát và sáng tác, Dương cho biết được giải tỏa áp lực trong cuộc sống ẢNH: NVCC

“Với mình, âm nhạc như liều thuốc chữa lành... cho tâm hồn. Đến với âm nhạc, mình thấy được chữa lành, không còn căng thẳng, nóng nảy như lúc nghiên cứu khoa học”, Dương chia sẻ.

Năm 2024, Dương tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kinh doanh và marketing chương trình liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế quốc dân và Coventry University (Anh). Sau đó, Dương trúng tuyển chương trình thạc sĩ tại 4 trường ở Anh. Sắp tới, Dương sẽ du học bậc thạc sĩ tại University of Southampton (Anh) sau khi nhận được học bổng trị giá khoảng 400 triệu đồng cho 1 năm học.

Tiến sĩ Khúc Thế Anh, giảng viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân, nhận xét: "Về công việc nghiên cứu, Dương luôn hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Bạn ấy cũng chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu, phân tích, chỉnh sửa bản thảo và cùng chúng tôi hoàn thiện theo góp ý của phản biện. Tinh thần làm việc chăm chỉ và tỉ mỉ của Dương đã đóng góp đáng kể vào sự thành công trong các nghiên cứu của chúng tôi".

Tiến sĩ Thế Anh nói thêm: "Tôi nhận thấy Dương là một người quản lý công việc rất tốt, bằng chứng là tham gia nhiều nhóm nghiên cứu khác liên quan đến chuyên ngành nhưng vẫn đảm bảo thành tích học tập tốt trên trường".