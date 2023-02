Chàng trai đi bộ gần hơn 4.800 km, quyên góp 2,3 tỉ đồng giúp người vô gia cư

Tommy Pasquale đã kết thúc hành trình khi đặt chân lên bãi biển Venice vào ngày 17.2 CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

Theo tờ New York Post ngày 27.2, Tommy Pasquale (25 tuổi, ở Randolph, New Jersey, Mỹ) đã đi bộ trong 143 ngày từ Manasquan, New Jersey (ở Mỹ) đến Bãi biển Venice, California (ở Mỹ).



Kể từ khi hoàn thành chuyến đi của mình, chàng trai đã quyên góp được gần 97.935 USD (khoảng 2,3 tỉ đồng) cho Liên minh Quốc gia dành cho Cựu chiến binh vô gia cư.

Pasquale nói: “Tôi không có gì ngoài sự tôn trọng và tôn kính đối với những gì mà những cựu chiến binh làm cho đất nước này. Nghĩ đến việc họ trở về nhà sau khi thực hiện nghĩa vụ và trở thành người vô gia cư tôi thấy thật đau lòng”.

Chàng trai cho biết quãng đường dài đã đi trong khi đẩy chiếc xe đẩy mua sắm đầy ắp những thứ cần thiết đã khiến anh phải thay hết 10 đôi giày.

Khi màn đêm buông xuống, Pasquale cắm trại trong một chiếc lều đem theo sẵn nếu không có nhà nghỉ hoặc nhà của người quen gần đó.

Cuộc hành trình kéo dài gần 5 tháng. Pasquale cuối cùng đã kết thúc hành trình khi đặt chân lên bãi biển Venice vào ngày 17.2.

Pasquale cho biết rất vui vì đã hoàn thành chuyến đi bộ xuyên quốc gia. Anh nói: “Tôi không hối tiếc về việc làm đó. Tôi rất vui vì mình có thể làm gì đó để giúp đỡ người khác, dù chỉ là một phần rất nhỏ. Tôi chắc chắn đã học được rất nhiều điều về bản thân và thế giới xung quanh mình”.

Chàng trai chia sẻ rằng mình cũng gặp nhiều khó khăn trong suốt hành trình, tuy nhiên một trong những trở ngại khó khăn nhất là phải xa gia đình trong những ngày lễ.

Bên cạnh đó, Pasquale gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã giúp đỡ mình trên khắp đất nước dọc theo lộ trình đã đi qua. Anh nói: “Mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong suốt chặng đường”.

Giờ đây, Pasquale đã quay trở lại với cuộc sống bình thường ở New Jersey. Chàng trai trẻ này dự định sẽ viết một cuốn sách như nhật ký mà anh ấy đã ghi lại trong hành trình đi bộ khắp đất nước.